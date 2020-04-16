عربي ودولي

نيويورك تايمز: بوتين يروج بنفسه شائعات حول فيروس كورونا

16 أبريل 2020
صحيفة: بوتن يقوم بنفسه على تدوير الشائعات بخصوص فيروس كورونا
صحيفة: بوتن يقوم بنفسه على تدوير الشائعات بخصوص فيروس كورونا

في 3 فبراير الماضي، بعد وقت قصير من إعلان منظمة الصحة العالمية أن الفيروس التاجي أصبح حالة طوارئ صحية عالمية، بدأ حساب "غامض" الهوية على موقع تويتر من موسكو بإعادة تغريد مدونة أميركية. 

الحساب كان يحاول الترويج لفكرة أن فيروس كورونا "سلاح جرثومي مصمم لتعجيز الأشخاص وقتلهم".

وفي إحدى التغريدات قال القائمون على الحساب إن هناك أدلة دامغة غير قابلة للجدل بأن الفيروس عبارة عن سلاح جرثومي، على الرغم من أن  كبار العلماء قد فضحوا هذا الادعاء وأعلنوا أن الفيروس الجديد طبيعي.

وصاحب تفشي الوباء، موجة معلومات خاطئة وشائعات، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية. 

صحيفة نيويورك تايمز قالت إن محللين أكدوا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لعب دورًا رئيسيًا في نشر تلك المعلومات الكاذبة كجزء من جهوده لتشويه سمعة الغرب وتدمير أعدائه في الداخل.

الصحيفة كشفت أنها أجرت تحقيقا معمقا تضمن عشرات المقابلات، بالإضافة إلى مراجعة أوراق علمية وتقارير إخبارية ووثائق روسية وتغريدات وبرامج تلفزيونية، أكدت أن بوتين نشر معلومات مضللة حول قضايا الصحة لأكثر من عقد.

وأكدت أن عملاءه قاموا بشكل متكرر بزرع ونشر فكرة أن الأوبئة الفيروسية بما في ذلك الإنفلونزا، والإيبولا والآن فيروس كورونا المستجد زرعها علماء أميركيون. وسعى كثيرون منهم أيضًا إلى بعث الشك في نفوس الأشخاص لتقويض الثقة في سلامة اللقاحات.

يقول الخبراء إن هدف موسكو هو تصوير المسؤولين الأميركيين على أنهم يقللون من أهمية الإنذارات الصحية، وبالتالي يشكلون تهديدا على السلامة العامة.

بيتر بوميرانتسيف، تحدث في كتاب بعنوان "لا يوجد شيء حقيقي وكل شيء ممكن"، نشر عام 2014، عن "التضليل في الكرملين"، وقال في مقابلة صحفية إن "الأمر كله يتعلق ببذر انعدام الثقة في المؤسسات الحكومية".

وشن الرئيس الروسي حملته الطويلة عن طريق وسائل الإعلام المفتوحة، والمدونات الغامضة التي تصور مسؤولي الصحة الأميركيين على أنهم يرعون عمليات الاحتيال. 

وزارة الخارجية الأميركية اتهمت روسيا مؤخرا باستخدام آلاف حسابات وسائل التواصل الاجتماعي لنشر معلومات مضللة عن الفيروسات التاجية - بما في ذلك نظرية المؤامرة التي زعمت أن الولايات المتحدة دبرت الوباء القاتل.

ونظرا لأن الاهتمام العام بالصحة وطول العمر مرتفع للغاية، يمكن أن يكون للتضليل الصحي تأثير اجتماعي كبير. 

الضابط المختص في التضليل في الاتحاد السوفيتي السابق، لاديسلاف بيتمان قال إن "تراكم هذه العمليات التضليلية على مدى فترة طويلة من الزمن سيؤدي إلى تأثير سياسي كبير".

أما أستاذة الصحة العامة بجامعة ماريلاند، ساندرا سي كوين، فقالت إن الرئيس الروسي كان يعتمد سابقا على وسائل إعلام محلية، ثم تابعت "الفرق الآن هو السرعة التي ينتشر بها الكذب، وتشويه المؤسسات التي نعتمد عليها لفهم الحقيقة"، وتابعت "أعتقد أننا في منطقة خطرة".

