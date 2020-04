نيويورك تايمز: بوتين يروج بنفسه شائعات حول فيروس كورونا

في 3 فبراير الماضي، بعد وقت قصير من إعلان منظمة الصحة العالمية أن الفيروس التاجي أصبح حالة طوارئ صحية عالمية، بدأ حساب "غامض" الهوية على موقع تويتر من موسكو بإعادة تغريد مدونة أميركية.

الحساب كان يحاول الترويج لفكرة أن فيروس كورونا "سلاح جرثومي مصمم لتعجيز الأشخاص وقتلهم".

وفي إحدى التغريدات قال القائمون على الحساب إن هناك أدلة دامغة غير قابلة للجدل بأن الفيروس عبارة عن سلاح جرثومي، على الرغم من أن كبار العلماء قد فضحوا هذا الادعاء وأعلنوا أن الفيروس الجديد طبيعي.

