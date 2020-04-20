عربي ودولي

أحرقوا المنازل وأطلقوا النار على السكان.. عصابات إجراميّة تقتل 47 شخصا في نيجيريا

20 أبريل 2020
الجيش والشرطة انتشرا الأحد في هذه المنطقة المعزولة من البلاد لاعتقال قطّاع الطرق
الجيش والشرطة انتشرا الأحد في هذه المنطقة المعزولة من البلاد لاعتقال قطّاع الطرق

قُتل 47 شخصاً في هجمات شنّتها عصابات مسلّحة على قرى عدّة في ولاية كاتسينا بشمال نيجيريا، حسب ما أعلنت الرئاسة والشرطة المحلّية مساء الأحد. 

ودان الرئيس النيجيري محمد بخاري الأحد "الهجوم الجديد لقطّاع الطرق" الذي "أدّى إلى مقتل 47" شخصاً في منطقة كاتسينا مسقط رأسه.

وتعهّد بخاري الردّ "بحزم"، محذّراً أنّه لن يتسامح بعد الآن مع "مذابح بهذا الحجم ضدّ أبرياء من جانب قطّاع الطرق".

وقال المتحدّث باسم شرطة الولاية غامبو إيساه إنّ رجالًا على درّاجات ناريّة نفّذوا صباح السبت "هجمات منظّمة ومتزامنة" على خمس قرى في كاتسينا وقتلوا 47 من سكّانها.

وأفاد بيان للشرطة بأنّ الجيش والشرطة انتشرا الأحد في هذه المنطقة المعزولة من البلاد لاعتقال قطّاع الطرق.

ووفقاً للشرطة، فإنّ هذه العصابات الإجراميّة المتخصّصة في سرقة الماشية وعمليّات الخطف مقابل فدية، كانت دخلت الجمعة إلى تلك التجمّعات السكنيّة حيث واجهت مقاومة شديدة من السكّان الذين نجحوا في صدّها.

إلا أنّ العصابات عادت السبت نحو الساعة 02,30 بتوقيت غرينتش مع حوالى 150 درّاجة ناريّة، بينما كان الجميع نائمًا، وأحرقوا منازل وأطلقوا النار على سكّانها، وفق شهادات سكّان جمعتها وكالة فرانس برس.

في فبراير، قُتل 30 شخصاً في هجمات مماثلة شنّها لصوص ماشية على قريتين في كاتسينا.

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سجلت دهوك منذ ظهور تفشي الفيروس في اقليم كوردستان 15 حالة اصابة تماثلت 12 منها للشفاء
سجلت دهوك منذ ظهور تفشي الفيروس في اقليم كوردستان 15 حالة اصابة تماثلت 12 منها للشفاء

تتحضر محافظة دهوك في اقليم كردستان العراق يوم غد الاربعاء لإحياء مراسم "الانتصار على فيروس كورونا المستجد"، بعد اقتراب خلو المحافظة من الإصابات بشكل كامل.

وسجلت دهوك منذ ظهور تفشي الفيروس في اقليم كوردستان 15 حالة اصابة تماثلت 12 منها للشفاء.

وأعلنت المحافظة عن "مراسم الانتصار" التي ستبدأ عند الساعة العاشرة ليلاً من مساء الأربعاء 22 أبريل، حيث ستبدأ بإطفاء الكهرباء لمدة 5 دقائق عن المدينة تزامنا مع وقوف السكان على شرفات المنازل وأسطح المنازل لإشعال الشموع ويرافق ذلك دق الأجراس في الكنائس والتكبيرات في الجوامع.

 كما ستطلق المفرقعات النارية من على جبل زاوه الواقع جنوب شرق المدينة وسيتم اشعال شعلة بارك نوروز من قبل مجموعة من الرياضيين.

وستشارك في هذه الاحتفالات سيارات الشرطة التي ستجول الشوارع وتطلق صفارات الانذار اضافة الى اعداد اغنية خاصة بهذه المناسبة تعبر عن الفلكلور الدهوكي.

يوم أمس، نشر الموقع الرسمي لحكومة الإقليم آخر تحديث لمصابين بفيروس كورونا في محافظات الاقليم الاربعة.

وبلغ المجموع الكلي للمصابين في الإقليم 337 على النحو الاتي: محافظة اربيل : 169 حالة، ومحافظة السليمانية : 131 حالة ‏من ضمنها 4 وفاة، ومحافظة دهوك : 15 حالة، ومحافظة حلبجة: 22 حالة.

واشار الى ان مجموع حالات الشفاء للمصابين بلغ 270 حالة كالاتي 125: محافظة اربيل،  118  محافظة سليمانية، 12  محافظة دهوك، 15 محافظة حلبجة.

وبحسب المنشور فإن 63 مصابا قيد العلاج وهي كالاتي: 44 محافظة اربيل، 9 محافظة سليمانية، 3 محافظة دهوك، 7 محافظة حلبجة.