إصابات بين المحتجين..  مسلحون ملثمون يقتحمون ساحة التحرير في بغداد

قالت مصادر من داخل تنسيقيات الحراك الشعبي العراقي إن مسلحين ملثمين اقتحموا ساحة التحرير من جهة ساحة الخلاني في بغداد الثلاثاء.

وأضافت المصادر بأن "مجاميع مجهولة" حاولت اقتحام ساحة الاحتجاج والسيطرة على المطعم التركي المطل على نهر دجلة.

وأوضحت أن مواجهات وقعت بين المحتجين والجهة المهاجمة بالسكاكين والعصي والحجارة مخلفة 4 إصابات على الأقل.

وقال شهود عيان في ساحة التحرير إن مشاجرات عنيفة اندلعت بين المحتجين المعتصمين بالخيم وبين أصحاب المحال التجارية المغلقة منذ فترة طويلة بسبب وجود الخيم أمام محلاتهم وقد خلفت المشاجرات إصابات بين الطرفين.

و"المطعم التركي" هو مبنى مهجور، واصطلح عليه هذا الاسم بين العراقيين، يطل على المنطقة الرئاسية الخضراء في بغداد، وتحول إلى حصن ونقطة تجمع المحتجين في العراق منذ أكتوبر الماضي.

فقد تحصن في طوابقه المحتجون منذ بداية الاحتجاجات لمنعه من السقوط بيد القوات الأمنية العراقية التي تحاول السيطرة عليه، كونه نقطة تمركز في ساحة التحرير وسط العاصمة.