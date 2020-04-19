عربي ودولي

"أخيرا".. كنيسة مقبرة بيرغامو في إيطاليا تفرغ من نعوش ضحايا كورونا

19 أبريل 2020
شهدت البلدة نسبة مرتفعة من الوفيات خلال فترة زمنية قصيرة
شهدت البلدة نسبة مرتفعة من الوفيات خلال فترة زمنية قصيرة

نشر رئيس بلدية مدينة بيرغامو في شمال إيطاليا، السبت، صورة على تويتر لكنيسة مقبرة المدينة بعدما فرغت من نعوش ضحايا وباء كوفيد-19 وكتب معلقا "أخيرا، فرغت كنيسة مقبرة بيرغامو".

ويظهر ذلك الضغط الذي لا تزال تعانيه إيطاليا، وخصوصا منطقة لومبارديا، بسبب فيروس كورونا المستجد الذي خلف أكثر من  23 ألف وفاة نصفها في المنطقة المذكورة.

وفي ذروة الأزمة، نقل إلى كنيسة بيرغامو 140 نعشا دفعة واحدة بحسب وكالة أنباء إيطاليا. 
وتعتبر بيرغامو التي يدير شؤونها جورجيو غوري العضو في الحزب الديمقراطي الوسطي، "المدينة الشهيدة" جراء الوباء.

وفي تغريدة أخرى، الخميس، أوضح رئيس البلدية أن 795 من سكان المدينة قضوا بين الأول من مارس و12 أبريل. ويفوق ذلك بـ 626 وفاة معدل الوفيات في المدينة خلال السنوات العشر الأخيرة في الوقت نفسه من العام، ما يساوي ارتفاعاً بنسبة 370 في المئة للوفيات، وفق رئيس البلدية. 

ويتجاوز معدل ارتفاع الوفيات هذا بالمقارنة مع السنوات السابقة ضعف العدد الذي أعلنته السلطات والبالغ 272 كونه لم يشمل سوى المتوفين الذين خضعوا للفحوص.

وخلال الأزمة، لم تتمكن دائرة شؤون الجنازات في البلدية من مواجهة وتيرة الوفيات السريعة ما اضطرها إلى إرسال جثث لمناطق أخرى لمواراتها.  

وأعلنت إيطاليا الجمعة زيادة كبيرة في عدد من تماثلوا للشفاء (أكثر من 4700 شخص خلال يومين)، فيما تراجع عدد من نقلوا الى العناية المركزة في لومبارديا إلى ما دون الألف للمرة الأولى منذ شهر.

وأعلن الدفاع المدني السبت عن 482 وفاة جديدة من إجمالي وفيات يساوي أكثر من 23200. 
وتعتزم لومبارديا الأسبوع المقبل البدء بإجراء فحوص دم للطواقم الصحية العاملة في المدن الأكثر تضررا وفي مقدمها بيرغامو، إضافة إلى بريشيا ولودي وكريموني وميلانو.

والسبت، حذر عضو المجلس الأعلى للصحة البروفيسور والتر ريكياردي عبر الإعلام الإيطالي من أي تفاؤل مفرط، وقال: "الموجة الثانية ليست فرضية، بل أمر مؤكد. لذا، من الاهمية بمكان عدم الإسراع في استئناف الأنشطة، وإلا فقد نواجه الموجة الثانية قبل الصيف".

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"أخيرا".. كنيسة مقبرة بيرغامو في إيطاليا تفرغ من نعوش ضحايا كورونا

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ندد وزير الخارجية الأميركي باعتقال ناشطين في هونغ كونغ
عربي ودولي

"مقلقة للغاية".. واشنطن تستنكر حملة اعتقالات في هونغ كونغ 

عربي ودولي

"مقلقة للغاية".. واشنطن تستنكر حملة اعتقالات في هونغ كونغ 

19 أبريل 2020
ندد وزير الخارجية الأميركي باعتقال ناشطين في هونغ كونغ
ندد وزير الخارجية الأميركي باعتقال ناشطين في هونغ كونغ

استنكرت وزارة الخارجية الأميركية، السبت، اعتقال هونغ كونغ ناشطين بتهم مرتبطة بموجة الاحتجاجات التي هزّت المدينة العام الماضي.

ونفّذت شرطة هونغ كونغ عملية واسعة السبت أوقفت خلالها 15 ناشطا، وكان من بين المستهدفين قطب الإعلام جيمي لاي، 72 عاما، مؤسس صحيفة "آبل ديلي" المعارضة الذي ألقي القبض عليه في منزله.

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو مساء السبت إن هذه الاعتقالات "مقلقة للغاية". وأضاف على تويتر ان "التطبيق المسيّس للقانون يتعارض مع القيم العالمية لحرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي".

كما اعتقل النواب السابقون مارتن لي ومارغريت نغ وألبرت هو وليونغ كووك-هونغ وأو نوك-هين، إضافة إلى النائب الحالي ليونغ يو تشانغ.

