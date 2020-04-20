عربي ودولي

مسؤول في البنتاغون لـ"الحرة": جاهزون لمواجهة أي تحرش من قبل الحرس الثوري الإيراني

20 أبريل 2020
القوات الأميركية جاهزة لمواجهة أي تحرش من قبل الحرس الثوري الإيراني
القوات الأميركية جاهزة لمواجهة أي تحرش من قبل الحرس الثوري الإيراني

قال مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية لقناة "الحرة" إن قيادة المنطقة الوسطى "سانتكوم" على جهوزية عالية لمواجهة أي احتمالات "تحرش" من قبل سلاح البحرية التابع لـ "الحرس الثوري الإيراني" في مياه الخليج العربي. 

وأضاف المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن اسمه أن البحرية الأميركية تراقب ووفق إجراءات دفاعية واحترازية تحركات قطع البحرية الإيرانية في المنطقة تفاديا لتكرار حادثة الأسبوع الماضي عندما قامت مجموعة سفن إيرانية بالاقتراب عشوائيا من سفن حربية أميركية كانت في المياه الدولية. 

وأكد أن أي تعرض للمصالح الأميركية في المياه الدولية في المنطقة سيرتب نتائج سلبية وخطيرة.

وكان سلاح البحرية الأميركية قد أعلن الأسبوع الماضي أن زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني نفذت مناورات "استفزازية خطرة" بالقرب من بوارج أميركية كانت تسير دوريات في المياه الدولية في الخليج.

وقال في بيان إن 11 زورقا سريعا تابعا للحرس الثوري، "اقتربت مرات عدة وضايقت" 6 سفن حربية أميركية كانت تقوم بمهمة مشتركة للمراقبة البحرية في المياه الدولية في شمال الخليج.

وأوضح البيان أن الزوارق الإيرانية مرت، مرارا وتكرارا، أمام السفن الأميركية وخلفها، واقتربت منها إلى مسافة قريبة جدا وبسرعة عالية. 

وأضاف أن هذه الزوارق اقتربت إلى مسافة 50 مترا فقط من حاملة الطوافات الأميركية "يو.إس.إس. لويس بولير" وإلى مسافة تقل عن 10 أمتار من قوس سفينة الدوريات "ماوي".

وأطلقت البحرية الأميركية إنذارات عدة للزوارق الإيرانية لكن الأخيرة لم ترد.

وتشهد مياه الخليج، بما في ذلك مضيق هرمز الواقع بين إيران وسلطنة عمان، توترات مزمنة. 

وتسير سفن حربية غربية دوريات منتظمة لضمان حرية الملاحة في الخليج بعدما شهدت مياهه العام الماضي حوادث عدة كان الحرس الثوري الإيراني طرفا فيها.

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 مقتل أربعة أطفال ووالدتهم بانفجار قنبلة شمال الأردن

20 أبريل 2020
عناصر من الشرطة الأردنية
عناصر من الشرطة الأردنية

أعلن مصدر أمني أردني الاثنين مقتل أربعة أطفال ووالدتهم في انفجار قنبلة يدوية في محافظة المفرق شمال المملكة. 

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، في بيان إن "بلاغا ورد لمديرية شرطة محافظة المفرق (70 كلم شمال عمان) اليوم (الاثنين) حول وقوع انفجار في أحد الأحياء في مدينة المفرق، حيث تم على الفور التحرك للمكان، وتبين وقوع انفجار لقنبلة يدوية". 

واوضح أنه "نتج عن الحادثة وفاة أربعة أطفال وأمهم"، مشيرا إلى إن "فرقا متخصصة تقوم الآن بالكشف على الموقع وفتح تحقيق في الحادثة" بدون إعطاء مزيد من التفاصيل. 

وتقع محافظة المفرق بالقرب من الحدود الأردنية السورية. 


                 
 