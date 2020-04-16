عربي ودولي

هرب بعض ركابها.. فيديو مروع للحظة هبوط طائرة روسية مشتعلة 

16 أبريل 2020
فيديو مروع للحظات اشتعال طائرة روسية في 2019 
فيديو مروع للحظات اشتعال طائرة روسية في 2019 

نشرت السلطات الروسية فيديو الأربعاء، يظهر لحظات احتراق طائرة على مهبط مطار العاصمة الروسية موسكو في عام 2019، في حادث أسفر عن مقتل 19 شخصا.

وكانت الطائرة التابعة لشركة "إيروفلوت" قد تعرضت لضربة برق عقب إقلاعها بوقت قصير في يوم 5 مايو 2019، مما اضطرها للهبوط في مطار موسكو.

ويظهر الفيديو الطائرة وهي غارقة في النيران بعدما نزلت وانزلقت على المهبط ثم العشب المحيط به.

وقد تمت إدانة الطيار دينيس إفدوكيموف بالتسبب في موت أشخاص، بسبب تجاهل الطيران القواعد المعمول بها فيما يخص الهبوط العنيف الذي تسبب في اشتعال النيران بالطائرة.

وقالت السلطات في ذلك الوقت إن 41 شخصا كانوا على متن الطائرة قد لقوا حتفهم نتيجة الحادث.

وكان الهبوط العنيف للطائرة قد أدى إلى اشتعال خزانات الوقود بعدما شبت النيران بها، مما أدى في النهاية إلى احتراق الطائرة بأكملها، كما أوضحت سلطات المطار في ذلك الوقت.

اقرأ أيضا

نتانياهو وغانتس يخفقان في الاتفاق على حكومة وحدة وطنية
عربي ودولي

إسرائيل.. نتانياهو وغانتس يخفقان في الاتفاق على حكومة وحدة

حذرت "Graphika" في تقريرها من الحسابات الوهمية الناطقة باسم طهران
تكنولوجيا

منصات إيرانية تنشر الأكاذيب عن كورونا.. وخبراء يحذرون

الناشط الإماراتي طارق المحياس في لقطة من فيديوهاته على يوتيوب
الإمارات

الإمارات تحبس إعلاميا دافع عن حياة الفهد.. "لإثارته النعرات العرقية"

فيديو مروع للحظات اشتعال طائرة روسية في 2019 
عربي ودولي

هرب بعض ركابها.. فيديو مروع للحظة هبوط طائرة روسية مشتعلة 

إحدى مناطق نيويورك التي تبدو مهجورة بسبب إجراءات الإغلاق. وحذر خبير أميركي من أن عدد الوفيات جراء كوفيد-19 قد يصل إلى 200 ألف في الولايات المتحدة
أزمة كورونا

"هل نعيش حلما؟".. كورونا يدفعنا للتساؤل عن واقعنا

سفينة بحرية أميركية في خليج عمان
أميركا

قوارب تابعة للحرس الثوري الإيراني تتحرش بسفن أميركية في الخليج

ازداد الإقبال على "زوم" وازدادت المخاوف الأمنية
تكنولوجيا

بأسعار زهيدة.. حسابات مستخدمي "زوم" تباع على "الإنترنت المظلم"

عربي ودولي

إسرائيل.. نتانياهو وغانتس يخفقان في الاتفاق على حكومة وحدة

16 أبريل 2020
نتانياهو وغانتس يخفقان في الاتفاق على حكومة وحدة وطنية
نتانياهو وغانتس يخفقان في الاتفاق على حكومة وحدة وطنية

فشل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وخصمه الرئيسي بيني غانتس، في التوصل إلى اتفاق على حكومة وحدة في محادثات اللحظة الأخيرة، يوم الأربعاء.

ولم تسهم الأزمة الصحية والاقتصادية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا حتى الآن، في إنهاء جمود سياسي لم يسبق له مثيل، جعل إسرائيل تجري ثلاث انتخابات غير حاسمة خلال عام، وربما تكون الآن في طريقها لانتخابات رابعة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن غانتس ونتنياهو كانا يتفاوضان على اتفاق لتقاسم السلطة كان سيبقي رئيس الوزراء اليميني في المنصب لمدة 18 شهرا، على أن يتولى غانتس، القائد السابق للجيش والمنتمي لتيار الوسط، رئاسة الحكومة بعد ذلك.

وكان غانتس، حديث العهد بالسياسة نسبيا، وقد حصل على الفرصة الأولى لتشكيل الحكومة بعد الانتخابات الأخيرة التي أجريت في مارس.

وقال الرئيس ريئوفين ريفلين، الذي يشرف على المفاوضات، يوم الاثنين إن التقدم في المحادثات يبرر قراره منح غانتس يومين إضافيين لمحاولة إبرام اتفاق مع نتانياهو.

غير أن تفويض غانتس انتهى منتصف ليل الأربعاء، بعد محاولة في اللحظات الأخيرة من ممثلي الزعيمين للتوصل إلى اتفاق.

والإخفاق في التوصل إلى اتفاق يعقد خططا ترمي إلى إنعاش الاقتصاد بعد السيطرة على وباء فيروس كورونا وتخفيف إجراءات العزل العام المشددة في البلاد.

وسجلت إسرائيل أكثر من 12500 إصابة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا وما لا يقل عن 130 وفاة.