سيناتور أميركي يلمح إلى أن رئيس منظمة الصحة العالمية تلقى رشاوى من الصين

قال السناتور الجمهوري توم كوتون إن الصين دفعت "رشاوى" لإثيوبيا عندما كان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس وزيرا في الحكومة الإثيوبية.

وفي حديث لقناة "فوكس نيوز"، قال كوتون إنه في عام 2017، تحدثت منظمة الصحة العالمية عن "شراكة استراتيجية" مع الصين في الوقت الذي كان يستعد فيه رئيسها الجديد تيدروس أدهانوم للسفر إلى بكين "لتعزيز العلاقات ".

السيناتور ذكّر بأن تلك الرحلة كانت تقريبا أول مأمورية للرجل على رأس منظمة الصحة العالمية.

وتوم كوتون، عضو في الحزب الجمهوري وسيناتور عن ولاية أركنساس، وهو من أشد المنتقدين لبكين.

كوتون قال في سياق انتقاده لبكين، إنها مجبرة على إيضاح فشلها في إدارة أكبر كارثة عالمية تسببت هي فيها.

