عربي ودولي

تركيا تجلي رعاياها من ليبيا بسبب كورونا.. ماذا عن مرتزقتها؟

18 أبريل 2020
A Turkey-backed Syrian fighter flashes the nationalist "grey wolves" sign as a convoy travels along the border between Syria…
مقاتلون سوريون مدعومون من تركيا

قبل أيام أعلنت تركيا عزمها على إجلاء رعاياها العالقين في مختلف أنحاء العالم بسبب انتشار فيروس كورونا، وكشفت الجمعة، عن إنها أجلت 62 مواطنا تركيا يعملون في ليبيا ونقلتهم إلى أراضيها من البلد الذي تمزقه حرب أهلية كان لتركيا نفسها دور فيها.

لكن لا شيء صدر عن تركيا، حتى الآن على الأقل، يشي بنيتها إجلاء مئات، وربما آلاف المرتزقة السوريين الذين نقلتهم إلى ليبيا للقتال مع الحكومة الليبية ضد قوات "الجيش الوطني" بقيادة الجنرال خليفة حفتر.

وأشارت تقارير سابقة إلى أن تركيا "أغرت ما لا يقل عن ألفي مقاتل سوري بالانتقال والقتال في ليبيا مقابل رواتب تصل إلى ألفي دولار في الشهر ".

وقال بعض هؤلاء المرتزقة إن تركيا أبلغتهم بأنهم "سيقاتلون الروس" في ليبيا، وأنهم قدموا على هذا الأساس.

لكن في الحقيقة، بدلا من الروس الذين وعدوا بفرصة للثأر منهم بسبب دورهم الداعم للنظام السوري، سيواجه المرتزقة السوريون تهديد فيروس كورونا لوحدهم، كما يبدو.

وحتى الآن، أعلنت ليبيا 49 حالة إصابة، ووفاة واحدة بالفيروس، لكن الصراع الدائر في هذا البلد قد يعقد جهود الكشف عن العدد الحقيقي للإصابات بالمرض.

ويقول المراقب السوري أمجد سلامة لموقع "الحرة" "يبدو تحدي الفيروس اختبارا مناسبا لوعد الحصول على الجنسية الذي قيل إن تركيا وعدت به بعض المقاتلين مقابل اشتراكهم بالقتال في ليبيا. وترك المقاتلين السوريين لمصيرهم والتركيز على إجلاء الأتراك، قد يعني أن تركيا لم تكن تفكر من الأساس بتنفيذ هذا الوعد".

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن تركيا أعادت بالفعل بعض هؤلاء المقاتلين، ولكن إلى سوريا لدفنهم بعد مقتلهم في المعارك الدائرة بليبيا، وليس إلى تركيا لحمايتهم من الفيروس.

ويقول المرصد أن "تركيا تدفع أجور العمليات الطبية للجرحى، وتتكفل بدفن الموتى في سوريا" لكن هذا كان قبل انتشار الفيروس وسحب تركيا لرعاياها من ليبيا.

وربما سيضطر السوريون المقاتلون في ليبيا إلى دفن قتلاهم بأنفسهم، في حال كان من بين الأتراك الذين تم إجلاؤهم مسؤولون عن نقل جثامين القتلى.

ونفت الحكومتان التركية والليبية في البداية التقارير التي تحدثت عن تجنيد المرتزقة السوريين للقتال في ليبيا، لكن مقاطع فيديو ولقاءات صحفية وشهود عيان، أكدوا أن العدد الحقيقي للسوريين المقاتلين في ليبيا قد يتجاوز 3500.

ويصعب من فكرة إجلاء تركيا للمقاتلين السوريين حقيقة اشتداد القتال في ليبيا والدور الذي تلعبه الميليشيات الموالية للحكومة في القتال ضد قوات الجيش التي يقودها المشير خليفة حفتر.

يقول الصحفي التونسي جمعة قاسمي في مقال منشور على موقع "عرب ويكلي" إن الميليشيات الإسلامية الموالية لرئيس الوزراء الليبي فائز السراج، بدعم من المرتزقة التي أرسلها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تخطط لشن هجوم جديد على قاعدة وطية الجوية، التي تقع على بعد 140 كيلومترًا. جنوب غرب العاصمة طرابلس.

كما أن الطائرات والسفن التركية تبدو مشغولة بنقل الأسلحة والمعدات باتجاه ليبيا، "كان هناك تدفق كبير للمرتزقة والأسلحة والمعدات التركية على مدى الأسابيع الماضية، ويدير الضباط الأتراك العمليات الآن، لجميع الأغراض العملية، المعركة الآن مباشرة بين الجيش الليبي وتركيا"، بحسب جمعة.

