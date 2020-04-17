عربي ودولي

"هناك أشياء حدثت ولا نعرفها".. ماكرون يبدي شكوكه حيال الصين

17 أبريل 2020
عكس ماكرون وجهة نظر واشنطن ولندن في كيفية تعامل الصين مع جائحة كورونا
عكس ماكرون وجهة نظر واشنطن ولندن في كيفية تعامل الصين مع جائحة كورونا

اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس أن هناك فجوات في إدارة الصين لأزمة فيروس كورونا المستجد، قائلا لصحيفة "فاينانشال تايمز" إن "هناك أشياء حدثت ولا نعرفها".

ولدى سؤاله عما إذا كانت الأنظمة الاستبدادية أكثر قدرة على إدارة هذا النوع من الأزمات، قال ماكرون في المقابلة التي نشرت الخميس "من الواضح أن هناك أشياء حدثت ولا نعرفها".

وأشار ماكرون بحسب ما أوضح الإليزيه إلى أنه في الديمقراطيات التي تضمن حرية المعلومات والتعبير، تكون إدارة الأزمة شفافة وتخضع للنقاش، على عكس الأنظمة حيث يتم التحكم بالمعلومات والتعبير.

وأضافت الرئاسة الفرنسية أن ماكرون شدد على أن "من الخطأ القول إن الديمقراطيات تدير الأزمة بشكل أقل كفاءة، لأن الشفافية والتدفق الحر للمعلومات يشكلان ميزة كبيرة" لناحية الفعالية. 

وتضاف تحفظات الرئيس الفرنسي على تعامل بكين مع أزمة كوفيد-19، إلى الشكوك التي عبرت عنها لندن وواشنطن. 

وحذرت المملكة المتحدة الصين الخميس من أنها يجب أن تجيب على "أسئلة صعبة حول ظهور الفيروس ولماذا لم يتم وقفه قبل الآن". كما كانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد اتهمت بكين بأنها "أخفت" خطورة الوباء عندما بدأ في الصين.

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السودان

"عناصر مناوئة لثورة الشعب".. القوات السودانية ترد على الاحتجاجات 

16 أبريل 2020
أطاحت الثورة الشعبية حكم عمر البشر الذي امتد ثلاثة عقود
أطاحت الثورة الشعبية حكم عمر البشر الذي امتد ثلاثة عقود

أعلنت القوات السودانية المسلحة، الخميس، أن المنطقة حول القيادة "منطقة عسكرية يمنع الاقتراب منها" مضيفة أن الطرق ستقفل حول مقر القيادة اعتبارا من الساعة السادسة صباحا يوم الجمعة.

وأشارت القوات السودانية إلى إن "بعض العناصر المناوئة لثورة الشعب" قد "استغلت.. الظروف الطارئة التي تعيشها البلاد وأخذت تروج للاقتراب والاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة من أجل تحقيق أجندتها". 

\وقد أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع، الخميس، لتفريق تظاهرة مناهضة للحكومة الانتقالية أمام القيادة العامة للقوات المسلحة في وسط العاصمة الخرطوم، وفق شهود عيان.

وهي المرة الأولى التي يصل فيها محتجون إلى محيط القيادة منذ أن فض مسلحون يرتدون الزي العسكري في يونيو 2019 اعتصاما أمامها يطالب بحكم مدني بعد عزل واحتجاز الرئيس السابق عمر البشير.

وقال شاهد عيان لفرانس برس إن "العشرات تجمعوا أمام القيادة العامة للقوات المسلحة قادمين من اتجاه الشرق وهم يحملون لافتات تطالب بإسقاط حكومة (عبدالله)حمدوك" الانتقالية.

وأضاف أنهم حملوا لافتات كتب عليها "لا لحكومة الجوع" و"جيش واحد شعب واحد" و"سقطت سقطت يا حمدوك".

وخرج المحتجون على الرغم من التدابير التي اتخذتها السلطات بمنع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا.

وسجل السودان 32 إصابة بفيروس كوفيد-19 وفرضت السلطات حظر تجوال جزئيا على أن يكون 24 ساعة اعتبارا من السبت.