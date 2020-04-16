عربي ودولي

وسط فوضى كورونا.. الصين تنتهك "القوة الصفرية"

16 أبريل 2020
احتمال انتهاك بكين لمعيار "القوة الصفرية"
احتمال انتهاك بكين لمعيار "القوة الصفرية"

ذكر تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية أن الصين ربما أجرت تفجيرات نووية سرية محدودة على الرغم من تأكيدها على الالتزام بمعاهدة دولية تمنع إجراء مثل هذه التفجيرات.

وهذا النبأ، الذي كانت صحيفة وول ستريت جورنال أول من نشره، قد يؤدي لتدهور العلاقات المتوترة بالفعل بسبب الاتهامات الأمريكية بأن جائحة فيروس كورونا العالمية نتجت عن سوء تعامل بكين مع تفشي المرض في مدينة ووهان في نهاية العام الماضي.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في تقريرها إن المخاوف الأميركية من احتمال انتهاك بكين لمعيار "القوة الصفرية" في التفجيرات النووية نشأت بفعل أنشطة في موقع لوب نور للاختبارات النووية خلال 2019.

ويشير مصطلح القوة الصفرية إلى إجراء اختبار نووي لا يشمل أي تفاعل متسلسل مصحوب بانفجار مثل النوع المستخدم في تفجير رأس حربي نووي.

وتنص معاهدة حظر إجراء التجارب النووية المبرمة في 1996 على السماح بالأنشطة التي تكفل أمان الأسلحة النووية.

وقال تشاو لي جيان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في إفادة دورية في بكين إن الصين ملتزمة بالامتناع عن إجراء التجارب النووية مضيفا أن الولايات المتحدة توجه لها اتهامات كاذبة.

وأضاف "الانتقاد الأمريكي للصين بلا أساس على الإطلاق ولا يستحق التفنيد".

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وسط فوضى كورونا.. الصين تنتهك "القوة الصفرية"

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استدعت وزارة الخارجية العراقية الخميس السفير التركي في بغداد فاتح يلدز على خلفية قيام طائرات تركية بقصف مخيم للاجئين داخل الأراضي العراقية تسبب بسقوط ضحايا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، في بيان إن بغداد "تدين وبأشد العبارات الممكنة الاعتداء الذي قام به الجانب التركي والذي أسفر عن خسائر في الأرواح والممتلكات".

وأضاف الصحاف أن "وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، وجه باستدعاء السفير التركي في بغداد وتسليمه مذكرة احتجاج".

وفي وقت سابق، اعتبرت قيادة العمليات المشتركة العراقية "خرق الطائرات التركية الأجواء العراقية صباح الأربعاء واستهدف مخيما للاجئين قرب مخمور جنوب أربيل، انتهاكا صارخا للسيادة".

وأضافت أن "هذا التصرف الاستفزازي لا ينسجم مع التزامات حسن الجوار وفقا للاتفاقيات الدولية، وعليه يجب إيقاف هذه الانتهاكات احتراما والتزاما بالمصالح المشتركة بين البلدين، داعية إلى عدم تكرارها".

وأعلنت خلية الإعلام الأمني الأربعاء أن القصف التركي استهدف مخيما للأكراد الأتراك اللاجئين في قضاء مخمور، مما تسبب في مقتل امرأتين".

وتحدثت وسائل إعلام كردية محلية أن القصف جرى بواسطة طائرتين مسيرتين تركيتين واستهدف نقطة مراقبة وحماية لمخيم للاجئين قرب مخمور.

وينفذ الجيش التركي ضربات جوية متكررة على مواقع حزب العمال التركي المحظور في المناطق الجبلية بشمال العراق حيث توجد معسكراته قرب الحدود التركية، لكنها بدأت مؤخرا باستهداف مواقع داخل العمق العراقي.