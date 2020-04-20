واشنطن تدعو بكين لرفع القيود عن حقوقي بارز

دعت الولايات المتحدة السلطات الصينية، الاثنين، إلى رفع القيود المفروضة على المحامي البارز وانغ تشوانجانغ، وحثتها على الإفراج عن غيره من المدافعين عن حقوق الإنسان المعتقلين.

وأطلق هذا الشهر سراح وانغ، الذي دافع عن الناشطين السياسيين وضحايا عمليات مصادرة الأراضي، بعد قضائه نحو خمس سنوات في السجن، لكن لم يسمح له فورا بالعودة إلى منزله.

ودعت وزارة الخارجية الأميركية الصين للسماح لوانغ "بحرية الحركة بما في ذلك القدرة على الانضمام إلى عائلته في بكين".

وأوضحت الناطقة باسم الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس "لا نزال نشعر بقلق بالغ حيال التقارير التي أشارت إلى تراجع صحته الجسدية والنفسية وسوء معاملته في السجن".

وقالت "نواصل الدعوة لإطلاق سراح جميع المعتقلين بشكل غير منصف على غرار لي يوهان ويو وينشينغ وغيرهما من المواطنين الصينيين المعتقلين لممارستهم حقوق الإنسان والحريات الأساسية فحسب، سعيا لمجتمع أكثر مساواة وإنصافا تحكمه سيادة القانون".

واعتقل وانغ في إطار حملة أمنية استهدفت المحامين المنتقدين للحكومة سنة 2015.

وقالت زوجته لي وينزو، في وقت سابق هذا الشهر، إنها تخشى من احتمال وضع وانغ قيد الإقامة الجبرية والرقابة رغم إطلاق سراحه من السجن.

ونددت الولايات المتحدة مرارا بالصين على خلفية سجلها في حقوق الإنسان، وانتقدت في عطلة نهاية الأسبوع توقيف مدافعين بارزين عن حقوق الإنسان في هونغ كونغ.

وهاجم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الصين كذلك على خلفية طريقة تعاطيها مع وباء كوفيد-19 الذي ظهر في مدينة ووهان، رغم أنه خفف من حدة لهجته في الأسابيع الأخيرة في إطار هدنة مع الرئيس الصيني شي جينبينغ.