هرب بعض ركابها.. فيديو مروع للحظة هبوط طائرة روسية مشتعلة 

نشرت السلطات الروسية فيديو الأربعاء، يظهر لحظات احتراق طائرة على مهبط مطار العاصمة الروسية موسكو في عام 2019، في حادث أسفر عن مقتل 19 شخصا.

وكانت الطائرة التابعة لشركة "إيروفلوت" قد تعرضت لضربة برق عقب إقلاعها بوقت قصير في يوم 5 مايو 2019، مما اضطرها للهبوط في مطار موسكو.

Russia has released new footage of the harrowing crash landing of an Aeroflot’s Sukhoi Superjet 100 last year (sadly, 41 fatalities,10 injured)



uncomfortable to see some passengers evacuating with luggage, which would have slowed down the exit for others pic.twitter.com/MfAW2fBvgH — Serial Tweeper🕷 (@serialTweeper) April 15, 2020

ويظهر الفيديو الطائرة وهي غارقة في النيران بعدما نزلت وانزلقت على المهبط ثم العشب المحيط به.

وقد تمت إدانة الطيار دينيس إفدوكيموف بالتسبب في موت أشخاص، بسبب تجاهل الطيران القواعد المعمول بها فيما يخص الهبوط العنيف الذي تسبب في اشتعال النيران بالطائرة.

وقالت السلطات في ذلك الوقت إن 41 شخصا كانوا على متن الطائرة قد لقوا حتفهم نتيجة الحادث.

وكان الهبوط العنيف للطائرة قد أدى إلى اشتعال خزانات الوقود بعدما شبت النيران بها، مما أدى في النهاية إلى احتراق الطائرة بأكملها، كما أوضحت سلطات المطار في ذلك الوقت.