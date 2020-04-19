عربي ودولي

مستغلا انشغال العالم بمكافحة كورونا.. داعش يوسع هجماته في سوريا والعراق

19 أبريل 2020
داعش يوسع هجماته في سوريا والعراق في الأيام الأخيرة
داعش يوسع هجماته في سوريا والعراق في الأيام الأخيرة

يحاول تنظيم داعش استغلال انشغال العالم بمكافحة فيروس كورونا، الذي أصاب أكثر من 2 مليون شخصاً وقتل 150 ألف آخرين، لاستعادة سيطرته على عدد من المناطق في سوريا والعراق، وفقاً لصحيفة "جيروزالم بوست" الإسرائيلية.

وأكدت الصحيفة أن التنظيم لم يمت في هذه المناطق، بل يحتفظ بنحو 20 -30 ألف عضو نشط، ولا ينقصه المال أو السلاح.

وأشارت إلى أن التنظيم يحاول استغلال انشغال النظام السوري والحكومة العراقية والمجلس الديمقراطي السوري الذي يقوده الأكراد، بمكافحة الفيروس، لاستعادة سيطرته على المناطق من الصحراء السورية في الغرب، إلى وادي نهر الفرات شرقاَ مروراً بمحافظة دير الزور والمناطق ذات الأغلبية السنية في العراق، والتي لازال يتواجد فيها بعض عناصره.

وأضافت أن نشاط التنظيم الإرهابي ازداد خلال الأسابيع الماضية، وقام بعدد من العمليات الإرهابية.

في 9 أبريل الجاري، هاجم التنظيم بلدة السخنة في صحراء محافظة حمص، لكن الطائرات الروسية ردت على هذا الهجوم، وتبعه اشتباكات بين مسلحي التنظيم وقوات الأسد، مما أسفر عن مقتل 18 من قوات النظام و11 من داعش.

 

مهاجمة القوات الكردية

 

وفي محافظة دير الزور، بدأ التنظيم يستعيد نشاطه، فقام بقتل عنصرين من قوات الدفاع الوطني التابعة للنظام السوري في 7 أبريل، كما هاجم داعش قوات النظام والقوات المتحالفة معها في عدة بلدات وهي الجلاء والسيال والعبال.

ووصل عدد قوات النظام التي قٌتلت على يد مقاتلي داعش خلال الفترة 24 مارس وحتى اليوم في هذه المنطقة نحو 377 عنصرا.

كما تضررت المنطقة التي تسيطر عليها القوات الكردية شرق الفرات من تصاعد نشاط داعش، ففي 3 أبريل، قتلت قوات سوريا الديمقراطية انتحاريا تابع لداعش كان يحاول تفجير نفسه في مدينة منبج.

 

هجمات داعش في العراق

 

أما بالنسبة للعراق، فقد شهد تجدد لعمليات داعش الإرهابية خلال الأيام الماضية، فوفقاً لتقارير صحفية عراقية قٌتل ضابط شرطة عراقي عند نقطة تفتيش في الحويجة في غرب كركوك يوم الأحد الماضي على يد قوات داعش.

وأشارت التقارير إلى أن هذه هي المرة الثالثة التي يقتل فيها عناصر من قوات الأمن على أيدي التنظيم منذ بداية الشهر، كما قُتل اثنان من مقاتلي البيشمركة الكردية في هجوم للتنظيم في 7 أبريل.

كما أسفر هجوم على مطار الصادق العسكري يوم الخميس 9 أبريل، عن مقتل  عنصرين من وحدات تابعة للحشد الشعبي.

وأوضحت الصحيفة أن التنظيم يمتلك في هذه المناطق شبكات سرية تزوده بالدعم العسكري، لأنه كان يسيطر عليها، مما يتيح لأعضائه المرور خلالها بأمان، وتنفيذ هجماته بسرية.

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الرئيس مؤيد لها.. مظاهرات في البرازيل احتجاجاً على إجراءات العزل والإغلاق

19 أبريل 2020
مظاهرات في البرازيل احتجاجاً على إجراءات العزل والإغلاق
مظاهرات في البرازيل احتجاجاً على إجراءات العزل والإغلاق

تظاهر مئات الأشخاص في عدد من المدن البرازيلية، رفضاً لإجراءات الإغلاق التي اتخذتها الحكومة، لاحتواء تفشي فيروس كورونا.
  
وقام المتظاهرون بإعاقة حركة المرور في شوارع ريو دي جانيرو وساو باولو والعاصمة برازيليا، كما استقلوا الشاحنات والسيارات والدراجات النارية، ولف بعضهم نفسه بعلم البلاد الأخضر والأصفر، وأطلقوا أبواق السيارات، داعين حكام الولايات إلى الاستقالة بسبب الإجراءات التي أجبرت معظم الأعمال على الإغلاق لأسابيع.
  
وكان الرئيس البرازيلي غائير بولسونارو قد انتقد بشدة إجراءات البقاء في المنزل التي فرضتها الولايات، قائلا إن الضرر الاقتصادي يمكن أن يكون أكثر تأثيرا من المرض.
  
وتأتي الاحتجاجات بعد أقل من يوم على إعلان الرئيس البرازيلي إقالة وزير الصحة، الذي كان يعزز إجراءات العزل.
  
وفي ريو دي جانيرو، شاركت حوالي مائة مركبة في إعاقة حركة المرور، حيث طافت في جادة أتلانتيكا، على طول شاطئ كوباكابانا الشهير والمغلق مؤقتا.

 

  
من جانبه، قال أندرسون مورايس، وهو برلماني من الولاية دعا سكان ريو للانضمام إلى الاحتجاج: "إما أن يكون لدينا الوباء، وهو بالفعل منتشر، أو يكون لدينا الوباء والفوضى".

وأضاف: "بالتأكيد، أرواح الناس أكثر أهمية من أي شيء آخر، لكن لا يمكننا اتخاذ قرارات اليوم دون التفكير في الغد، لأنه غدا، لا أعرف كيف سيكون حال رجل الأسرة عندما يرى أطفاله يجوعون"."
  
وفي برازيليا، أكد بولسونارو مجددا عزمه البدء في إعادة فتح الاقتصاد، وقال أمس السبت إن "الخوف كان زائدا عن الحد"، مستنكرا "جشع" السياسيين "الذين أغلقوا كل شيء وخلقوا حالة من الذعر"."
  
وأوضح الرئيس في بث مباشر على موقع فيسبوك قبل وقت قصير من الاجتماع مع حشد صغير من المؤيدين الذين تجمعوا خارج قصر بلانالتو الرئاسي: "المواطنون يريدون العودة إلى الوضع الطبيعي".

وتعد البرازيل البالغ عدد سكانها نحو 211 مليون نسمة أكثر الدول تضرراً في أميركا اللاتينية، فقد سجلت أكثر من 36 ألف حالة إصابة، ونحو 2347 حالة وفاة.