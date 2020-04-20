عربي ودولي

نتانياهو وغانتس يتفقان على تشكيل حكومة وحدة في إسرائيل 

20 أبريل 2020
اتفاق ينهي أزمة سياسية لتشكيل حكومة وطنية
اتفاق ينهي أزمة سياسية لتشكيل حكومة وطنية

اتفق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وخصمه رئيس مجلس النواب بيني غانتس، الاثنين، على تشكيل حكومة وحدة، ما يضع حدا لأسوأ أزمة سياسية في تاريخ البلاد.

وجاء في بيان مشترك أن "رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو يوقع في هذه الأثناء اتفاقا لتشكيل حكومة طوارئ وطنية مع زعيم تحالف أزرق أبيض بيني غانتس".

وكان الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين قد أحال الخميس مهمة تشكيل حكومة على البرلمان، بعد فشل غانتس في التوصل إلى اتفاق على حكومة ائتلافية مع نتانياهو، بينما أكد الجانبان ان المحادثات بينهما مستمرة.

وناشد ريفلين النواب البحث عن حل يجنب إسرائيل "التوجه إلى انتخابات رابعة".

وكان الجانبان قد أخفقا عدة مرات في تشكيل حكومة ائتلافية، ما تسبب بإجراء الانتخابات ثلاث مرات، لكنها لم تحسم الموقف.

وفي الانتخابات الثالثة فاز حزب الليكود بـ36 مقعدا مقابل 33 لحزب غانتس. 

وفي 16 مارس، حصل غانتس على دعم 61 عضو برلمان لمحاولة تشكيل حكومة جديدة لكنه فشل مرة أخرى. 

وانتخب غانتس في 26 مارس وبشكل مفاجئ رئيسا للكنيست، وولدت هذه الخطوة آمالا لاحتمال تشكيل حكومة وحدة.

ومنح ريفلين منتصف ليل 13-14 أبريل غانتس ونتانياهو فرصة إضافية تستمر لمدة 48 ساعة لتشكيل حكومة جديدة، وانقضت المهلة، لكن ريفلين جددها، لتنتهي الأزمة الاثنين، باتفاق على تشكيل حكومة وحدة.

ويواجه نتانياهو اتهامات بثلاث قضايا منفصلة تتعلق بالرشوة والاحتيال وانتهاك الثقة، وأدى تفشي فيروس كورونا إلى إرجاء محاكمته حتى الشهر المقبل.

اقرأ أيضا

ترودو يعلن أن حصيلة القتلى جراء أسوأ واقعة إطلاق نار جماعي في تاريخ كندا ارتفعت إلى 18
عربي ودولي

أسوأ واقعة إطلاق نار جماعي بتاريخ كندا.. الحصيلة 18 قتيلا

وزارة الدفاع الروسية تأمر بوضع آلاف الجنود في الحجر الصحي لمدة أسبوعين
أزمة كورونا

روسيا تضع آلاف الجنود في الحجر الصحي بعد إلغاء عرض عسكري

رغم الاتفاق الروسي- السعودي على تحقيق استقرار في أسواق النفط لا يزال الصراع بينهما مستمرا
اقتصاد

حرب النفط بين روسيا والسعودية مستمرة رغم "الهدنة الرسمية"

اتفاق ينهي أزمة سياسية لتشكيل حكومة وطنية
عربي ودولي

نتانياهو وغانتس يتفقان على تشكيل حكومة وحدة في إسرائيل 

شخص يستخدم خاصية Face ID على هاتف الأبل الخاص به
تكنولوجيا

بسبب الكمامة.. كيف تغلق خاصية FaceID في هاتفك؟

كنغر يتجول بحرية في مدينة سياحية جنوب أستراليا
منوعات

الحجر الصحي يغري كنغرا بالتجول وسط مدينة أسترالية  

A Lebanese woman protester walks draped in a national flag along the Fuad Chehab avenue, near the Martyrs' Square, in the…
من زاوية أخرى

