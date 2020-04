البرلمان اللبناني يبحث تشريع الحشيش لأهداف طبية

أظهر مقطع مصور اختراق طائرة مقاتلة روسية من طراز (ميغ 31) كانت ترافق طائرة (Tu-95MS) لطائرة (F-16) تابعة لسلاح الجو الملكي النرويجي تابعة لقوات الناتو.

ووفق تقرير نشره موقع "بزنس إنسايدر" لم يحدد مكان ووقت التقاط هذا الفيديو، ولكنه من الأرجح قد جرى في المجال الجوي قبالة النرويج، حيث تظهر طائرة روسية أخرى (Tu-142MK ASW) والمخصصة لمحاربة الغواصات.

ورغم أن المقطع يظهر تحية ودية من الطائرة الروسية، إلا أنه وصف بـ"التقاطع غير الأمن"، وهو ما يحصل بكثرة مؤخرا من قبل الطائرات الروسية.

مقطع الفيديو يبدو أنه تم تصويره من طائرة الـ(ميغ 31) الروسية، وهي مخصصة للطيران بسرعة وبارتفاعات عالية، وهي مجهزة برادار متقدم مع قاذفات طائرات منخفضة.

وخلال الأيام الماضية كانت طائرات روسية من طراز "سوخوي 35" قد اعترضت الطائرة البحرية الأميركية (P-8A Poseidon) وأجرت مناورات غير آمنة بالقرب منها عندما كانت تطير في المجال الجوي للبحر الأبيض المتوسط.

ووثق الجيش الأميركي هذه الحادثة بمقطع فيديو.

BREAKING: Another unsafe #Russian 🇷🇺 intercept of 🇺🇸 @USNavy P-8 in international airspace above #Mediterranean Sea! The Russian aircraft got within 25 feet of the P-8, putting both crews in harm’s way. We expect nothing less than professional & safe interactions!@USEmbRuPress pic.twitter.com/gDdcQQRkOi