عربي ودولي

ترودو يستبعد فتح الحدود الكندية الأميركية قبل مرور "عدة أسابيع"

16 أبريل 2020
قال ترودو إن "المناقشات مستمرة"
قال ترودو إن "المناقشات مستمرة"

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، الخميس، أن حدود بلاده مع الولايات المتحدة لن تفتح بالكامل قبل عدة أسابيع على الأقل.

وتم إغلاق أطول حدود دولية في العالم بطول 8,900 كيلومتر أمام جميع المسافرين، باستثناء الأمور الملحة، في 21 مارس مع تفشي فيروس كورونا، إلا أن حركة التجارة بين البلدين استمرت.

وقال ترودو خلال مؤتمره الصحافي اليومي: "المناقشات مستمرة بشأن قضايا الحدود وسلاسل الإمداد مع الولايات المتحدة".

لكنه استطرد "الحقيقة هي أن الأمر سيستغرق عدة أسابيع"، قبل "أن يكون باستطاعتنا التحدث عن تخفيف القيود عند حدودنا".

وأضاف ترودو "يجب أن نحمي مواطنينا كما تفعل كل دولة"، مشيرا الى أن "معظم دول العالم وضعت قيودا على السفر، وكندا والولايات المتحدة ليستا استثناءً".

وقالت كريستيا فريلاند نائبة ترودو التي تتولى العلاقات مع واشنطن إن أوتاوا ستخفف القيود المفروضة عند الحدود فقط "عندما لا يشكل ذلك خطرا على صحة وسلامة الكنديين".

وسجلت الولايات المتحدة أكثر من 30 ألف حالة وفاة بسبب فيروس كورونا، في حين بلغ عدد الوفيات في كندا نحو 1200.

لكن مقاطعتي كيبيك وأونتاريو الكنديتين الأكثر تضررا تقعان قرب الحدود مع ولاية نيويورك، مركز تفشي الوباء في الولايات المتحدة.

وقبل انتشار الوباء كانت تعبر الحدود بين البلدين بضائع بقيمة 2.4 مليار دولار كندي (1.7 مليار دولار أميركي) إضافة إلى عبور 40 ألف شخص يوميا. 

وقال ترامب الأربعاء إن الحدود مع كندا قد تكون الأولى التي سيتم فتحها.

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16 أبريل 2020
شهدت العاصمة الليبية طرابلس مصرع طبيب جراء قذيفة عشوائية سقطت على منزله.
شهدت العاصمة الليبية طرابلس مصرع طبيب جراء قذيفة عشوائية سقطت على منزله.

لقي مواطن ليبي مصرعه، الخميس، على يد قوات الأمن في مدينة طبرق الواقعة شرقي البلاد، والتي تسيطر عليها قوات حفتر، وذلك إثر خرقه لحظر التجول في البلاد للحد من تفشي العدوى بفيروس كورونا المستجد على أراضيها، التي تشهد أحداثا دامية منذ سنوات.

وبحسب السلطات التابعة لقوات المشير خليفة حفتر، فإن الرجل كان قد قتل في تبادل للإطلاق النار مع رجال الأمن، وذلك خلال مقاومته لتنفيذ قرار حظر التجول المفروض في منطقته.

وبحسب شهود عيان تحدثوا لقناة الحرة، فإن أفرادا من عائلة القتيل قاموا بمهاجمة مركز شرطة النجدة في طبرق، بعد مقتل ابنهم.

وعلى جانب آخر، شهدت العاصمة الليبية طرابلس مصرع طبيب جراء قذيفة عشوائية سقطت على منزله، ضمن مواجهات مسلحة مستمرة بين قوات حفتر وقوات تابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية في ضواحي المدينة.

وبحسب شهود عيان، فقد كانت أصوات المواجهات المسلحة مسموعة في عدة مناطق من العاصمة، التي شهدت أحياء مختلفة في ضواحيها سقوط قذائف وأعمال عنف.

وكان الطرفان قد أعلنا هدنة في مارس، لدواعي الظروف الأمنية التي تمر منها المنطقة، جراء انتشار وباء "كورونا"، في وقت سجلت فيه العديد من الإصابات بمرض كوفيد-19 الناجم عن الفيروس. 