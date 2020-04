"مقلقة للغاية".. واشنطن تستنكر حملة اعتقالات في هونغ كونغ 

استنكرت وزارة الخارجية الأميركية، السبت، اعتقال هونغ كونغ ناشطين بتهم مرتبطة بموجة الاحتجاجات التي هزّت المدينة العام الماضي.

ونفّذت شرطة هونغ كونغ عملية واسعة السبت أوقفت خلالها 15 ناشطا، وكان من بين المستهدفين قطب الإعلام جيمي لاي، 72 عاما، مؤسس صحيفة "آبل ديلي" المعارضة الذي ألقي القبض عليه في منزله.

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو مساء السبت إن هذه الاعتقالات "مقلقة للغاية". وأضاف على تويتر ان "التطبيق المسيّس للقانون يتعارض مع القيم العالمية لحرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي".

Arrests of pro-democracy activists in Hong Kong are deeply concerning – politicized law enforcement is inconsistent with universal values of freedom of expression, association, and peaceful assembly.