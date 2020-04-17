عربي ودولي

الرئيس البرازيلي يقيل وزير الصحة لخلاف في الموقف من كورونا

17 أبريل 2020
(FILES) In this file photo taken on March 18, 2020 Brazilian President Jair Bolsonaro (L) and his Health Minister Luiz Henrique…
وزير الصحة البرازيلي يضع معقم يدين لرئيس البلاد

أقال الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، الخميس، وزير الصحة في حكومته بسبب خلافات بينهما حول إدارة أزمة تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وكتب وزير الصحة البرازيلي لويس هنريك مانديتا في تغريدة "أشكر جميع أعضاء الفريق الذي عمل معي في وزارة الصحة "، متمنيا النجاح لـ"وزير الصحة القادم".

وكان الرئيس قد انتقد علناً مانديتا لحثه المواطنين على الالتزام بالتباعد الاجتماعي والبقاء في المنازل.

واعترض الرئيس البرازيلي على هذه الإجراءات، بل وقلل من خطورة الفيروس واصفاً إياه بأنه مجرد "إنفلونزا صغيرة".

وسلط الرئيس الضوء على تفشي الفيروس وروج لعلاجات لم تثبت فعاليتها، بينما حث مانديتا المواطنين على اتباع الإرشادات التي تطبقها دول عدة في شتى أرجاء العالم.

وأشاد مانديتا أيضا بحكام الأقاليم البرازيلية الذين أمروا بفرض الإغلاق العام، في حين انتقدهم بولسونارو.

وتصاعدت حدة التوتر بين الاثنين، يوم الأحد، عندما حث وزير الصحة الحكومة على توحيد التصريحات بشأن الأزمة، في انتقادٍ صريح لتصريحات الرئيس بولسونارو.

وأضاف مانديتا أيضا أنه يعرف باختلافه مع بولسونارو، وناقش تحديد بديل له مع كبير موظفي الرئاسة، كما أبلغ مساعديه، يوم الثلاثاء، أنه سيُقال من منصبه هذا الأسبوع، بحسب رويترز.

وتشير أرقام جامعة "جونز هوبكنز" إلى وفاة نحو ألفي شخص بسبب كورونا في البرازيل، فضلا عن تسجيل نحو 30 ألف إصابة مؤكدة بالفيروس.

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(FILES) In this file photo taken on March 18, 2020 Brazilian President Jair Bolsonaro (L) and his Health Minister Luiz Henrique…
عربي ودولي

الرئيس البرازيلي يقيل وزير الصحة لخلاف في الموقف من كورونا

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عربي ودولي

"هناك أشياء حدثت ولا نعرفها".. ماكرون يبدي شكوكه حيال الصين

17 أبريل 2020
عكس ماكرون وجهة نظر واشنطن ولندن في كيفية تعامل الصين مع جائحة كورونا
عكس ماكرون وجهة نظر واشنطن ولندن في كيفية تعامل الصين مع جائحة كورونا

اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس أن هناك فجوات في إدارة الصين لأزمة فيروس كورونا المستجد، قائلا لصحيفة "فاينانشال تايمز" إن "هناك أشياء حدثت ولا نعرفها".

ولدى سؤاله عما إذا كانت الأنظمة الاستبدادية أكثر قدرة على إدارة هذا النوع من الأزمات، قال ماكرون في المقابلة التي نشرت الخميس "من الواضح أن هناك أشياء حدثت ولا نعرفها".

وأشار ماكرون بحسب ما أوضح الإليزيه إلى أنه في الديمقراطيات التي تضمن حرية المعلومات والتعبير، تكون إدارة الأزمة شفافة وتخضع للنقاش، على عكس الأنظمة حيث يتم التحكم بالمعلومات والتعبير.

وأضافت الرئاسة الفرنسية أن ماكرون شدد على أن "من الخطأ القول إن الديمقراطيات تدير الأزمة بشكل أقل كفاءة، لأن الشفافية والتدفق الحر للمعلومات يشكلان ميزة كبيرة" لناحية الفعالية. 

وتضاف تحفظات الرئيس الفرنسي على تعامل بكين مع أزمة كوفيد-19، إلى الشكوك التي عبرت عنها لندن وواشنطن. 

وحذرت المملكة المتحدة الصين الخميس من أنها يجب أن تجيب على "أسئلة صعبة حول ظهور الفيروس ولماذا لم يتم وقفه قبل الآن". كما كانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد اتهمت بكين بأنها "أخفت" خطورة الوباء عندما بدأ في الصين.