فيروس كورونا يخرج الصراع الروسي-الصيني في البلقان إلى العلن

في غمرة الانتشار الرهيب لفيروس كورونا المستجد، سارعت الصين، التي انطلق منها كوفيد- 19، إلى إرسال مساعدات إلى إيطاليا، العضو في الاتحاد الأوروبي، وبعدها إلى صربيا التي تتوق إلى حيازة عضوية الاتحاد.

متابعون رأوا في ذلك محاولة من بكين للعب دور جديد في العالم، لمنافسة الدول الكبرى وخصوصا الولايات المتحدة.

وذهب آخرون إلى أن الصين تريد استمالة صربيا على وجه التحديد، فهي وإن لم تستطع الدخول في المجموعة الأوروبية حتى الآن، تبقى حليفا تقليديا لروسيا، ولهذا يقوله محللون إن "بكين تستهدف الوجود الروسي هناك".

موسكو ردت على التحرك الصيني بإرسال مساعدات حملها جيشها إلى صربيا، رغم أن روسيا تصارع في مواجهة الفيروس في عقر دارها.

وسائل إعلامية روسية معارضة رأت في قرار موسكو تكثيف جهودها على صربيا محاولة من الكرملين لـ"استغلال الظروف الحالية لدعم تحالفاته الخارجية والضغط على الغرب".

في حين رأى متابعون أن موسكو تحاول الالتفاف على العقوبات الأميركية وتوفير غطاء لعمليات المخابرات الروسية بحجة "المساعدات".

ولم يستعبد محللون أن روسيا تحاول فتح أسواق جديدة لمنتجاتها. بيد أن عسكريين تحدثت معهم منظمة "جيمس تاون فونديشن"، قالوا إن للتحرك الروسي في صربيا أبعاد أخرى.

#Moscow Using Pandemic to Shore Up Alliance With #Serbia Against NATO and #China - Jamestown #UnitedStates... https://t.co/eOkUDSXSgg pic.twitter.com/AIzN1CwfNc