ونقل مقال موقع "عرب ويكلي عن المحلل السياسي الليبي فرج زيدان قوله إن "المعركة تدور الآن بين قوات الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر وأجهزة المخابرات التركية التي تقود الآن القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني".

وبالتالي قد يبدو إجلاء 62 مواطنا تركيا فقط، في ظل التوقعات التي تتحدث عن وجود تركي كبير جدا في ليبيا، أمرا يدل على أن رغبة تركيا بالبقاء في ليبيا هي أكبر من خوفها من فيروس كورونا الذي تسببت إجراءات محاولة احتوائه بإغلاق المدن التركية وفرض حظر للتجوال وخسائر اقتصادية كبيرة حتى الآن.

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لبنان

بإطارات مشتعلة.. مظاهرة في لبنان تندلع رغم حظر التجول

18 أبريل 2020
يتهم الشارع اللبناني المصارف اللبنانية بالتواطؤ مع السلطة السياسية والمساهمة في الدين العام.
المصارف اللبنانية متهمة بالتواطؤ مع السلطة السياسية

شهدت مدينة طرابلس الواقعة شمال لبنان تظاهر المئات من المواطنين، على الرغم من حظر التجوال المفروض لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك بمناسبة مرور ستة أشهر على انطلاق الانتفاضة الاحتجاجية على الطبقة السياسية والظروف الاقتصادية التي تزداد سوءا.

واندلعت اشتباكات بين المتظاهرين والجيش الذي تعرض للرشق بالحجارة ورد بقنابل الغاز المسيل للدموع عندما حاول المتظاهرون الاقتراب من منزل أحد النواب، حسبما أفادت مراسلة وكالة فرانس برس.

واحتشد المتظاهرون في ساحة النور التي كانت مركز التظاهرات في طرابلس.

وأحرق المتظاهرون الإطارات وظلوا مجتمعين حتى بعد بدء حظر التجوال الذي فرضته الحكومة اعتباراً من الساعة 7:00 مساء (16:00 ت غ) لوقف انتشار الوباء.

وردد المتظاهرون شعارات تندد بالحكومة وكذلك بالمصارف وحاكم البنك المركزي. وقالت المراسلة إن قلة من بينهم ارتدوا أقنعة واقية.

وتناقل مغردون على تويتر مقطع فيديو يظهر تجمع محتجين أمام وزارة الاقتصاد الخميس كذلك.

وشهد لبنان في 17 أكتوبر 2019 حركة احتجاج واسعة النطاق حشدت خلال بضعة أيام مئات الآلاف في جميع أنحاء البلاد ليعبروا عن غضبهم ويطالبوا برحيل الطبقة السياسية المتهمة بالفساد وعدم الكفاءة.

وقال كريم، البالغ من العمر 24 سنة محتجا على ارتفاع الأسعار: "إما أن أموت من الجوع أو أموت بسبب كورونا".

وقالت فاطمة البالغة من العمر 27 عاما، وشاركت في التظاهرة إلى جانب أخيها، "مهما حاولوا تخويفنا وطلبوا منا البقاء في المنازل، وقالوا إننا سنصاب بالعدوى (..) الشعب اللبناني لن يمرر شيئا بعد الآن (..) نحن لا نحصل على حقوقنا، والغلاء في كل شيء، ولا أحد يساعدنا ... أين حقوق الشعب؟ أين حقوقنا؟".

ويشهد لبنان منذ شهور أسوأ أزماته الاقتصادية منذ نهاية الحرب الأهلية (1975-1990) مع دخوله في حالة ركود حاد وتراجع احتياطي العملات الأجنبية وتدهور سعر صرف العملة الوطنية ما أدى إلى ارتفاع كبير في التضخم.

وينوء لبنان تحت ثقل دين يبلغ 92 مليار دولار يمثل 170 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو من أعلى المعدلات في العالم. وتخلفت الدولة في مارس لأول مرة عن تسديد خدمات ديونها.

ويُتوقع في عام 2020 أن يشهد الاقتصاد انكماشا هائلا بنسبة 12 بالمئة، وفقا لصندوق النقد الدولي. وتعمل السلطات حاليا على خطة إنعاش له.

ويتهم الشارع اللبناني المصارف اللبنانية بالتواطؤ مع السلطة السياسية والمساهمة في الدين العام الهائل وإفلاس الدولة.

ولمساعدة المعوزين خلال فترة الحجر لاحتواء وباء كوفيد-19 أعلنت الحكومة مساعدة مالية بقيمة 400 ألف ليرة لبنانية (حوالي 265 دولاراً بسعر الصرف الرسمي).
 