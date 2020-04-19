عربي ودولي

"مقلقة للغاية".. واشنطن تستنكر حملة اعتقالات في هونغ كونغ 

19 أبريل 2020
ندد وزير الخارجية الأميركي باعتقال ناشطين في هونغ كونغ
ندد وزير الخارجية الأميركي باعتقال ناشطين في هونغ كونغ

استنكرت وزارة الخارجية الأميركية، السبت، اعتقال هونغ كونغ ناشطين بتهم مرتبطة بموجة الاحتجاجات التي هزّت المدينة العام الماضي.

ونفّذت شرطة هونغ كونغ عملية واسعة السبت أوقفت خلالها 15 ناشطا، وكان من بين المستهدفين قطب الإعلام جيمي لاي، 72 عاما، مؤسس صحيفة "آبل ديلي" المعارضة الذي ألقي القبض عليه في منزله.

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو مساء السبت إن هذه الاعتقالات "مقلقة للغاية". وأضاف على تويتر ان "التطبيق المسيّس للقانون يتعارض مع القيم العالمية لحرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي".

كما اعتقل النواب السابقون مارتن لي ومارغريت نغ وألبرت هو وليونغ كووك-هونغ وأو نوك-هين، إضافة إلى النائب الحالي ليونغ يو تشانغ.

وذكرت الخارجية الأميركية في بيان لها، السبت، أن "الولايات المتحدة تدين اعتقال ناشطين منادين بالديمقراطية في هونغ كونغ. بكين وممثلوها في هونغ كونغ يواصلون اتخاذ الإجراءات المتعارضة مع الإعلان الصيني البريطاني المشترك الذي يتضمن الشفافية وسيادة القانون

وضمان حق هونغ كونغ في التمتع بدرجة عالية من الحكم الذاتي". 

واتهموا جميعا بتنظيم التظاهرات التي اعتبرتها السلطات غير قانونية في أغسطس وأكتوبر، وبالمشاركة فيها، وفق ما أعلنت الشرطة.

وأوقف خمسة أشخاص أيضاً للاشتباه بترويجهم لاجتماعات غير مصرّح لها في سبتمبر وأكتوبر.

وأعلن مفوض الشرطة لام وينغ-هو "وجهت التهم أو ستوجه للموقوفين بجرائم ذات صلة".
ويمثل الموقوفون أمام القضاء في منتصف مايو.

وسبق أن أوقف جيمي لاي في فبراير لمشاركته في تظاهرة في أغسطس كانت الشرطة منعت تنظيمها لأسباب أمنية.

وقال مارتن لي، الذي يلقّب بأبي الديمقراطية في هونغ كونغ لوسائل الإعلام بعدما أفرج عنه بكفالة "أخيرا أصبحت متهما. كيف أشعر؟ أنا مرتاح جدا".

وأضاف المحامي البالغ 81 عاما والذي أسس أول حزب سياسي في المدينة "على مدى سنوات وشهور عدة أوقف العديد من الشباب الجيّدين ووجّهت لهم التهم بينما لم يتم توقيفي أنا. أشعر بالأسف على ذلك".

وشدد على أنه غير نادم على ما قام به ويشعر بالفخر لوقوفه إلى جانب شباب هونغ كونغ في معركتهم من أجل الديمقراطية، في تصريحات اعتبرها قائد شرطة المدينة كريس تانغ "مقلقة للغاية ومفاجئة".

وقال تانغ "كشخص مخضرم في العمل القانوني (...) يواصل تحريض الشباب على خرق القانون. أعتقد أن عليه أن يشعر بالعار لا الفخر".
وهزّت احتجاجات واسعة تخللها العنف أحيانا المدينة التي تحظى بحكم شبه ذاتي وتعد مركزا ماليا مهما في آسيا منذ 2019، على خلفية مقترح تم التخلي عنه لاحقا يسمح بتسليم المطلوبين إلى سلطات البر الصيني الرئيسي التي تعرف بنظامها الاستبدادي وغياب الشفافية في منظومتها القضائية.

"عهد الإرهاب"

بدورها، رأت مديرة قسم الصين في "هيومن رايتس ووتش" صوفي ريتشاردسون أن "عمليات التوقيف التي جرت اليوم بحق شخصيات مدافعة عن الديمقراطية في هونغ كونغ هي بمثابة مسمار آخر في نعش (مبدأ) بلد واحد بنظامين"، الذي يضمن للمدينة حريات لا مثيل لها في البر الصيني الرئيسي.

وأضافت "يصعب التنبّؤ بخطوة بكين التالية بدقة، لكن يبدو أن مسؤولي هونغ كونغ سيسمحون بزيادة الانتهاكات بدلا من الدفاع عن حقوق أهالي هونغ كونغ".

وتحوّلت احتجاجات العام الماضي إلى حركة أوسع تدعو لمزيد من الحريات لتشكّل اكبر تحدٍ لسلطة بكين منذ عادت المستعمرة البريطانية السابقة لسيادة الصين عام 1997.

