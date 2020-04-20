عربي ودولي

بعد الأرقام القياسية التي سجلتها.. موسكو تحاول إغاثة نظامها الاستشفائي

20 أبريل 2020
سجلت حوالي 43 ألف مصابا بعدوى الوباء
سجلت حوالي 43 ألف مصابا بعدوى الوباء

قالت موسكو، الأحد، إنها انهت بناء مستشفى طوارئ لعلاج مرضى وباء كورونا، بسعة 900 سرير، لإغاثة نظامها الاستشفائي المثقل بـحوالي 43 ألف مصابا بالفيروس. 

وتم بناء المستشفى المخصص للأمراض المعدية، على مساحة 40 هكتارا في قرية "فلوخفاستوفو" جنوب غربي موسكو، في وقت سجلت فيه البلاد، الأحد، أرقاما قياسية في أعداد الإصابات بالفيروس، فيما يسارع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين إلى طمأنة الرأي العام بكون الوضع "تحت السيطرة". 

ولم تكشف السلطات عن تكلفة المشروع، لكن موقع "زناك" الإخباري الروسي قال، نقلا عن وثائق من البلدية، إنه سيكلف نحو 107 ملايين دولار أميركي.

ويأتي هذا المشروع في وقت قفزت فيه الإصابات بالوباء إلى 6060 خلال 24 ساعة فقط، ما يرفع العدد الرسمي للإصابات إلى 42 ألفا و853. وتوفي جراء الوباء 361 شخصا وفق الأرقام الرسمية.

وأثارت الأرقام التي أعلنتها السلطات والتي تعتبر منخفضة مقارنة بالدول الأوروبية، شكوكا، وحذر خبراء من أن البيروقراطية تعرقل قدرة روسيا على إجراء اختبارات، في حين حذر مسؤولون من أن العدد الحقيقي للحالات أعلى من الحصيلة الرسمية بكثير.

وسجلت غالبية الحالات في موسكو، حيث أمر في الـ30 من مارس، جميع سكان موسكو وعددهم 12 مليون نسمة، بالبقاء في منازلهم مع استثناءات قليلة.

وحذرت نائبة عمدة موسكو أناستازيا راكوفا، من أن المدينة "ستواجه أسابيع صعبة" في المستقبل. 

وقالت في تسجيل فيديو نشرته على وسائل التواصل الاجتماعي: "ذروة المرض يتوقع أن تصل خلال الأسبوعين إلى الثلاثة أسابيع المقبلة".

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عربي ودولي

بعد الأرقام القياسية التي سجلتها.. موسكو تحاول إغاثة نظامها الاستشفائي

سجلت دهوك منذ ظهور تفشي الفيروس في اقليم كوردستان 15 حالة اصابة تماثلت 12 منها للشفاء
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20 أبريل 2020
سجلت دهوك منذ ظهور تفشي الفيروس في اقليم كوردستان 15 حالة اصابة تماثلت 12 منها للشفاء
سجلت دهوك منذ ظهور تفشي الفيروس في اقليم كوردستان 15 حالة اصابة تماثلت 12 منها للشفاء

تتحضر محافظة دهوك في اقليم كردستان العراق يوم غد الاربعاء لإحياء مراسم "الانتصار على فيروس كورونا المستجد"، بعد اقتراب خلو المحافظة من الإصابات بشكل كامل.

وسجلت دهوك منذ ظهور تفشي الفيروس في اقليم كوردستان 15 حالة اصابة تماثلت 12 منها للشفاء.

وأعلنت المحافظة عن "مراسم الانتصار" التي ستبدأ عند الساعة العاشرة ليلاً من مساء الأربعاء 22 أبريل، حيث ستبدأ بإطفاء الكهرباء لمدة 5 دقائق عن المدينة تزامنا مع وقوف السكان على شرفات المنازل وأسطح المنازل لإشعال الشموع ويرافق ذلك دق الأجراس في الكنائس والتكبيرات في الجوامع.

 كما ستطلق المفرقعات النارية من على جبل زاوه الواقع جنوب شرق المدينة وسيتم اشعال شعلة بارك نوروز من قبل مجموعة من الرياضيين.

وستشارك في هذه الاحتفالات سيارات الشرطة التي ستجول الشوارع وتطلق صفارات الانذار اضافة الى اعداد اغنية خاصة بهذه المناسبة تعبر عن الفلكلور الدهوكي.

يوم أمس، نشر الموقع الرسمي لحكومة الإقليم آخر تحديث لمصابين بفيروس كورونا في محافظات الاقليم الاربعة.

وبلغ المجموع الكلي للمصابين في الإقليم 337 على النحو الاتي: محافظة اربيل : 169 حالة، ومحافظة السليمانية : 131 حالة ‏من ضمنها 4 وفاة، ومحافظة دهوك : 15 حالة، ومحافظة حلبجة: 22 حالة.

واشار الى ان مجموع حالات الشفاء للمصابين بلغ 270 حالة كالاتي 125: محافظة اربيل،  118  محافظة سليمانية، 12  محافظة دهوك، 15 محافظة حلبجة.

وبحسب المنشور فإن 63 مصابا قيد العلاج وهي كالاتي: 44 محافظة اربيل، 9 محافظة سليمانية، 3 محافظة دهوك، 7 محافظة حلبجة.