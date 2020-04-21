عربي ودولي

 مفوضية اللاجئين في ليبيا تطلع السفير الأميركي على جهود مكافحة كورونا

21 أبريل 2020
Displaced Libyans fill water bottles from a tank outside an unfinished building in the Libyan capital Tripoli on December 18,…
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عقد السفير الأميركي ريتشارد نورلاند اجتماعا افتراضيا مع جان بول كافالييري، رئيس بعثة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ليبيا، وفق ما أفادت به السفارة الأميركية الثلاثاء.

وأطلع السفير وموظفي السفارة على الأنشطة الحيوية للمفوضية لفائدة النازحين داخليا الأشخاص واللاجئين وطالبي اللجوء والمجتمعات المضيفة لهم.

ووصف كافالييري التنسيق المستمر للمفوضية مع منظمة الصحة العالمية والسلطات الليبية للتخفيف من آثار جائحة فيروس كورونا.

وناقش السفير نورلاند وكافاليري في اجتماعهما الاثنين الحاجة إلى وقف إنساني فوري للأعمال العدائية، مشيرين إلى أن اللاجئين وطالبي اللجوء والنازحين يتأثرون بشكل كبير بالنزاع وأن عددا من المستشفيات والمرافق الصحية تعرضت للهجوم.

وشدد المسؤولان على أهمية منع أي تمييز ووصم للاجئين والمهاجرين في خضم جائحة فيروس كورون، حيث أن فيروس كورونا يمكن أن يصيب أي شخص ولا يفرق بين جنسية وأخرى أو عرق وآخر.

واستجابة لجائحة فيروس كورونا، تقوم المفوضية بتوسيع مساعدتها للقطاع الصحي في المجتمعات المحلية في جميع أنحاء ليبيا. 

وقد تبرعت المفوضية بمواد النظافة والمعدات الطبية وست سيارات إسعاف دفع رباعي للبلديات المحلية والسلطات الصحية والهلال الأحمر الليبي بما في ذلك في المدن الجنوبية حيث الوصول إلى الرعاية الصحية محدود.

وتقدم المفوضية في ليبيا المساعدة والخدمات الحيوية للنازحين واللاجئين وطالبي اللجوء، بما في ذلك مواد الطوارئ والمعونة الطبية والمساعدة النقدية. 

وبلغ إجمالي مساهمة وزارة الخارجية الأميركية في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين- ليبيا من خلال مكتب السكان واللاجئين والهجرة نحو 20.2 مليون دولارا في السنة المالية 2019. 

ويساعد الدعم الأميركي المستمر لمفوضية اللاجئين مجتمعات اللاجئين على الاستجابة للوباء، وخاصة بالنظر إلى ضعفهم الفريد في مواجهة جائحة فيروس كورونا.

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عربي ودولي

إصابات بين المحتجين..  مسلحون ملثمون يقتحمون ساحة التحرير في بغداد

21 أبريل 2020
تجمع العديد من المتظاهرين في ساحة التحرير بوسط بغداد
تجمع العديد من المتظاهرين في ساحة التحرير بوسط بغداد

قالت مصادر من داخل تنسيقيات الحراك الشعبي العراقي إن مسلحين ملثمين اقتحموا ساحة التحرير من جهة ساحة الخلاني في بغداد الثلاثاء.

وأضافت المصادر بأن "مجاميع مجهولة" حاولت اقتحام ساحة الاحتجاج والسيطرة على المطعم التركي المطل على نهر دجلة.
وأوضحت أن مواجهات وقعت بين المحتجين والجهة المهاجمة بالسكاكين والعصي والحجارة مخلفة 4 إصابات على الأقل.

وقال شهود عيان في ساحة التحرير إن مشاجرات عنيفة اندلعت بين المحتجين المعتصمين بالخيم وبين أصحاب المحال التجارية المغلقة منذ فترة طويلة بسبب وجود الخيم أمام محلاتهم وقد خلفت المشاجرات إصابات بين الطرفين.

و"المطعم التركي" هو مبنى مهجور، واصطلح عليه هذا الاسم بين العراقيين، يطل على المنطقة الرئاسية الخضراء في بغداد، وتحول إلى حصن ونقطة تجمع المحتجين في العراق منذ أكتوبر الماضي. 

فقد تحصن في طوابقه المحتجون منذ بداية الاحتجاجات لمنعه من السقوط بيد القوات الأمنية العراقية التي تحاول السيطرة عليه، كونه نقطة تمركز في ساحة التحرير وسط العاصمة.