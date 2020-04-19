"أخيرا".. كنيسة مقبرة بيرغامو في إيطاليا تفرغ من نعوش ضحايا كورونا

نشر رئيس بلدية مدينة بيرغامو في شمال إيطاليا، السبت، صورة على تويتر لكنيسة مقبرة المدينة بعدما فرغت من نعوش ضحايا وباء كوفيد-19 وكتب معلقا "أخيرا، فرغت كنيسة مقبرة بيرغامو".

ويظهر ذلك الضغط الذي لا تزال تعانيه إيطاليا، وخصوصا منطقة لومبارديا، بسبب فيروس كورونا المستجد الذي خلف أكثر من 23 ألف وفاة نصفها في المنطقة المذكورة.

وفي ذروة الأزمة، نقل إلى كنيسة بيرغامو 140 نعشا دفعة واحدة بحسب وكالة أنباء إيطاليا.

وتعتبر بيرغامو التي يدير شؤونها جورجيو غوري العضو في الحزب الديمقراطي الوسطي، "المدينة الشهيدة" جراء الوباء.

وفي تغريدة أخرى، الخميس، أوضح رئيس البلدية أن 795 من سكان المدينة قضوا بين الأول من مارس و12 أبريل. ويفوق ذلك بـ 626 وفاة معدل الوفيات في المدينة خلال السنوات العشر الأخيرة في الوقت نفسه من العام، ما يساوي ارتفاعاً بنسبة 370 في المئة للوفيات، وفق رئيس البلدية.

ويتجاوز معدل ارتفاع الوفيات هذا بالمقارنة مع السنوات السابقة ضعف العدد الذي أعلنته السلطات والبالغ 272 كونه لم يشمل سوى المتوفين الذين خضعوا للفحوص.

وخلال الأزمة، لم تتمكن دائرة شؤون الجنازات في البلدية من مواجهة وتيرة الوفيات السريعة ما اضطرها إلى إرسال جثث لمناطق أخرى لمواراتها.

وأعلنت إيطاليا الجمعة زيادة كبيرة في عدد من تماثلوا للشفاء (أكثر من 4700 شخص خلال يومين)، فيما تراجع عدد من نقلوا الى العناية المركزة في لومبارديا إلى ما دون الألف للمرة الأولى منذ شهر.

وأعلن الدفاع المدني السبت عن 482 وفاة جديدة من إجمالي وفيات يساوي أكثر من 23200.

وتعتزم لومبارديا الأسبوع المقبل البدء بإجراء فحوص دم للطواقم الصحية العاملة في المدن الأكثر تضررا وفي مقدمها بيرغامو، إضافة إلى بريشيا ولودي وكريموني وميلانو.

والسبت، حذر عضو المجلس الأعلى للصحة البروفيسور والتر ريكياردي عبر الإعلام الإيطالي من أي تفاؤل مفرط، وقال: "الموجة الثانية ليست فرضية، بل أمر مؤكد. لذا، من الاهمية بمكان عدم الإسراع في استئناف الأنشطة، وإلا فقد نواجه الموجة الثانية قبل الصيف".