مرثية لبيروت

عربي ودولي

أسوأ واقعة إطلاق نار جماعي بتاريخ كندا.. الحصيلة 18 قتيلا

20 أبريل 2020
ترودو يعلن أن حصيلة القتلى جراء أسوأ واقعة إطلاق نار جماعي في تاريخ كندا ارتفعت إلى 18
ترودو يعلن أن حصيلة القتلى جراء أسوأ واقعة إطلاق نار جماعي في تاريخ كندا ارتفعت إلى 18

قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، الاثنين، إن حصيلة القتلى جراء أسوأ واقعة إطلاق نار جماعي في التاريخ الكندي، ارتفعت إلى 18، بمن فيهم شرطية والمسلح.

وأضاف ترودو للصحفيين أن "مسلحا أودى بحياة 18 شخصا على الأقل، من بينهم شرطية ترتدي الزي الرسمي وظيفتها حماية الأرواح حتى إذا كانت تعرض حياتها للخطر"، في إشارة إلى هيدي ستيفنسون بالشرطة الملكية الكندية التي قتلت يوم الأحد في حادث إطلاق نار جماعي بإقليم نوفا سكوتيا المطل على المحيط الأطلسي.

وأضاف ترودو خلال مؤتمر صحفي "يقف بلدنا متحدا في جهودنا لهزيمة الوباء العالمي وإنقاذ حياة الناس ومساعدة بعضنا البعض للوصول إلى غد أفضل. لكن بالأمس، صرف العنف العبثي والمأساة في نوفا سكوتيا انتباهنا عن هذه القضية المشتركة".

وكان رجل مسلح قد أقدم على إطلاق نار عشوائي لدوافع لا تزال مجهولة، وذلك ليل السبت الأحد في منطقة نوفا سكوتيا الريفية، في أسوأ عملية إطلاق نار تشهدها كندا منذ عقود.

والرجل البالغ 51 عاماً، والذي قالت وسائل إعلام إنه يعمل في صناعة أطقم الأسنان، قُتل قبل ظهر الأحد بعد مطاردته لحوالي 12 ساعة في أرجاء مقاطعة الشرق الكندي.

وأثناء عمليته الدامية، تنقل غابريال وورتمان بشكل أساسي على متن سيارة مشابهة لسيارة الشرطة، ومرتدياً على الأقل جزءاً من بزة الشرطة.

وقد قتل العديد من الأشخاص في عدة أماكن وفي ظروف ولدوافع لا تزال مجهولة، ما تسبب بصدمة في البلاد.

وعمليات إطلاق النار على عدد كبير من الأشخاص، نادرة في كندا على خلاف جارتها الولايات المتحدة.

ويعكف التحقيق على كشف دوافع غابرييل وورتمان.

وقال المسؤول عن التحقيقات الجنائية في الشرطة الفدرالية في نوفا سكوتيا، كريس ليذر، الذي كان أفاد في وقت سابق بـ"أكثر من عشرة قتلى"، إن "من المبكر جداً التحدث عن دوافع".

وأضاف في مؤتمر صحفي أنه يبدو أن عدة ضحايا "ليس لديهم رابط مع مطلق النار"، لكن "واقع أن هذا الشخص كانت بحوزته بزة وسيارة شرطة يجعلنا نفكر بالطبع بأن الأمر ليس عفوياً".

وبدأت عملية إطلاق النار ليل السبت في بلدة بورتابيك الريفية، وهي قرية تعدّ نحو مئة نسمة على بعد حوالى 130 كيلومتراً من عاصمة المقاطعة هاليفاكس.

وعُثر على عدة ضحايا أمام وداخل منزل، بعد تلقي الشرطة بلاغات عن سماع أصوات طلقات نارية.

ولاذ المسلح المشتبه به بالفرار عند وصول الشرطة، التي أطلقت عملية مطاردة واسعة النطاق.

وناشدت السلطات سكان المنطقة، المعزولين أصلاً بسبب فيروس كورونا المستجد، البقاء في منازلهم.

وقال ليذر إن المسلح تبادل إطلاق النار مع الشرطة عند نقطة معينة.