وذكرت الخارجية الأميركية في بيان لها، السبت، أن "الولايات المتحدة تدين اعتقال ناشطين منادين بالديمقراطية في هونغ كونغ. بكين وممثلوها في هونغ كونغ يواصلون اتخاذ الإجراءات المتعارضة مع الإعلان الصيني البريطاني المشترك الذي يتضمن الشفافية وسيادة القانون

وضمان حق هونغ كونغ في التمتع بدرجة عالية من الحكم الذاتي". 

واتهموا جميعا بتنظيم التظاهرات التي اعتبرتها السلطات غير قانونية في أغسطس وأكتوبر، وبالمشاركة فيها، وفق ما أعلنت الشرطة.

وأوقف خمسة أشخاص أيضاً للاشتباه بترويجهم لاجتماعات غير مصرّح لها في سبتمبر وأكتوبر.

وأعلن مفوض الشرطة لام وينغ-هو "وجهت التهم أو ستوجه للموقوفين بجرائم ذات صلة".
ويمثل الموقوفون أمام القضاء في منتصف مايو.

وسبق أن أوقف جيمي لاي في فبراير لمشاركته في تظاهرة في أغسطس كانت الشرطة منعت تنظيمها لأسباب أمنية.

وقال مارتن لي، الذي يلقّب بأبي الديمقراطية في هونغ كونغ لوسائل الإعلام بعدما أفرج عنه بكفالة "أخيرا أصبحت متهما. كيف أشعر؟ أنا مرتاح جدا".

وأضاف المحامي البالغ 81 عاما والذي أسس أول حزب سياسي في المدينة "على مدى سنوات وشهور عدة أوقف العديد من الشباب الجيّدين ووجّهت لهم التهم بينما لم يتم توقيفي أنا. أشعر بالأسف على ذلك".

وشدد على أنه غير نادم على ما قام به ويشعر بالفخر لوقوفه إلى جانب شباب هونغ كونغ في معركتهم من أجل الديمقراطية، في تصريحات اعتبرها قائد شرطة المدينة كريس تانغ "مقلقة للغاية ومفاجئة".

وقال تانغ "كشخص مخضرم في العمل القانوني (...) يواصل تحريض الشباب على خرق القانون. أعتقد أن عليه أن يشعر بالعار لا الفخر".
وهزّت احتجاجات واسعة تخللها العنف أحيانا المدينة التي تحظى بحكم شبه ذاتي وتعد مركزا ماليا مهما في آسيا منذ 2019، على خلفية مقترح تم التخلي عنه لاحقا يسمح بتسليم المطلوبين إلى سلطات البر الصيني الرئيسي التي تعرف بنظامها الاستبدادي وغياب الشفافية في منظومتها القضائية.

"عهد الإرهاب"

بدورها، رأت مديرة قسم الصين في "هيومن رايتس ووتش" صوفي ريتشاردسون أن "عمليات التوقيف التي جرت اليوم بحق شخصيات مدافعة عن الديمقراطية في هونغ كونغ هي بمثابة مسمار آخر في نعش (مبدأ) بلد واحد بنظامين"، الذي يضمن للمدينة حريات لا مثيل لها في البر الصيني الرئيسي.

وأضافت "يصعب التنبّؤ بخطوة بكين التالية بدقة، لكن يبدو أن مسؤولي هونغ كونغ سيسمحون بزيادة الانتهاكات بدلا من الدفاع عن حقوق أهالي هونغ كونغ".

وتحوّلت احتجاجات العام الماضي إلى حركة أوسع تدعو لمزيد من الحريات لتشكّل اكبر تحدٍ لسلطة بكين منذ عادت المستعمرة البريطانية السابقة لسيادة الصين عام 1997.

وخفتت التظاهرات والصدامات مع الشرطة مذاك بسبب الإنهاك الذي ساد صفوف المحتجين وعمليات التوقيف إضافة إلى ظهور فيروس كورونا المستجد.

ورفض قادة الصين الاستجابة لمطالب المتظاهرين التي تشمل إجراء انتخابات حرة بشكل كامل في المدينة وفتح تحقيق بشأن سوء سلوك الشرطة خلال الاحتجاجات والعفو عن أكثر من 7000 شخص تم توقيفهم خلال الحركة الاحتجاجية، الكثير منهم تحت سن العشرين.

وأفادت النائبة المدافعة عن الديمقراطية كلاوديا مو السبت أن الحكومة المحلية "تحاول جاهدة إطلاق عهد إرهاب".

وأضافت "يقومون بكل ما أمكن لمحاولة إسكات المعارضة المحلية لكننا نقف متحدّين".

وأضافت "من الواضح جدا أنهم ينسّقون جميع خطواتهم".

من جهته، اعتبر آخر حاكم لهونغ كونغ في عهد الاستعمار البريطاني كريس باتن أن عمليات التوقيف عبارة عن خطوة جديدة باتّجاه القضاء على الحكم الذاتي في المدينة.

وقال "هذه ليست سيادة القانون. هذا ما تقوم به الحكومات الاستبدادية. يتضح أكثر أسبوعا بعد أسبوع ويوما بعد يوم أن بكين عازمة على خنق هونغ كونغ". 