صور جوية ترصد سفنا كورية شمالية "متلبسة" في مياه الصين

كشفت صور جوية سفنا كورية شمالية متلبسة وهي تخرق العقوبات الدولية المفروضة عليها من الأمم المتحدة.

ونشرت الأمم المتحدة تقريرا الجمعة تضمن الصور التي تظهر ثماني سفن كورية شمالية يحمل عدد منها شحنات فحم خاضعة للعقوبات راسية في ميناء صيني في العاشر من أكتوبر الماضي.

ويبدو أن الأمر تقاعس صيني عن تطبيق عقوبات الأمم المتحدة الهادفة إلى كبح البرنامج النووي الكوري الشمالي.

UN: N. Korea ships broke sanctions in Chinese waters https://t.co/mhyTNSH7mu — MSN (@MSN) April 18, 2020

وتدعو العقوبات الدول إلى تفتيش الشحنات المتجهة إلى كوريا الشمالية أو القادمة منها في نطاق أراضيها أو الجاري نقلها على سفن تحمل علم كوريا الشمالية.

وجاء في التقرير السنوي المقدم إلى مجلس الأمن من مراقبي عقوبات مستقلين أن كوريا الشمالية واصلت الاستهزاء بقرارات المجلس "من خلال صادرات بحرية غير مشروعة تتكون من سلع أهمها الفحم والرمل" في عام 2019 مما عاد على بيونغ يانغ بمئات الملايين من الدولارات.

وقال دبلوماسي في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لرويترز طالبا ألا ينشر اسمه إن الصين قادرة على وقف انتهاك العقوبات من جانب حليفتها كوريا الشمالية لكنها "تختار ببساطة ألا تطبق قرارات مجلس الأمن".

