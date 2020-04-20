نتانياهو وغانتس يتفقان على تشكيل حكومة وحدة في إسرائيل 

اتفق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وخصمه رئيس مجلس النواب بيني غانتس، الاثنين، على تشكيل حكومة وحدة، ما يضع حدا لأسوأ أزمة سياسية في تاريخ البلاد.

وجاء في بيان مشترك أن "رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو يوقع في هذه الأثناء اتفاقا لتشكيل حكومة طوارئ وطنية مع زعيم تحالف أزرق أبيض بيني غانتس".

وكان الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين قد أحال الخميس مهمة تشكيل حكومة على البرلمان، بعد فشل غانتس في التوصل إلى اتفاق على حكومة ائتلافية مع نتانياهو، بينما أكد الجانبان ان المحادثات بينهما مستمرة.

وناشد ريفلين النواب البحث عن حل يجنب إسرائيل "التوجه إلى انتخابات رابعة".

وكان الجانبان قد أخفقا عدة مرات في تشكيل حكومة ائتلافية، ما تسبب بإجراء الانتخابات ثلاث مرات، لكنها لم تحسم الموقف.

وفي الانتخابات الثالثة فاز حزب الليكود بـ36 مقعدا مقابل 33 لحزب غانتس.

وفي 16 مارس، حصل غانتس على دعم 61 عضو برلمان لمحاولة تشكيل حكومة جديدة لكنه فشل مرة أخرى.

وانتخب غانتس في 26 مارس وبشكل مفاجئ رئيسا للكنيست، وولدت هذه الخطوة آمالا لاحتمال تشكيل حكومة وحدة.

ومنح ريفلين منتصف ليل 13-14 أبريل غانتس ونتانياهو فرصة إضافية تستمر لمدة 48 ساعة لتشكيل حكومة جديدة، وانقضت المهلة، لكن ريفلين جددها، لتنتهي الأزمة الاثنين، باتفاق على تشكيل حكومة وحدة.

ويواجه نتانياهو اتهامات بثلاث قضايا منفصلة تتعلق بالرشوة والاحتيال وانتهاك الثقة، وأدى تفشي فيروس كورونا إلى إرجاء محاكمته حتى الشهر المقبل.