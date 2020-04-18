عربي ودولي

تمديد إجراءات الحظر في الجزائر والمغرب

19 أبريل 2020
مددت الدولتان من إجراءات الحظر لمكافحة تفشي كورونا
مددت الدولتان من إجراءات الحظر لمكافحة تفشي كورونا

أعلنت الجزائر والمغرب، السبت، تمديد إجراءات الحجر الصحي لكبح انتشار وباء كوفيد-19، وذلك حتى 29 إبريل و20 مايو على التوالي.

وقالت الحكومة الجزائرية في بيان إنه تم "تجديد العمل بنظام الحجر الصحي الحالي وكذا مجمل التدابير الوقائية المرافقة له، لفترة إضافية مدتها عشرة أيام".

وذكّرت بـ"ضرورة التقيد بالقواعد الوقائية التي يمليها الحجر الصحي والتدابير المتخذة في مجال التباعد الاجتماعي والنظافة".

وتشمل الإجراءات خصوصا إغلاقا جزئيا للعاصمة وتاما لولاية البليدة البؤرة الأولى لتفشي فيروس كورونا المستجد.

وسجلت الجزائر حتى السبت 367 وفاة من أصل 2534 إصابة بكوفيد-19 منذ إعلان أول إصابة نهاية فبراير.

والجزائر (44 مليون ساكن) هي البلد الأفريقي الذي سجل أكبر عدد وفيات، قبل مصر والمغرب وأفريقيا الجنوبية. 

في الرباط، أعلنت السلطات تمديد "جميع الإجراءات الوقائية والزجرية المعمول بها". 

وورد في بيان لوزارتي الداخلية والصحة، "ستواصل الجهات المختصة عملها لضمان عرض كاف يلبي احتياجات استهلاك الأسر من المواد الغذائية والأدوية وجميع المواد الحيوية، بما في ذلك احتياجات شهر رمضان". 

وفرضت السلطات المغربية تدابير حجر تشرف قوات الأمن على تطبيقها، وذلك عقب تعليق جميع الرحلات الجوية وإغلاق حدود البلاد. 

كما صار وضع كمامات إلزاميا، ويغرّم كل من لا يحترم هذا القرار. 

وتم إقرار مساعدات مباشرة لصالح الشركات والموظفين والعمال غير النظاميين المتضررين من الوباء. 

ووفق الصحافة المحلية، تم في الأيام الأخيرة تحديد بؤرتين للعدوى، في مصنع بالدار البيضاء (غرب) وقاعدة عسكرية قرب مراكش (جنوب).

ومنذ ظهور الفيروس، تم توقيف أكثر من 41 ألف شخص عرض أكثر من نصفهم على المحاكم لمخالفتهم التدابير الاستثنائية، وفق حصيلة رسمية.

واتهم مئات الأشخاص بنشر أخبار زائفة حول فيروس كورونا المستجد في مواقع التواصل الاجتماعي. ودينت السبت امرأة بعد إنكارها وجود المرض في فيديو نشرته على موقع يوتيوب. 

من جهتها، أعلنت تونس أنها ستمدد الحجر لما بعد 19 أبريل، دون أن تحدد تاريخا حتى الآن.  

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هاجم ترامب منافسه الديمقراطي بايدن الذي انتقد طريقة تعامله مع جائحة كورونا
هاجم ترامب منافسه الديمقراطي بايدن الذي انتقد طريقة تعامله مع جائحة كورونا

رد الرئيس الأميركي دونالد ترامب على انتقادات المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية جو بايدن التي أطلقها مؤخرا على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.

ووصف ترامب في تغريدة منافسه الحالي ونائب الرئيس السابق بـ"عدم الكفاءة" خلال التعامل مع فيروس أنفلونزا الخنازير الذي تسبب بمقتل 17000 شخصا في الولايات المتحدة خلال فترة حكم الرئيس السابق باراك أوباما عام 2009.

وقال ترامب "كان بايدن وأوباما كارثة في التعامل مع أنفلونزا الخنازير"، مضيفا أن "17 ألف شخص ماتوا بلا داع ونتيجة العجز".

وكان بايدن قال الجمعة إن الأميركيين يدفعون ثمن تقاعس الرئيس دونالد ترامب عن محاسبة الصين على جائحة فيروس كورونا.

وأضاف بايدن في مقطع مصور بث على الإنترنت أن "الحقيقة المرة هي أن دونالد ترامب ترك أميركا مكشوفة ومعرضة لهذه الجائحة. لقد تجاهل تحذيرات خبراء الصحة ووكالات المخابرات وبدلا من ذلك وضع ثقته في زعماء الصين".

وتابع بايدن أن "ترامب أنهى تمويل برنامج تم إنشاؤه خلال إدارة أوباما وبايدن لرصد الأمراض المعدية الطارئة وخفض عدد خبراء المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في الصين بواقع الثلثين وترك مكانا كان مخصصا لأميركي شاغرا داخل وكالة مكافحة الأمراض بالصين".

ووفقا للمراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، فقد انتشر فيروس أنفلونزا الخنازير "H1N1" في عام 2009 في جميع أنحاء الولايات المتحدة، مما أدى إلى إصابة 84 مليون أميركي.

ومع حوالى ثلاثة آلاف وفاة في اليوم وأكثر من 37 ألف وفاة في حصيلة اجمالية، باتت الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضررا بوباء كورونا الذي بدأ انتشاره من ووهان في الصين في نهاية 2019.

وتم تسجيل أكثر من 700 ألف حالة إصابة بالفيروس في الولايات المتحدة لغاية يوم السبت.
 