مسؤول في البنتاغون لـ"الحرة": جاهزون لمواجهة أي تحرش من قبل الحرس الثوري الإيراني

قال مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية لقناة "الحرة" إن قيادة المنطقة الوسطى "سانتكوم" على جهوزية عالية لمواجهة أي احتمالات "تحرش" من قبل سلاح البحرية التابع لـ "الحرس الثوري الإيراني" في مياه الخليج العربي.

وأضاف المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن اسمه أن البحرية الأميركية تراقب ووفق إجراءات دفاعية واحترازية تحركات قطع البحرية الإيرانية في المنطقة تفاديا لتكرار حادثة الأسبوع الماضي عندما قامت مجموعة سفن إيرانية بالاقتراب عشوائيا من سفن حربية أميركية كانت في المياه الدولية.

وأكد أن أي تعرض للمصالح الأميركية في المياه الدولية في المنطقة سيرتب نتائج سلبية وخطيرة.

وكان سلاح البحرية الأميركية قد أعلن الأسبوع الماضي أن زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني نفذت مناورات "استفزازية خطرة" بالقرب من بوارج أميركية كانت تسير دوريات في المياه الدولية في الخليج.

وقال في بيان إن 11 زورقا سريعا تابعا للحرس الثوري، "اقتربت مرات عدة وضايقت" 6 سفن حربية أميركية كانت تقوم بمهمة مشتركة للمراقبة البحرية في المياه الدولية في شمال الخليج.

وأوضح البيان أن الزوارق الإيرانية مرت، مرارا وتكرارا، أمام السفن الأميركية وخلفها، واقتربت منها إلى مسافة قريبة جدا وبسرعة عالية.

وأضاف أن هذه الزوارق اقتربت إلى مسافة 50 مترا فقط من حاملة الطوافات الأميركية "يو.إس.إس. لويس بولير" وإلى مسافة تقل عن 10 أمتار من قوس سفينة الدوريات "ماوي".

وأطلقت البحرية الأميركية إنذارات عدة للزوارق الإيرانية لكن الأخيرة لم ترد.

وتشهد مياه الخليج، بما في ذلك مضيق هرمز الواقع بين إيران وسلطنة عمان، توترات مزمنة.

وتسير سفن حربية غربية دوريات منتظمة لضمان حرية الملاحة في الخليج بعدما شهدت مياهه العام الماضي حوادث عدة كان الحرس الثوري الإيراني طرفا فيها.