في 2018، وجد ستة باحثين من جامعة كاليفورنيا، في لوس أنجلوس، أن الروايات الزائفة حول الإيدز مثلا، والتي روجت لها دوائر روسية خفية جعلت كثيرين يعتقدون أن الفيروس صمم في مختبر أميركي.

كما أكدت نيويورك تايمز أن تلك الحملات التضليلية الروسية لفقت أكاذيب حتى على مراكز مكافحة الأمراض الأميركية (سي دي سي) باتهامها بإخفاء "أدلة" على أن لقاحات أنفلونزا تسبب التوحد، خاصة عند الذكور الأميركيين من أصل أفريقي.

يذكر أن رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الأميركية الجنرال مارك ميلي، قال الثلاثاء أن فكرة أن يكون فيروس كورونا المستجد قد خرج من مختبر صيني لا أساس لها، في ظل تأكيد الأدلة العلمية على أنه فيروس طبيعي.

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صحيفة: بوتن يقوم بنفسه على تدوير الشائعات بخصوص فيروس كورونا
عربي ودولي

نيويورك تايمز: بوتين يروج بنفسه شائعات حول فيروس كورونا

السعودية

حالتها متدهورة وتقبع في السجن.. الأميرة السعودية بسمة تطلق نداء استغاثة

16 أبريل 2020
الأميرة بسمة ناشدت العاهل السعودي إطلاق سراحها.
الأميرة بسمة ناشدت العاهل السعودي إطلاق سراحها.

ناشدت أميرة من العائلة المالكة في السعودية العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، بالتدخل لإطلاق سراحها، وفق ما نشر حسابها على تويتر، الأربعاء.

ونشر الحساب الموثق للأميرة، بسمة بنت سعود، على تويتر، مجموعة من التغريدات، لحث الملك سلمان ونجله على إطلاق سراحها من السجن حيث تقبع منذ أشهر، وفق منشورات سابقة.

وقال الحساب "أنا بسمة بنت سعود أناشدك عمّي الملك المفدى سلمان بن عبد العزيز آل سعود.. وولد عمي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد..".

وأضافت التغريدة الثانية "أنا موجودة حاليا بسجن الحاير وحالتي الصحية متدهورة جدا وحرجه قد تؤدي إلى وفاتي، ولم أحصل على أي عناية طبية أو أي استجابة لأي طلب..".

وفي تغريدة أخرى، قالت الأميرة "ولا أعلم إذا كان لديكم علم بوجودي بالسجن لغاية الآن مع ابنتي سهود الشريف.. الرجاء النظر بأمري لأطلاق سراحي وتلقي العلاج المناسب لأني بوضع حرج جدا..".

وكان موقع دويتشه فيله بنسخته الإنكليزية، قال في تقرير نشره، شهر نوفمبر الماضي، إن الاتصال فقد مع الأميرة بسمة، ويرجح أنها قيد الإقامة الجبرية مع ابنتها في منزلها بالعاصمة الرياض.

ونقل الموقع عن مصدر مقرب من الأميرة قوله إن الأميرة بسمة أوقفت في مارس 2019 حين كانت تعتزم السفر إلى سويسرا رفقة ابنتها بهدف تلقي العلاج.

ومنذ مارس 2019، لم ترد السلطات السعودية على طلبات الأشخاص المقربين من الأميرة بسمة للكشف عن مصيرها، وفق ما أكدت تقرير دويتشه فيله.

والأميرة بسمة ناشطة حقوقية، وعرفت بدعمها للإصلاحات الدستورية وللقضايا الإنسانية والمرأة في السعودية وفي منطقة الشرق الأوسط.

وهي أم لخمسة أطفال، بدأت في الكتابة للإعلام السعودي منذ عام 2006، ومنذ ذلك الوقت أصبحت سيدة أعمال وتحولت لصوت علني ينادي بالإصلاح.

ومنذ طلاقها، انتقلت الأميرة إلى لندن في 2010 و2011، حيث أصبحت شخصية إعلامية مهمة وظهرت عبر وسائل عديدة لتسليط الضوء على الفساد والقضايا الإنسانية وعدم المساواة في توزيع الثروة في جميع أنحاء المنطقة.