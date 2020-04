هرب بعض ركابها.. فيديو مروع للحظة هبوط طائرة روسية مشتعلة 

نشرت السلطات الروسية فيديو الأربعاء، يظهر لحظات احتراق طائرة على مهبط مطار العاصمة الروسية موسكو في عام 2019، في حادث أسفر عن مقتل 19 شخصا.

وكانت الطائرة التابعة لشركة "إيروفلوت" قد تعرضت لضربة برق عقب إقلاعها بوقت قصير في يوم 5 مايو 2019، مما اضطرها للهبوط في مطار موسكو.

Russia has released new footage of the harrowing crash landing of an Aeroflot’s Sukhoi Superjet 100 last year (sadly, 41 fatalities,10 injured)



uncomfortable to see some passengers evacuating with luggage, which would have slowed down the exit for others pic.twitter.com/MfAW2fBvgH