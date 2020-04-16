عربي ودولي

بعيدا عن كورونا.. أحداث ساخنة شهدها العالم في 2020 هل تذكرها؟

16 أبريل 2020
جانب من الحرائق التي شهدتها أستراليا في 2020
جانب من الحرائق التي شهدتها أستراليا في 2020

رغم أننا لم نتجاوز ثلث عام 2020 بعد، إلا أننا شهدنا الكثير من الأحداث الساخنة بعيدا من فيروس كورونا المستجد الذي يعد الحدث الأبرز هذا العام، والذي أصبح الشغل الشاغل لجميع دول العالم، بعد أن أصاب أكثر من مليوني شخص وقتل أكثر من 130 ألف آخرين.

ففي أربعة أشهر، شهد العالم العديد من التظاهرات وتوترات بين الدول كادت تؤدي إلى اندلاع حروب وكوارث طبيعية.

 

هونغ كونغ 

في 2 يناير، شهدت هونغ كونغ مظاهرات حاشدة شارك فيها الآلاف، للمطالبة بسحب مشروع قانون تسليم المجرمين الهاربين الذي اقترحته حكومة هونغ كونغ، خوفاً من أن يؤدي مشروع القانون إلى السماح لبكين بالتدخل في ؤونها الداخلية.

وقد وقعت اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن، وأطلقت الشرطة الغاز على المتظاهرين وألق القبض على المئات منهم.

وبعد ظهور الفيروس في الصين، توقفت هذه المظاهرات بسبب سياسة إجراءات الإغلاق والعزل التي فرضتها الحكومة.

 

حرائق أستراليا

 

اندلعت حرائق شديدة في أستراليا استمرت لأكثر من 3 أشهر، وأسفرت عن تدمير أكثر من 18 مليون هكتار من الغابات، وتركت 34 قتيلاً على الأقل، بالإضافة إلى مقتل عشرات الحيوانات. وفي 31 مارس أعلنت الحكومة الأسترالية انتهاء موسم الحرائق بعد سقوط أمطار غزيرة.

 

اغتيال سليماني

 

وفي 3 يناير، أعلنت الولايات المتحدة الأميركية مقتل قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني، ونائب قائد ميليشيا الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، في غارة جوية قرب مطار بغداد. وأدت هذه العملية إلى توتر العلاقات بشكل كبير بين الدولتين، وبعدها بـ4 أيام ردت إيران باستهداف قاعدة عين الأسد بالقرب من الأنبار والتي تضم قوات أميركية، مما أسفر عن إصابة نحو100 مجند أميركي بارتجاج في الدماغ.

 

سقوط الطائرة

وفي 8 يناير، أسقطت إيران طائرة أوكرانية فوق طهران بعد إقلاعها بدقائق عن طريق صاروخين للحرس الثوري، مما أسفر عن مقتل جميع ركاب الطائرة البالغ عددهم نحو 176 راكبا. وظلت إيران تنكر الحادث لعدة أسابيع، حتى اضطرت إلى الاعتراف بمسؤوليتها عن سقوط الطائرة.

 

اتفاقية التجارة

وفي 15 يناير، وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب والمفاوض الصين ليو هي، المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين واشنطن وبكين، بعد أشهر من المفاوضات. وبحسب الاتفاقية، تعهدت بكين بشراء بضائع أميركية بنحو 200 مليار دولار، وتوقع المراقبون تحسن في العلاقات بين الدولتين، إلا أن الخلاف بين البلدين تفاقم بعد تفشي فيروس كورونا.

 

محاكمة ترامب

وفي 16 من يناير، بدأت محاكمة الرئيس الأميركي بتهمة استخدام سلطاته للضغط على الرئيس الأوكراني للتضيق على منافسه المحتمل في الانتخابات الأميركية عن الحزب الديمقراطي جو بايدن. وفي 5 فبراير، أسدل الستار على هذه المحاكمة بعد 4 أشهر من التحقيقات بتبرأة ترامب.

 

الأمير هاري وميغان

وفي شهر يناير، فوجئ العالم والعائلة المالكة في المملكة المتحدة بإعلان الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل الانسحاب من العائلة المالكة، والتخلي عن مهامهما.

 

وفاة كوبي براينت

وفي نهاية شهر يناير، توفي نجم كرة السلة الأميركي كوبي براينت وابنته جيانا و7 آخرين من أصدقاءه في حادث تحطم طائرته الخاصة.

 

البريكست

وفي يوم 31 يناير انسحبت بريطانيا رسميا من الاتحاد الأوروبي بعد 47 عاماً على عضويتها.

اقرأ أيضا

ترامب قال إن بلاده تجري تحقيقا شاملا في أصل فيروس كورونا
أميركا

هل تسرب كورونا من معمل ووهان؟.. ترامب يرد وبومبيو يطالب الصين بالاعتراف

طردت الصين صحافيين وفرضت الصمت على أطباء لتمويه العالم
عربي ودولي

وباء كورونا.. هل يحقق الريادة للصين؟ 

العالم سيتذكر دائما أزمة العزل الكبير في 2020
أزمة كورونا

اسم جديد لأزمة كورونا العالمية قد يدخل التاريخ

جانب من الحرائق التي شهدتها أستراليا في 2020
عربي ودولي

بعيدا عن كورونا.. أحداث ساخنة شهدها العالم في 2020 هل تذكرها؟

موقع لاستخراج النفط في تكساس الأميركية
اقتصاد

ارتفاع طفيف في أسعار النفط بعد تراجعها إلى أدنى مستوى منذ 18 عاما

ستلجأ المدارس إلى إجراءات صارمة لحماية الأطفال من العدوى
أميركا

"ستتغير بشكل جذري".. تصور أميركي لشكل المدارس بعد رفع الحجر

An Iraqi Airways Boeing 747 sits at Baghdad International Airport on August 5, 2014. Head of Iraq's Civil Aviation Authority…
عربي ودولي

