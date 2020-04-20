عربي ودولي

بعد الانهيار التاريخي.. مشرع أميركي يهاجم السعودية وروسيا وينشر رسالة التحقيق

20 أبريل 2020
سيناتور: روسيا والسعودية تواصلان إغراق سوق النفط الأميركي لسحق منتجي النفط والغاز الأميركي
سيناتور: روسيا والسعودية تواصلان إغراق سوق النفط الأميركي لسحق منتجي النفط والغاز الأميركي

شن عضو مجلس الشيوخ الأميركي جيم إنهوف، الاثنين، هجوما حادا على روسيا والسعودية، واتهمهما بأنهما السبب الرئيسي في انهيار سوق النفط الخام الأميركي. 

ووصل سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط عند 37,63 دولارا تحت الصفر مع إغلاق التعاملات الإثنين. 

وقال السيناتور الجمهوري عن ولاية أوكلاهوما، جين إنهوف في بيان نشره على حسابه في تويتر ظهيرة الاثنين، إن "روسيا والمملكة العربية السعودية تواصلان إغراق سوق النفط العالمية، أنا أعتبر ذلك محاولة لسحق منتجي النفط والغاز الأميركيين". 

وأشار إنهوف إلى أنه وجه رسالة لوزير التجارة الأميركي ولبور روس، يدعوه إلى مواصلة التحقيق فيما وصفه بـ"بممارسة الدولتين التي تمنع المنافسة". 

وقال السيناتور في رسالته لوزير الطاقة "نكتب إليكم لحثكم على التحقيق في الإغراق المفرط للنفط الخام من قبل المملكة العربية السعودية والاتحاد الروسي ووضع رد سريع".

وأضاف إنهوف أن التلاعب الروسي والسعودي بالأسواق "أزعج الاقتصاد، ما تسبب في صدمة شديدة لصناعة الطاقة الأميركية. ومن الضروري أن ترد الحكومة الأميركية بإجراءات حاسمة".

ودعا السيناتور إلى التحقيق بالإجراءات الروسية والسعودية التي أدت إلى "المزيد من المصاعب غير المسبوقة على منتجي النفط والغاز الأميركيين وآلاف العمال ذوي الياقات الزرقاء الذين يستخدمونهم. من المهم بشكل أساسي أن تحقق وزارة التجارة في تصرفات هذه الدول الأجنبية لإضعاف استقلال أميركا في مجال الطاقة".

وكان السيناتور قد أرسل طلبا في 23 مارس الماضي لوزير التجارة أيضا، يؤكد فيه اهمية التحقيق في ممارسات روسيا والسعودية النفطية، معربا فيه عن قلقه حيال إغراق الدولتين السوق العالمي بالنفط. 

وكانت الدولتان قد أعلنتا استعدادهما تحقيق التوازن في السوق عن طريق خفض الإنتاج المشترك مع أعضاء أوبك+، التي تضم دول منظمة أوبك المصدرة للنفط بقيادة السعودية وشركائها من الدول النفطية غير المنضوية في المنظمة وفي مقدمتها روسيا.

ورغم الهدنة السعودية-الروسية لتحقيق استقرار في أسواق النفط وخفض الإنتاج، إلا أن تبادل الضربات لا يزال مستمرا بين الطرفين بحسب مراقبين مطلعين على سوق الطاقة العالمي.

وكشفت بيانات شحن حللتها وكالة رويترز، الاثنين، أن المواجهة بين روسيا والسعودية موجودة فعليا، بدل وجودها في عالم الأسعار الآجلة، وأن معركة طويلة من أجل الحصول على حصة في الأسواق وخصوصا في آسيا تستمر.
 

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بعد الانهيار التاريخي.. مشرع أميركي يهاجم السعودية وروسيا وينشر رسالة التحقيق

إلى رفع القيود المفروضة على المحامي البارز وانغ تشوانجانغ
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واشنطن تدعو بكين لرفع القيود عن حقوقي بارز

20 أبريل 2020
إلى رفع القيود المفروضة على المحامي البارز وانغ تشوانجانغ
واشنطن تدعو بكين إلى رفع القيود المفروضة على المحامي البارز وانغ تشوانجانغ

دعت الولايات المتحدة السلطات الصينية، الاثنين، إلى رفع القيود المفروضة على المحامي البارز وانغ تشوانجانغ، وحثتها على الإفراج عن غيره من المدافعين عن حقوق الإنسان المعتقلين.

وأطلق هذا الشهر سراح وانغ، الذي دافع عن الناشطين السياسيين وضحايا عمليات مصادرة الأراضي، بعد قضائه نحو خمس سنوات في السجن، لكن لم يسمح له فورا بالعودة إلى منزله.

ودعت وزارة الخارجية الأميركية الصين للسماح لوانغ "بحرية الحركة بما في ذلك القدرة على الانضمام إلى عائلته في بكين".

وأوضحت الناطقة باسم الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس "لا نزال نشعر بقلق بالغ حيال التقارير التي أشارت إلى تراجع صحته الجسدية والنفسية وسوء معاملته في السجن".

وقالت "نواصل الدعوة لإطلاق سراح جميع المعتقلين بشكل غير منصف على  غرار لي يوهان ويو وينشينغ وغيرهما من المواطنين الصينيين المعتقلين لممارستهم حقوق الإنسان والحريات الأساسية فحسب، سعيا لمجتمع أكثر مساواة وإنصافا تحكمه سيادة القانون".

واعتقل وانغ في إطار حملة أمنية استهدفت المحامين المنتقدين للحكومة سنة 2015.

وقالت زوجته لي وينزو، في وقت سابق هذا الشهر، إنها تخشى من احتمال وضع وانغ قيد الإقامة الجبرية والرقابة رغم إطلاق سراحه من السجن.

ونددت الولايات المتحدة مرارا بالصين على خلفية سجلها في حقوق الإنسان، وانتقدت في عطلة نهاية الأسبوع توقيف مدافعين بارزين عن حقوق الإنسان في هونغ كونغ.

وهاجم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الصين كذلك على خلفية طريقة تعاطيها مع وباء كوفيد-19 الذي ظهر في مدينة ووهان، رغم أنه خفف من حدة لهجته في الأسابيع الأخيرة في إطار هدنة مع الرئيس الصيني شي جينبينغ.