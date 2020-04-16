عربي ودولي

انتشال جثث عشرات من الروهينغا ماتوا جوعا في عرض البحر

16 أبريل 2020
This handout photo taken and released on April 5, 2020 by the Malaysian Maritime Enforcement Agency shows a wooden boat…
مهاجرون من الروهينغا في قارب قرب السواحل الماليزية

انتشل خفر السواحل في بنغلادش جثث عشرت من أبناء أقلية الروهينغا كانوا تائهين في البحر "لأسابيع"، خلال محاولتهم الهرب إلى ماليزيا.

وقالت السلطات البنغالية إن "خفر السواحل انتشلوا نحو 400 شخص من قارب انجرف إلى عرض البحر لأكثر من شهرين"، مضيفة أن "أكثر من 24 شخصا على القارب توفوا بسبب الجوع كما يبدو".

وسترحل السلطات البنغالية "382 شخصا بالطائرة إلى بورما (ميانمار) المجاورة، وهي البلد الذي ينحدر منه الروهينغا".

وفي صيف 2017 استهدفت حملة عسكرية بقيادة الجيش في ميانمار ومجموعات بوذية مسلحة، أقلية الروهينغا ما دفع بنحو 740 ألفا منهم للفرار إلى بنغلادش المجاورة.

وحينها وجهت غامبيا، بدعم من 57 دولة عضوا في منظمة التعاون الإسلامي، إلى الحكومة في ميانمار اتهامات بانتهاك الميثاق الدولي للحماية من جريمة الإبادة الجماعية، وطلبت من محكمة العدل الدولية أن تتخذ "إجراءات عاجلة" لحماية أفراد هذه الأقلية الذين ما زالوا في بورما.

وفي يناير الماضي أمرت المحكمة الرئيسية للأمم المتحدة ميانمار باتخاذ خطوات عاجلة لحماية أقلية الروهينغا المسلمة، تزامنا مع تحقيق جار ينظر في تعرض الأقلية إلى إبادة جماعية.

وتشير الدعوى القضائية أمام محكمة العدل الدولية، التي قدمت العام الماضي، إلى القمع الوحشي الذي تقوم به قوات الأمن في ميانمار، والذي أجبر أكثر من 700 ألف من الروهينغا على الفرار عبر الحدود إلى بنغلاديش عام 2017.

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This handout photo taken and released on April 5, 2020 by the Malaysian Maritime Enforcement Agency shows a wooden boat…
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انتشال جثث عشرات من الروهينغا ماتوا جوعا في عرض البحر

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العراق.. المتظاهرون يتحدثون عن "ترتيب الأولويات" ويحذرون من مغبة تجاهل مطالبهم 

16 أبريل 2020
أكدوا ان جهودهم طيلة الفترة السابقة كانت منكبة على مساعدة أسر متضررة من الحجر
أكدوا ان جهودهم طيلة الفترة السابقة كانت منكبة على مساعدة أسر متضررة من الحجر

حذر المتظاهرون العراقيون سلطة بلادهم من مغبة "تجاهل مطالبهم المشروعة" بذريعة الانشغال بمكافحة وباء كورونا، محملين إياها مسؤولية اعتقالات في صفوف نشطاء الحراك. 

وجاء ذلك في بيان صادر عن "المجلس السياسي العام لثوار العراق" المتبني لمطالب المتظاهرين، الأربعاء، وأيده علاء الركابي، أبرز نشطاء الحراك في الناصرية، علاوة على خيام ساحة تحرير بغداد، وفقا لما أكده الناشط حسن رجب، أحد متظاهري بغداد. 

واتهم البيان من وصفهم بـ"الفاسدين" في السلطة، بممارسة "أساليب الترهيب ضد المتظاهرين في ساحات الاعتصام"، محملا الجهات الرسمية مسؤولية ما سيتعرض له النشطاء خلال حملات الاعتقال، آخرها كان في السماوة وبابل. 

وأفاد نص البيان "عندما كرس الثوار جهودهم في تفعيل الحملات الخيرية لسد حاجة العوائل المتعففة التي تضررت بسبب حظر التجوال، تنصلت الحكومة عن دورها الأساسي في دعم الفئات المستحقة من أبناء الشعب العراقي..". مشيرا إلى أنهم تعاملوا بـ"وعي منضبط في ترتيب الأولويات وأوقفوا النشاط الثوري ضد الفاسدين، بسبب فيروس كورونا الوبائي، حرصاً على الشعب واكتفوا بالاعتصام في الساحات". 

وقالوا في معرض البيان: "واهمون أولئك الذين يظنون إن ثورة أكتوبر قد تتخلى عن أهدافها وتخون دماء المئات من الشهداء وتهمل معاناة آلاف الجرحى". 

كما بينوا انهم "دائماً مشروع تضحية من أجل مساندة الشعب، حيث يعرضون أنفسهم إلى إحتمالية الإصابة بفيروس كورونا خلال تجولهم في الأحياء والأزقة لمساعدة الجميع". 

وحذروا السلطة التي يصفونها بـ"الفاسدة"، من "خروجهم عن حلمهم وغضبهم" الذي قالوا إنه "سيؤدي إلى ما لا يحمد عقباه ويعجل بإزالتهم عن مواقعكم وهو الذي يجب أن يتم عاجلاً أم آجلاً". 

وحول ما إن كان الوباء قد أضعف حراكهم، أورد بيانهم أن "مبادئهم لا يغيرها فيروس، ولاتتأثر بزمان أو مكان". 