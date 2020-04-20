عربي ودولي

 مقتل أربعة أطفال ووالدتهم بانفجار قنبلة شمال الأردن

20 أبريل 2020
عناصر من الشرطة الأردنية
عناصر من الشرطة الأردنية

أعلن مصدر أمني أردني الاثنين مقتل أربعة أطفال ووالدتهم في انفجار قنبلة يدوية في محافظة المفرق شمال المملكة. 

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، في بيان إن "بلاغا ورد لمديرية شرطة محافظة المفرق (70 كلم شمال عمان) اليوم (الاثنين) حول وقوع انفجار في أحد الأحياء في مدينة المفرق، حيث تم على الفور التحرك للمكان، وتبين وقوع انفجار لقنبلة يدوية". 

واوضح أنه "نتج عن الحادثة وفاة أربعة أطفال وأمهم"، مشيرا إلى إن "فرقا متخصصة تقوم الآن بالكشف على الموقع وفتح تحقيق في الحادثة" بدون إعطاء مزيد من التفاصيل. 

وتقع محافظة المفرق بالقرب من الحدود الأردنية السورية. 


                 
 

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عناصر من الشرطة الأردنية
عربي ودولي

 مقتل أربعة أطفال ووالدتهم بانفجار قنبلة شمال الأردن

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العراق

القرشي دخل الأراضي العراقية.. الكشف عن تحركات زعيم داعش الجديد

20 أبريل 2020
زعيم داعش الجديد أبو إبراهيم القرشي
زعيم داعش الجديد أبو إبراهيم القرشي | Source: MBN

قال مصدر أمني عراقي إن زعيم داعش الجديد أبو إبراهيم القرشي دخل الأراضي العراقية مؤخرا، فيما تعمل الجهات الأمنية من أجل تحديد مكانه الجغرافي، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية.

ويستغل تنظيم داعش الانشغال بأزمة جائحة كورونا في البلاد، وقام بتنفيذ عدة عمليات إرهابية خلال الأسابيع القليلة الماضية، والتي أخذت شكلا "منظما من حيث التوقيت والأهداف".

وأكد المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لموقع قناة "السومرية" العراقية أن الهجمات التي قام بها التنظيم كانت غير مؤثرة وتستهدف نقاطا عسكرية ومناطق تابعة لعشائر ساعدت القوات العراقية في الحرب ضد التنظيم خلال السنوات الماضية.

وتعمل القوات العراقية على تحديد خارطة الهجمات الأخيرة والتي يمكن أن تكشف نقطة الانطلاق لهم وتتبعهم، حيث سيتم رصد المناطق في كركوك وصلاح الدين وصحراء الحضر وجبال مخمور وزمار وسلسلة جبال حمرين شمالي العراق.

ويعتبر الزعيم الجديد القرشي عراب الإيديولوجيا المتطرفة التي ينتهجها التنظيم في العنف والقتل، وللرجل تاريخ أسود في التنكيل بالمدنيين، وسجله حافل بانتهاكات بحق النساء والأطفال، خاصة الإيزيديين الذين قاد ضدهم حملة قمع عنيفة إبان سيطرة التنظيم على مساحات واسعة من العراق.

وتكشف المعلومات الاستخباراتية أن انضمامه لداعش لم يكن أول مراحله في التطرف، إذ أنه كان قد انخرط في صفوف تنظيم القاعدة بالعراق.

وكان قد ولد لعائلة تركمانية سكنت بلدة تلعفر التي تقع في شمال غرب العراق وتتبع محافظة نينوى، وتركمان العراق يعودون في أصولهم إلى قبائل تركية، ولا يزالون يشتركون معهم بالكثير من الروابط الثقافية واللغوية.