وخفتت التظاهرات والصدامات مع الشرطة مذاك بسبب الإنهاك الذي ساد صفوف المحتجين وعمليات التوقيف إضافة إلى ظهور فيروس كورونا المستجد.

ورفض قادة الصين الاستجابة لمطالب المتظاهرين التي تشمل إجراء انتخابات حرة بشكل كامل في المدينة وفتح تحقيق بشأن سوء سلوك الشرطة خلال الاحتجاجات والعفو عن أكثر من 7000 شخص تم توقيفهم خلال الحركة الاحتجاجية، الكثير منهم تحت سن العشرين.

وأفادت النائبة المدافعة عن الديمقراطية كلاوديا مو السبت أن الحكومة المحلية "تحاول جاهدة إطلاق عهد إرهاب".

وأضافت "يقومون بكل ما أمكن لمحاولة إسكات المعارضة المحلية لكننا نقف متحدّين".

وأضافت "من الواضح جدا أنهم ينسّقون جميع خطواتهم".

من جهته، اعتبر آخر حاكم لهونغ كونغ في عهد الاستعمار البريطاني كريس باتن أن عمليات التوقيف عبارة عن خطوة جديدة باتّجاه القضاء على الحكم الذاتي في المدينة.

وقال "هذه ليست سيادة القانون. هذا ما تقوم به الحكومات الاستبدادية. يتضح أكثر أسبوعا بعد أسبوع ويوما بعد يوم أن بكين عازمة على خنق هونغ كونغ". 

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عربي ودولي

"مقلقة للغاية".. واشنطن تستنكر حملة اعتقالات في هونغ كونغ 

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عربي ودولي

تمديد إجراءات الحظر في الجزائر والمغرب

19 أبريل 2020
مددت الدولتان من إجراءات الحظر لمكافحة تفشي كورونا
مددت الدولتان من إجراءات الحظر لمكافحة تفشي كورونا

أعلنت الجزائر والمغرب، السبت، تمديد إجراءات الحجر الصحي لكبح انتشار وباء كوفيد-19، وذلك حتى 29 إبريل و20 مايو على التوالي.

وقالت الحكومة الجزائرية في بيان إنه تم "تجديد العمل بنظام الحجر الصحي الحالي وكذا مجمل التدابير الوقائية المرافقة له، لفترة إضافية مدتها عشرة أيام".

وذكّرت بـ"ضرورة التقيد بالقواعد الوقائية التي يمليها الحجر الصحي والتدابير المتخذة في مجال التباعد الاجتماعي والنظافة".

وتشمل الإجراءات خصوصا إغلاقا جزئيا للعاصمة وتاما لولاية البليدة البؤرة الأولى لتفشي فيروس كورونا المستجد.

وسجلت الجزائر حتى السبت 367 وفاة من أصل 2534 إصابة بكوفيد-19 منذ إعلان أول إصابة نهاية فبراير.

والجزائر (44 مليون ساكن) هي البلد الأفريقي الذي سجل أكبر عدد وفيات، قبل مصر والمغرب وأفريقيا الجنوبية. 

في الرباط، أعلنت السلطات تمديد "جميع الإجراءات الوقائية والزجرية المعمول بها". 

وورد في بيان لوزارتي الداخلية والصحة، "ستواصل الجهات المختصة عملها لضمان عرض كاف يلبي احتياجات استهلاك الأسر من المواد الغذائية والأدوية وجميع المواد الحيوية، بما في ذلك احتياجات شهر رمضان". 

وفرضت السلطات المغربية تدابير حجر تشرف قوات الأمن على تطبيقها، وذلك عقب تعليق جميع الرحلات الجوية وإغلاق حدود البلاد. 

كما صار وضع كمامات إلزاميا، ويغرّم كل من لا يحترم هذا القرار. 

وتم إقرار مساعدات مباشرة لصالح الشركات والموظفين والعمال غير النظاميين المتضررين من الوباء. 

ووفق الصحافة المحلية، تم في الأيام الأخيرة تحديد بؤرتين للعدوى، في مصنع بالدار البيضاء (غرب) وقاعدة عسكرية قرب مراكش (جنوب).

ومنذ ظهور الفيروس، تم توقيف أكثر من 41 ألف شخص عرض أكثر من نصفهم على المحاكم لمخالفتهم التدابير الاستثنائية، وفق حصيلة رسمية.

واتهم مئات الأشخاص بنشر أخبار زائفة حول فيروس كورونا المستجد في مواقع التواصل الاجتماعي. ودينت السبت امرأة بعد إنكارها وجود المرض في فيديو نشرته على موقع يوتيوب. 

من جهتها، أعلنت تونس أنها ستمدد الحجر لما بعد 19 أبريل، دون أن تحدد تاريخا حتى الآن.  