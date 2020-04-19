عربي ودولي

كورونا يصل إلى قصر الرئاسة في أفغانستان

19 أبريل 2020
قصر الرئاسة في العاصمة الأفغانية كابول
قصر الرئاسة في العاصمة الأفغانية كابول

استطاع فيروس كورونا المستجد اقتحام قصر الرئاسة في أفغانستان وإصابة 20 شخصا على الأقل من العاملين فيه، بحسب ما أظهرت نتائج اختباراتهم. 

وقالت مصادر حكومية إن إصابة عدد من العاملين في القصر، دفعت الرئيس الأفغاني أشرف غني، الذي يبلغ من العمر 70 عاما، إلى جعلمعظم تعاملاته مع فريق الاتصالات الرقمية، الذين يجهزون اجتماعاته ولقاءاته الافتراضية عبر شبكة الإنترنت. 

وطبقا لمسؤول صحي كبير فإن هناك اعتقادا بأن وثيقة رسمية وصلت إلى القصر الرئاسي في كابول من دائرة حكومية أخرى، هي السبب في إصابة العاملين، الذين شعروا بأن صحتهم ليست على ما يرام، وتم إجراء اختبارات لهم في وقت مبكر من الشهر الجاري. 

وظل بعض الموظفين في القصر، الذين اكتشفت إصابتهم بعد ذلك، يعملون حتى صدور نتائج الاختبارات، بحسب المسؤول، الذي أضاف أنه "تم حجرهم صحيا بعد ذلك وأسرهم، لكن أرقام المصابين في القصر حاليا ربما هي أكبر من ذلك بسبب استمرار بعضهم في أعمالهم". 

وكان المتحدث باسم الرئيس الأفغاني، صديق صديقي، قد قال إن مفوضية الخدمات المدنية طلبت من الموظفين الحكوميين أن يبقوا في منازلهم قبل إجراء الاختبارات "وتم تمديد هذا القرار ثلاثة أسابيع أخرى". 

وتعاني أفغانستان حاليا من نقص في الطعام والأدوية، في ظل استمرار أعمال العنف التي تقودها حركة طالبان المتشددة. 

وسجلت أفغانستان حتى الآن 993 إصابة بفيروس كورونا المستجد، وتعافى فيها من المرض 131 شخصا، وتوفي 32 آخرون، بحسب البيانات الحكومية. 
 

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كورونا يصل إلى قصر الرئاسة في أفغانستان

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مصر

"صلاة أسطح المنازل" تشعل الجدل في مصر.. ودار الإفتاء تحذر

19 أبريل 2020
على غرار الكثير من الدول، اتخذت مصر عدة إجراءات للحد من انتشار كوفيد-19 بينها تعليق الصلاة في المساجد
على غرار الكثير من الدول، اتخذت مصر عدة إجراءات للحد من انتشار كوفيد-19 بينها تعليق الصلاة في المساجد

 قالت دار الإفتاء المصرية، الأحد، إن دعوات البعض للتجمع على أسطح المنازل للصلاة جماعة لا يجوز في الوقت الراهن لأن ذلك يعرض حياة الناس لخطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

 وحذرت دار الإفتاء في بيان من تنظيم تجمعات كبيرة خلال شهر رمضان من أجل صلاة التراويح، مشددة على ضرورة البقاء في المنازل. وقالت إن "الالتزام بالتعليمات واجب شرعي".

وجاء في البيان المنشور على حسابها في فيسبوك "الدعوات التي يطلقها البعض للتجمع أعلى أسطح البنايات لإقامة الشعائر الدينية كالجمعة والتراويح غير جائز شرعا لما يترتب عليه من خطر وضرر في ظل انتشار الوباء الذي نرجوا الله أن يعجل بزواله".

الدعوات التي يطلقها البعض للتجمع أعلى أسطح البنايات لإقامة الشعائر الدينية كالجمعة والتراويح غير جائز شرعًا لما يترتب عليه من خطر وضرر في ظل انتشار الوباء الذي نرجوا الله أن يعجل بزواله. #مسجدك_في_بيتك

Posted by ‎دار الإفتاء المصرية‎ on Sunday, April 19, 2020

وكتبت دار الإفتاء "لا تنزعجوا وصلوا التراويح في بيوتكم فرادى أو مع أسركم، لأن الالتزام بالقرارات الاحترازية هو عبادة شرعية يثاب الإنسان عليها، والمعذور له أجر صلاة التراويح في المسجد تماما".

وأرفقت دار الإفتاء منشوراتها حول تعليق صلاة الجماعة بالهاشتاغ #مسجدك_في_بيتك.

وتفاعل معلقون مع ما أوردته الدار، ومنهم من انتقدها وطالب بفتح المساجد لأن هناك الكثير من التجمات التي لم يتم إلغاؤها كما يقولون، ومنهم من  أشاد بموقفها لما فيه من مصلحة للمواطنين والحد من انتشار كوفيد-19.

وسجلت مصر حتى صباح الأحد 3032 حالة إصابة و224 وفاة وفق موقع تابع لجامعة جونز هوبكنز الأميركية يرصد انتشار الوباء حول العالم.

 