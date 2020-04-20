بعد الأرقام القياسية التي سجلتها.. موسكو تحاول إغاثة نظامها الاستشفائي

قالت موسكو، الأحد، إنها انهت بناء مستشفى طوارئ لعلاج مرضى وباء كورونا، بسعة 900 سرير، لإغاثة نظامها الاستشفائي المثقل بـحوالي 43 ألف مصابا بالفيروس.

وتم بناء المستشفى المخصص للأمراض المعدية، على مساحة 40 هكتارا في قرية "فلوخفاستوفو" جنوب غربي موسكو، في وقت سجلت فيه البلاد، الأحد، أرقاما قياسية في أعداد الإصابات بالفيروس، فيما يسارع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين إلى طمأنة الرأي العام بكون الوضع "تحت السيطرة".

ولم تكشف السلطات عن تكلفة المشروع، لكن موقع "زناك" الإخباري الروسي قال، نقلا عن وثائق من البلدية، إنه سيكلف نحو 107 ملايين دولار أميركي.

ويأتي هذا المشروع في وقت قفزت فيه الإصابات بالوباء إلى 6060 خلال 24 ساعة فقط، ما يرفع العدد الرسمي للإصابات إلى 42 ألفا و853. وتوفي جراء الوباء 361 شخصا وفق الأرقام الرسمية.

وأثارت الأرقام التي أعلنتها السلطات والتي تعتبر منخفضة مقارنة بالدول الأوروبية، شكوكا، وحذر خبراء من أن البيروقراطية تعرقل قدرة روسيا على إجراء اختبارات، في حين حذر مسؤولون من أن العدد الحقيقي للحالات أعلى من الحصيلة الرسمية بكثير.

وسجلت غالبية الحالات في موسكو، حيث أمر في الـ30 من مارس، جميع سكان موسكو وعددهم 12 مليون نسمة، بالبقاء في منازلهم مع استثناءات قليلة.

وحذرت نائبة عمدة موسكو أناستازيا راكوفا، من أن المدينة "ستواجه أسابيع صعبة" في المستقبل.

وقالت في تسجيل فيديو نشرته على وسائل التواصل الاجتماعي: "ذروة المرض يتوقع أن تصل خلال الأسبوعين إلى الثلاثة أسابيع المقبلة".