عربي ودولي

الحكومة الأردنية تخفف إجراءات الحظر في محافظات جنوبية

19 أبريل 2020
السلطات الأردنية تخفف إجراءات حظر التجول في أربع محافظات جنوبية لم تسجل فيها أي إصابات بفيروس كورونا المستجد
السلطات الأردنية تخفف إجراءات حظر التجول في أربع محافظات جنوبية لم تسجل فيها أي إصابات بفيروس كورونا المستجد

خففت السلطات الأردنية إجراءات حظر التجول في أربع محافظات جنوبية لم تسجل فيها أي إصابات بفيروس كورونا المستجد، وفق ما أعلن وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام، أمجد العضايلة، الأحد.

وقال العضايلة، وهو أيضا الناطق الرسمي باسم الحكومة، في مؤتمر صحفي: "تقرر تعديل إجراءات حظر التجول في محافظات الكرك والطفيلة ومعان (جنوبي المملكة) ابتداءا من صباح يوم الأربعاء المقبل، وبالإجراءات المتبعة نفسها في محافظة العقبة"، التي خفف حظر التجول فيها ابتداء من صباح الأحد.

وأوضح أنه "سيتم إغلاق كل محافظة عن الأخرى، والسماح للمواطنين في هذه المحافظات بالحركة ما بين الساعة العاشرة صباحاً وحتى السادسة مساء".

وسيسمح لأهالي هذه المحافظات الأربع بالتحرك بالسيارات واستئناف فتح محالهم واستئناف عمل المنشآت التجارية ضمن  التوقيت نفسه.

وشدد العضايلة على أنه "سيتم التعامل مع أي مظاهر تخالف التعليمات في المحافظات الأربع بحزم والعودة إلى الوضع السابق".

ولم تسجل في محافظات المملكة الجنوبية كالعقبة والطفيلة ومعان والكرك أي إصابات بفيروس كورونا.

وما زال الأردن نسبياً بمنأى من تفشي الوباء على نطاق واسع، مع تسجيله 417 إصابة مؤكدة بالفيروس وسبع حالات وفاة، وفق الأرقام الرسمية لوزارة الصحة.

وفرضت الحكومة الأردنية في 21 مارس الماضي حظر تجول شاملاً ضمن إجراءات اتّخذتها لمواجهة جائحة كوفيد-19.

ثم خفف لاحقا فسُمح لبعض القطاعات الحيوية بالعمل ضمن شروط وساعات محددة، كما سُمح للمواطنين بالخروج سيرا للتبضع من البقالات والمحال القريبة من مكان سكنهم.

وأغلق الجيش الشهر الماضي العاصمة عمّان وجميع محافظات المملكة ومنع التنقل بينها حتى إشعار آخر.

وقررت الحكومة في 18 مارس تعطيل القطاعين العام والخاص حتى منتصف إبريل الحالي، ثم قررت تمديد هذه العطلة حتى نهاية الشهر.
 

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السلطات الأردنية تخفف إجراءات حظر التجول في أربع محافظات جنوبية لم تسجل فيها أي إصابات بفيروس كورونا المستجد
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الحكومة الأردنية تخفف إجراءات الحظر في محافظات جنوبية

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عربي ودولي

لتنظيمه تجمعا دينيا في ظل كورونا.. الهند تتهم زعيما مسلما بالقتل العمد

19 أبريل 2020
قوات شرطة وأفراد طاقم طبي خارج مسجد في دلهي
قوات شرطة وأفراد طاقم طبي خارج مسجد في دلهي

وجهت السلطات الهندية تهمة القتل العمد لزعيم مسلم، بسبب عقده تجمعا الشهر الماضي، تقول إنه أدى إلى قفزة كبيرة في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، بحسب بيان للشرطة، الأحد. 

وأغلقت الشرطة الهندية مقرات جماعة التبليغ في نيو دلهي ووضعت آلافا من أتباعها، الذين حضروا هذا التجمع في منتصف مارس الماضي، في الحجر الصحي، بما في ذلك البعض من إندونيسيا وماليزيا وبنغلادش. 

وكانت الشرطة قد رفعت في البداية دعوى قضائية ضد رئيس المركز الإسلامي محمد سعد كاندالفي، لانتهاكه حظر التجمعات الكبيرة، لكنها استدعت الآن قانون القتل العمد ضده، بحسب المتحدث باسم الشرطة. 

وكاندالفي مهدد حاليا، بالتهمة الجديدة، بقضاء عشر سنوات في السجن لقيادته تجمعا أثناء الحظر على التجمعات الضخمة، في ظل انتشار وباء كورونا المستجد. 

وجماعة التبليغ هي واحدة من أكبر المنظمات الإسلامية السنية في العالم، ولها أتباع في أكثر من 80 دولة حول العالم. 

وكانت السلطات الهندية قد قالت في بداية الشهر الجاري إن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، ثلاثة آلاف، من بينهم نحو ألف ممن حضروا هذا التجمع. 

وقفز عدد الإصابات في الهند حتى الآن إلى أكثر من 17 ألفا، توفي من بينهم 556 شخصا. 

وتتهم الهند بالتمييز ضد المسلمين الذين يبلغ عددهم في البلاد 200 مليون. 

ونظم مسلمون ومتضامنون معهم تظاهرات الشهور الماضية احتجاجا على قانون للجنسية يعتبره كثيرون معاديا للمسلمين وفي إطار أجندة رئيس الحكومة ناريندرا مودي القومية الهندوسية.

لكن المتحدث باسم الشرطة رفض اعتبار تحويل قضية جماعة التبليغ، من انتهاك حظر التجمع إلى القتل العمد، أمرا معاديا للمسلمين. 