عربي ودولي

بينهم شرطي.. 13 قتيلا على الأقل بإطلاق نار في كندا

20 أبريل 2020
حادث إطلاق نار نادر من نوعه في كندا والضحايا 10 على الأقل
حادث إطلاق نار نادر من نوعه في كندا والضحايا 10 على الأقل

قتل عشرة أشخاص على الأقل بإطلاق نار في مقاطعة نوفا سكوشا شرقي كندا، بمن فيهم الجاني، بحسب ما أعلنت الشرطة، الأحد.

وأكد برايان سوف، رئيس اتحاد الشرطة الوطنية، وفاة ضابط مصاب يوم الأحد.

وقالت الشرطة إن الحادث بدأ مساء السبت في بلدة على ساحل الأطلسي تبعد عشرات الأميال شمالا عن هاليفاكس عاصمة المقاطعة، واستمر لما يقرب 12 ساعة.

والمشتبه به، بحسب الشرطة، رجل يدعى غابرييل ورتمان، ويبلغ من العمر 51 عاما.

وفي وقت لاحق من مساء الأحد، أعلنت شرطة الخيالة الكندية ارتفاع عدد القتلى إلى 13.

وقالت الشرطة، في البداية، إنها اعتقلت المشتبه به في إطلاق النار، بمحطة بنزين في هاليفاكس، بعدما خلف إطلاق النار "ضحايا متعددين"، بحسب سوف.

لكن متحدثا باسم الشرطة، أبلغ الصحفيين في وقت لاحق،  أن وورتمان أطلق النار على عدد من الناس في مناطق متفرقة من المقاطعة، قبل أن يلقى مصرعه.

وقالت وسائل إعلام محلية إن مطلق النار، يمتلك أعمالا تجارية في المنطقة. 

وقال شهود عيان إن عددا من الأشخاص قتلوا بإطلاق النار.

ويعتبر الحادث هو الأعنف من نوعه، منذ أن قتل رجل مسلح 15 امرأة في مونتريال في ديسمبر عام 1989.

 

 

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بينهم شرطي.. 13 قتيلا على الأقل بإطلاق نار في كندا

عربي ودولي

أحرقوا المنازل وأطلقوا النار على السكان.. عصابات إجراميّة تقتل 47 شخصا في نيجيريا

20 أبريل 2020
الجيش والشرطة انتشرا الأحد في هذه المنطقة المعزولة من البلاد لاعتقال قطّاع الطرق
الجيش والشرطة انتشرا الأحد في هذه المنطقة المعزولة من البلاد لاعتقال قطّاع الطرق

قُتل 47 شخصاً في هجمات شنّتها عصابات مسلّحة على قرى عدّة في ولاية كاتسينا بشمال نيجيريا، حسب ما أعلنت الرئاسة والشرطة المحلّية مساء الأحد. 

ودان الرئيس النيجيري محمد بخاري الأحد "الهجوم الجديد لقطّاع الطرق" الذي "أدّى إلى مقتل 47" شخصاً في منطقة كاتسينا مسقط رأسه.

وتعهّد بخاري الردّ "بحزم"، محذّراً أنّه لن يتسامح بعد الآن مع "مذابح بهذا الحجم ضدّ أبرياء من جانب قطّاع الطرق".

وقال المتحدّث باسم شرطة الولاية غامبو إيساه إنّ رجالًا على درّاجات ناريّة نفّذوا صباح السبت "هجمات منظّمة ومتزامنة" على خمس قرى في كاتسينا وقتلوا 47 من سكّانها.

وأفاد بيان للشرطة بأنّ الجيش والشرطة انتشرا الأحد في هذه المنطقة المعزولة من البلاد لاعتقال قطّاع الطرق.

ووفقاً للشرطة، فإنّ هذه العصابات الإجراميّة المتخصّصة في سرقة الماشية وعمليّات الخطف مقابل فدية، كانت دخلت الجمعة إلى تلك التجمّعات السكنيّة حيث واجهت مقاومة شديدة من السكّان الذين نجحوا في صدّها.

إلا أنّ العصابات عادت السبت نحو الساعة 02,30 بتوقيت غرينتش مع حوالى 150 درّاجة ناريّة، بينما كان الجميع نائمًا، وأحرقوا منازل وأطلقوا النار على سكّانها، وفق شهادات سكّان جمعتها وكالة فرانس برس.

في فبراير، قُتل 30 شخصاً في هجمات مماثلة شنّها لصوص ماشية على قريتين في كاتسينا.