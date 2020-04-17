عربي ودولي

مصادر أمنية ومحلية: داعش يكثف هجماته في العراق بالتزامن مع كورونا

17 أبريل 2020
الجيش العراقي يلاحق عناصر داعش
الجيش العراقي يلاحق عناصر داعش

قالت مصادر محلية عراقية لموقع "الحرة" إن مسلحين يعتقد بأنهم ينتمون لتنظيم داعش بدأوا تكثيف هجماتهم في المناطق بين محافظتي صلاح الدين وديالى شرق وشمال شرق البلاد، بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا.

وكشفت المصادر، وبعضهم مسؤولون محليون في تلك المناطق، عن أن الهجمات التي يشنها المسلحون تستهدف عناصر الأمن ودورياتهم ونقاط المرابطة بشكل مكثف، وأيضا المتعاونين مع القوات الأمنية وقادة الحشد العشائري المحلي.

وقالت مصادر أمنية لموقع "الحرة" إنه تم تسجيل نشاط كثيف لتنظيم داعش في سبعة مناطق على الحدود الفاصلة بين محافظة صلاح الدين وديالى بالإضافة الى تلال حمرين وشمال الشرقاط.

وقال مسؤول رفيع في الجيش العراقي، فضل عدم الكشف عن اسمه، إن "العناصر الإرهابية تستغل حظر التجوال وانشغال القوات الأمنية بتوزيع المساعدات وفرض إجراءات العزل الصحي لتوسيع عملياتها".

وأضاف المسؤول لموقع "الحرة" أن "القوات الأمنية وبضمنها الحشد الشعبي سجلت نحو خمسين هجوما وتحركا لداعش خلال الأسبوعين الأخيرين فحسب، بارتفاع عن نحو عشرين هجوما فقط طوال شهري يناير وفبراير الماضيين".

وهذه المناطق خالية من السكان تقريبا بعد أن تم تهجير سكانها أثناء العمليات العسكرية ضد داعش، ولم يتم إعادة السكان إليها، حيث يتنقل عناصر التنظيم بين القرى المهجورة الواقعة على ضفاف نهر دجلة بحرية، بالإضافة إلى تمكنه من إنشاء أنفاق وقنوات نقل ومخازن مع ملاجئ عديدة، بحسب تلك المصادر.

وأشر مركز الإعلام الرقمي العراقي، الخميس، "عودة نشاط تنظيم داعش على منصات التواصل الاجتماعي، وزيادة في أعداد حسابات أنصاره"، بحسب بيان للمركز قال أن "أعداد حسابات أعضاء تنظيم داعش وأنصارهم على منصات التواصل الاجتماعي وخصوصا الفيسبوك، تنامت وتزايدت، وقد جاءت هذه العودة خلال الأشهر الماضية التي رافقت أزمة جائحة كورونا".

وقال المركز إن هذا التوقيت أدى إلى تأخير استجابة دعم الفيسبوك لطلبات حذف الحسابات التي استغل أصحابها هذا "وقاموا بنشر عملياتهم الارهابية والترويج لها عبر المنصة".

وحذر المركز مستخدمي مواقع التواصل من "التفاعل مع هذه المنشورات حتى لو كان بانتقادها من خلال التعليقات أو مشاركتها، مما يؤدي إلى الترويج المجاني لها دون قصد".

وقالت صحيفة جيروزالم بوست الإسرائيلية الخميس إن "منظمات إرهابية تقوم باستغلال انتشار جائحة كورونا لتوسيع نشاطاتها"، مستشهدة بقيام مسلحي التنظيم بتكثيف هجماتهم في دولة تشاد الأفريقية التي تكافح لتطويق انتشار فيروس كورونا.

وخلال هذا الأسبوع شن تنظيم داعش هجمات في أغلب المناطق الحدودية الواقعة بين نفطخانة وجلولاء في ديالى، إلى الحويجة في كركوك، كما أن القوات الأمنية تحاول السيطرة على تحركات التنظيم في تلك المناطق.

وتداهم القوى الأمنية العراقية بعض تلك المخابئ، لكن هناك خطورة عالية ترافق التحركات الأمنية التي تجرى على نطاق محدود. ففي الأسبوع الماضي قام تنظيم داعش بتفجير نفق في تلال حمرين دخل إليه ضابط وستة جنود في الشرطة الاتحادية بحثا عن عناصر التنظيم، وقتلوهم جميعا.

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في أي بلد يمكن أن تجد أفضل حماية من فيروس كورونا المستجد؟

سؤال أجاب عنه مسح أنجزته مؤسسة أبحاث مقرها في هونغ كونغ، استخدمت سلما لـ24 معيارا حددت بموجبه قائمة بالدول الأكثر آمانا بالنسبة للأشخاص المصابين بكورنا أو غيرهم من الأصحاء الذين يمكن أن يصابوا بدورهم.

وتم تقييم كل بلد على أساس 24 فعاليات محددة في أربع فئات متميزة، من بينها فعالية الحجر الصحي، وفعالية الإدارة الحكومية، والمراقبة، والكشف عن الإصابات، ودرجة التأهب للمعالجة الطارئة، وتوفر الاختبارات، وكذلك وجودة معدات المستشفيات.

وصنفت إسرائيل في المرتبة الأولى بين البلدان الأكثر أمانًا. 

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قائمة الدول الأكثر حماية للأشخاص من كورونا

وقالت الدراسة "حقيقة أن إسرائيل في الصدارة ليست مفاجئة عندما تفكر في أن البلاد في حالة أزمة دائمة ولديها الكثير من الخبرة في إغلاق الحدود وحالات الطوارئ". 

المفاجأة بالنسبة لمعدي الدراسة هي غياب كل من فرنسا (17920 وفاة) وإيطاليا  (22170 وفاة) وإسبانيا (19130 وفاة) والولايات المتحدة (نحو 33 ألف وفاة)، عن قائمة أفضل 15 دولة، بالرغم من أن سمعة هذه الدول كبيرة في مجال الأبحاث العلمية والهياكل الصحية وغيرها من عوامل الاستعداد اللوجستي المعروفة.

واحتلت المرتبة الثانية ألمانيا، وجاءت بعدها كوريا الجنوبية، ثم في المرتبة الرابعة أستراليا، لتأتي الصين في المركز الخامس رغم الارتفاع الحاد في عدد الوفيات بما أنها بؤرة تفشي الفيروس الأولى.

ولعل جهود الصين في احتواء الفيروس كانت وراء ارتقائها للمراتب على حساب دول مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا، وإسبانيا التي لا زالت تترقب بلوغ ذروة تفشي الفيروس لرؤية تراجع ملموس في عدد الوفيات والإصابات.

والولايات المتحدة هي الدولة الأكثر تسجيلاً للوفيّات في العالم، إذ بلغ عدد الوفيات فيها  نحو 33 ألفًا الخميس، وفق تعداد لجامعة جونز هوبكنز.

والدول الأكثر تضرراً من فيروس كورونا المستجد بعد الولايات المتحدة هي إيطاليا مع 22170 وفاة من أصل 168941 إصابة، ثم إسبانيا مع 19130 وفاة من أصل 182816 إصابة، وفرنسا مع 17920 وفاة من أصل 165027 إصابة، والمملكة المتحدة مع 13729 وفاة من أصل 103093 إصابة.