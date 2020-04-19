عربي ودولي

"قوارب الموت" في زمن كورونا.. مهاجرون عالقون بين ضفتي المتوسط

19 أبريل 2020
استمرار موجهات الهجرة في ظل بلوغ تفشي الوباء ذروته في أوروبا
استمرار موجهات الهجرة في ظل بلوغ تفشي الوباء ذروته في أوروبا

كشفت أرقام حرس حدود منطقة "شنغن" الأوروبية، عن تراجع نسبة تدفق المهاجرين غير النظاميين على الدول الأوروبية، بسبب إغلاق الحدود والموانئ والملاحة إثر أزمة كورونا. 

لكن المفاجأة، بحسب مصدر أوروبي، ما تزال دول أوروبية مطلة على الحوض المتوسط، تعلن وصول المئات من المهاجرين غير النظامين، وفي ذروة تفشي الوباء. 

ونقلت صحيفة "لوموند" الفرنسية، عن كريس بوروفسكي، المتحدث باسم "وكالة حرس الحدود الأوروبية - فرونتكس"، ان تدفق المهاجرين غير النظاميين إلى البلدان الأوروبية، انخفض بنسبة 90 في المائة مقارنة مع معدل الأوقات العادية، نتيجة إغلاق الموانئ والحدود بسبب وباء كورونا. 

لكن في المقابل، كشف المسؤول الأوروبي، ان حوالي 4500 عملية عبور غير شرعية من قبل مهاجرين غير شرعيين، وصلت إلى حدود الاتحاد الأوروبي في مارس الماضي.

وأشار إلى وصول 200 شخص بشكل غير منتظم في مارس، بانخفاض قدره 90% مقارنة مع نفس المدة السنة الماضية. 

وعن سبب ذلك، ذكر ان وجود قوارب الإنقاذ في البحر الأبيض المتوسط، أصبح شحيحا، إذ أعلنت الدول المطلة على البحر، إغلاق موانئها رسميا، بسبب الوباء. 

ومع ذلك، تمكن قاربين لمهاجرين غير نظاميين من الوصول إلى إيطاليا، حيث تم إنقاذهم من قبل منظمة Sea-Eye غير الحكومية، الجمعة، بعد عشرة أيام من الانتظار، ليتم وضعهم هناك في الحجر الصحي.

ولم يحصل قارب رابع أنقذته منظمة إسبانية غير حكومية في منطقة الإنقاذ المالطية، على إذن بالنزول يوم الجمعة.

فيما تم اعتراض القارب الخامس بعد رصده في نفس المنطقة، من قبل سفينة تجارية، وتمت إعادة مهاجريه إلى ليبيا، بعد أن مات خمسة على الأقل وفقد سبعة منه، فيما اعتقل الآخرون لدى سلطات ليبيا بطرابلس. 

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آخر الأخبار

الرئيس مؤيد لها.. مظاهرات في البرازيل احتجاجاً على إجراءات العزل والإغلاق

19 أبريل 2020
مظاهرات في البرازيل احتجاجاً على إجراءات العزل والإغلاق
مظاهرات في البرازيل احتجاجاً على إجراءات العزل والإغلاق

تظاهر مئات الأشخاص في عدد من المدن البرازيلية، رفضاً لإجراءات الإغلاق التي اتخذتها الحكومة، لاحتواء تفشي فيروس كورونا.
  
وقام المتظاهرون بإعاقة حركة المرور في شوارع ريو دي جانيرو وساو باولو والعاصمة برازيليا، كما استقلوا الشاحنات والسيارات والدراجات النارية، ولف بعضهم نفسه بعلم البلاد الأخضر والأصفر، وأطلقوا أبواق السيارات، داعين حكام الولايات إلى الاستقالة بسبب الإجراءات التي أجبرت معظم الأعمال على الإغلاق لأسابيع.
  
وكان الرئيس البرازيلي غائير بولسونارو قد انتقد بشدة إجراءات البقاء في المنزل التي فرضتها الولايات، قائلا إن الضرر الاقتصادي يمكن أن يكون أكثر تأثيرا من المرض.
  
وتأتي الاحتجاجات بعد أقل من يوم على إعلان الرئيس البرازيلي إقالة وزير الصحة، الذي كان يعزز إجراءات العزل.
  
وفي ريو دي جانيرو، شاركت حوالي مائة مركبة في إعاقة حركة المرور، حيث طافت في جادة أتلانتيكا، على طول شاطئ كوباكابانا الشهير والمغلق مؤقتا.

 

  
من جانبه، قال أندرسون مورايس، وهو برلماني من الولاية دعا سكان ريو للانضمام إلى الاحتجاج: "إما أن يكون لدينا الوباء، وهو بالفعل منتشر، أو يكون لدينا الوباء والفوضى".

وأضاف: "بالتأكيد، أرواح الناس أكثر أهمية من أي شيء آخر، لكن لا يمكننا اتخاذ قرارات اليوم دون التفكير في الغد، لأنه غدا، لا أعرف كيف سيكون حال رجل الأسرة عندما يرى أطفاله يجوعون"."
  
وفي برازيليا، أكد بولسونارو مجددا عزمه البدء في إعادة فتح الاقتصاد، وقال أمس السبت إن "الخوف كان زائدا عن الحد"، مستنكرا "جشع" السياسيين "الذين أغلقوا كل شيء وخلقوا حالة من الذعر"."
  
وأوضح الرئيس في بث مباشر على موقع فيسبوك قبل وقت قصير من الاجتماع مع حشد صغير من المؤيدين الذين تجمعوا خارج قصر بلانالتو الرئاسي: "المواطنون يريدون العودة إلى الوضع الطبيعي".

وتعد البرازيل البالغ عدد سكانها نحو 211 مليون نسمة أكثر الدول تضرراً في أميركا اللاتينية، فقد سجلت أكثر من 36 ألف حالة إصابة، ونحو 2347 حالة وفاة.