إقالة مسؤول في الخطوط الجوية العراقية.. ومصدر يكشف لموقع الحرة أسباب الإقالة

عربي ودولي

وباء كورونا.. هل يحقق الريادة للصين؟ 

16 أبريل 2020
طردت الصين صحافيين وفرضت الصمت على أطباء لتمويه العالم
طردت الصين صحافيين وفرضت الصمت على أطباء لتمويه العالم

في بداية تفشي فيروس "كورونا" في الصين وقتله بشكل يومي المئات من الإصابات أمام عجز الحكومة عن احتواء الوضع، كانت التوقعات تشير إلى بداية نهاية الحزب الشيوعي القابض على الحكم في البلد بيد من حديد. 

وذهب بعض المراقبين إلى اعتبار "ضعف" الصين في القضاء على الوباء، سيكون اقتصاديا لصالح الولايات المتحدة، عطفا على التوتر الاقتصادي والسياسي الحاصل بينهما.  لكن بعد قرابة شهر ونيف، انقلبت الموازين، حيث بدت الصين تحتوي الوباء في وقت تعاني منه الولايات المتحدة وأوروبا.

وهنا تغيرت القراءات من جديد، حيث بدأ مراقبون يرون ان الوباء الذي يصيب القارة العجوز وأميركا، من شأنه ان يخدم بكين ويعيد ترتيب المشهد الجيوسياسي في العالم ويظهر الصين كـ"منتصر وقوي والآخرون ضعفاء". فهل فعلا سيجعل هذا الوباء الصين كبلد رائد في العالم؟ 

 

فرص قليلة

 

صحيفة "فورين أفير" المتخصصة في السياسات الدولية، كتبت في تقرير لها ان الصين لها فرص قليلة للاستفادة من الأزمة الصحية الحالية، سواء من خلال الدعاية المخادعة أو الإجراءات غير الفعالة. 

وفي بداية استفادة الصين من الوباء، تقول الصحيفة، إن ذلك حصل عبر "بروباغاندا فعالة" عبر كتم أصوات الأطباء وطرد الصحافيين الذين حذروا من تفشي الفيروس من ووهان، وكشفوا "صمت" السلطات الصينية عنه. 

وبدأ ذلك من خلال طرد بكين الصحفيين الأميركيين العاملين في نيويورك تايمز، وواشنطن بوست، ووول ستريت جورنال. 

وعلى تويتر، اتهم المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية الجيش الأميركي بإحضار الفيروس إلى ووهان، على الرغم من تراجعها عن هذه الاتهامات بعد أن ثبت للعالم حقيقة مصدر الفيروس، حيث أصبحت الولايات المتحدة الأكثر تضررا منه اليوم. 

وفضلا عن ذلك، فلا يمكن للصين أن تلعب دورا رياديا في "انتصارها على كوفيد19"، في وقت يواجه لها العالم اتهامات بعدم الشفافية حول واقع انتشار الوباء بين مواطنيها. 

ويتخوف مراقبون في الصحة العالمية، من توقف الحكومة المركزية لبكين عن إحصاء جميع نتائج الفحوصات، لأجل الحفاظ على انخفاض الأعداد الرسمية للمصابين بالوباء  والحفاظ على السرد الإعلامي الذي يقول إن الصين "انتصرت في حربها ضد الفيروس". 

وتفيد الصحيفة ضمن تحليلها، ان بعض القادة تبنوا رواية بكين وصفقوا لأسلوبها في مكافحة تفشي المرض، بمن فيهم المسؤولون في كمبوديا وإيران وباكستان وصربيا، لكن هذه الدول -بحسب المصدر- لديها سجل طويل في قبول وتبني السياسية الصينية، بسبب المساعدة الاقتصادية لها. 

 

استغلال اقتصادي

 

ونفس المحاولة الصينية كانت مع دول أوروبية لتسويق انتصارها على الوباء، لكن رفض بعض دول الاتحاد المساعدات الصينية بمبرر "استغلالها الاقتصادي للأزمة الصحية"، آخرها فنلندا التي دفع ملايين اليورو مقابل "أقنعة قليلة الجودة".

وخلال الظروف الحالية، يواصل مسؤولون أوروبيون انتقاد الدعاية الصينية حول "انتصارها على الوباء"، حيث وجه الممثل الأعلى للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، انتقادات مباشرة إلى الصين، قائلا إن بكين تسارع إلى بسط نفوذها الاقتصادي على العالم في ظل سياسات الإغلاق لمعظم الدول الأوروبية، وتسويقها لسياسة الكرم. 

وأيضا في البرازيل والهند، تحول قادة الدولتين إلى انتقاد الصين وتكتمها حول الوباء، مؤكدين انهما يتجنبان مساعداتها المعلنة. 

هذا، بالإضافة إلى اتهامات الاتحاد الأفريقي، الأسبوع الجاري، للحكومة الصينية، بعدم تدخلها لوضع حد لـ"قصص معاناة مواطنيها مع العنصرية في البلد". الأمر الذي لم تنفه بكين ووعدت بتحسين معاملتها لهم. 