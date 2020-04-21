عربي ودولي

ألمانيا تعتزم شراء 45 مقاتلة أميركية

21 أبريل 2020
مقاتلة من طراز f-18
مقاتلة من طراز f-18

تعتزم ألمانيا شراء 93 طائرة يوروفايتر و45 طائرة أميركية من طراز إف-18 لتحديث أسطولها المتقادم من الطائرات الحربية، وفق ما أعلنت وزيرة الدفاع أنيغريت كرامب-كارنباور، الثلاثاء.

وأكدت الوزيرة الألمانية أن الطائرات الأميركية الجديدة التي ستشتريها بلادها، تلبي متطلبات حلف شمال الأطلسي.

ووسط تزايد الانتقادات لقرارها أن يتضمن الأسطول طائرات أميركية، قالت الوزيرة لصحيفة سودويتشه تسايتونغ، إن طائرات إف-18 ضرورية بوصفها "تكنولوجيا مرحلة انتقالية".

وكي يحيل سلاح الجو أسطوله الحالي من طائرات التورنيدو للتقاعد، يتعين عليه أولا الحفاظ على قدرات معينة، وقالت للصحيفة "يجب القول، إن المصنّعين الأميركيين فقط، في الوقت الحالي، يقدمون" القدرة على حمل أسلحة نووية.

وفي رسالة إلى لجنة الدفاع البرلمانية، شددت الوزيرة على أن الطائرات التي تصنعها شركة بوينغ، ستسمح لألمانيا بالقيام بجانبها من برنامجها للردع النووي ضمن حلف شمال الأطلسي، كونها قادرة على حمل رؤوس حربية ذرية أميركية.

وطائرات التورنيدو في الوقت الحالي، هي الوحيدة في سلاح الجو الألماني القادرة على حمل سلاح نووي.

غير أن الوزيرة شددت على أن طائرات يوروفايتر ستكون "العمود الفقري لسلاح الجو الألماني".

من ناحية أخرى، فإن طائرة فرنسية-ألمانية مقاتلة متطورة أطلق عليها "منظومة القتال الجوي المستقبلية" لن تكون جاهزة قبل 2040.

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عربي ودولي

"مجاعات تجتاح عشرات الدول".. تحذير من برنامج الغذاء العالمي وسط أزمة كورونا

21 أبريل 2020
مساعدات من برنامج الغذاء العالمي في صنعاء. وحذرت المنظمة الأممية من مجاعات في 2020
مساعدات من برنامج الغذاء العالمي في صنعاء. وحذرت المنظمة الأممية من مجاعات في 2020

حذر مدير برنامج الأغذية العالمي من أنه بينما يتعامل العالم مع وباء كورونا، فإنه أيضا "على شفا وباء جوع" يمكن أن يؤدي إلى "عدة مجاعات هائلة الحجم" خلال أشهر قليلة إن لم يتخذ تحركا عاجلا.

وقال المدير التنفيذي للبرنامج ديفيد بيزلي أمام مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، إنه حتى قبل أن يصبح كوفيد-19 مشكلة فإنه كان يبلغ قادة العالم أن "2020 ستشهد أسوأ أزمة إنسانية منذ الحرب العالمية الثانية".

ويعود ذلك إلى الحروب وأسراب الجراد في إفريقيا والكوارث الطبيعية والأزمات الاقتصادية.

وأوضح بيزلي أن 821 مليون شخص يذهبون إلى النوم جياعا كل ليلة في أنحاء العالم، ويواجه 135 مليون شخص "مستويات متأزمة من الجوع أو ما هو أسوأ".

كما يظهر تحليل جديد للبرنامج الأممي أنه جائحة كورونا "يمكن أن تدفع 130 مليون شخص آخر نحو حافة التضور جوعا بنهاية 2020".

وتابع أن برنامج الأغذية العالمي يقدم الغذاء لنحو مئة مليون شخص في أي يوم، ومنهم "نحو 30 مليون شخص يعتمدون حرفيا علينا للبقاء على قيد الحياة".

بيزلي، الذي يتعافى من كوفيد-19، قال إنه إن لم يتم الوصول لأولئك الناس، "يظهر تحليلنا أن 300 ألف شخص يمكن أن يموتوا جوعا كل يوم خلال فترة ثلاثة أشهر"، ولا يتضمن ذلك الزيادة في الجوع بسبب فيروس كورونا.

وحذر من أنه في أسوأ الظروف، "يمكن أن نرى مجاعة في حوالي 36 دولة".

وحث بيزلي على وصول إنساني أكبر، وتنسيق للتحركات لإيصال المساعدات وإنهاء عرقلة التجارة وتسريع وزيادة التمويل بما يتضمن 350 مليون دولار لإقامة شبكة من المراكز اللوجستية وأنظمة النقل لاستمرار عمل سلاسل الإمدادات في أنحاء العالم.