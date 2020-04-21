عربي ودولي

البرلمان اللبناني يبحث تشريع الحشيش لأهداف طبية

21 أبريل 2020
البرلمان اللبناني- أرشيف
البرلمان اللبناني- أرشيف

بدأ البرلمان اللبناني الثلاثاء جلسات تشريعية تستمر ثلاثة أيام، على جدول أعمالها عشرات مشاريع واقتراحات القوانين، أبرزها إقرار تشريع زراعة القنب لأهداف طبية وعفو عام عن عدد من الجرائم يثير انقساماً سياسيا.

وتتزامن الجلسات، التي تُعقد في قاعة مؤتمرات خارج مقر البرلمان في وسط بيروت تحسبا لفيروس كورونا المستجد، مع دعوة متظاهرين ضد الطبقة السياسية إلى مسيرات تأكيدا على استمرار حراكهم واحتجاجاً على غياب الأوضاع المعيشية الملحة عن جدول الأعمال.

ويضم جدول الأعمال 66 بندا، أبرزها تشريع زراعة الحشيشة لأهداف طبية، في بند يلقى إجماعا، ومن شأن إقراره توفير مداخيل مالية للخزينة.

وشكلت الحشيشة، المعروفة بـ"نوعيتها الجيدة"، خلال الحرب الأهلية (1975-1990) صناعة مزدهرة كانت تدر ملايين الدولارات قبل حظرها. ويتحصن العديد من مزارعيها وتجارها في البقاع (شرق) ويتعرضون لملاحقة أمنية وبحقهم مذكرات توقيف.

وبخلاف تشريع زراعة الحشيشة، لا يحظى اقتراحان حول العفو العام بتوافق نيابي، إذ تدعم حركة أمل وكذلك تيار المستقبل إقرار العفو، فيما تعارضه الكتل المسيحية الرئيسية.

ويقول داعموه إن من أهدافه تخفيف الاكتظاظ في السجون، حيث يوجد تسعة آلاف سجين، بينما يعتبر معارضوه أن هدفه استمالة القوى السياسية المطالبة به لحاضنتها الشعبية.

ويشكل العفو العام مطلبا لأهالي ما يعرف بـ"الموقوفين الإسلاميين" وعددهم 1200 تقريبا. يتحدر القسم الأكبر منهم من مدينة طرابلس ذات الغالبية السنية والموالية تقليديا لتيار المستقبل برئاسة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري. وهم متهمون بجرائم عدة بينها قتال الجيش والاعتداء عليه والمشاركة في جولات اقتتال دامية داخل المدينة والتخطيط لتفجيرات. 

كما تطالب به عائلات الآلاف من الموقوفين والمطلوبين من منطقتي بعلبك والهرمل (شرق) حيث يتمتع حزب الله وحركة أمل برئاسة رئيس البرلمان نبيه بري بنفوذ كبير. وغالبيتهم متهمون بجرائم مخدرات وسرقة سيارات وزراعة الحشيشة.

ومن بين البنود أيضا اقتراح قانون برفع الحصانة عن النواب والوزراء، ما قد يمهد الطريق مستقبلا أمام ملاحقتهم بتهم الفساد، وإقرار اتفاقية قرض سابقة مع البنك الدولي بقيمة 120 مليون دولار، لدعم المرافق الصحية وسط أزمة كورونا.

وسجل لبنان رسميا 677 إصابة بالوباء، بينها 21 وفاة. وفرض انتشار الفيروس على البرلمان نقل جلساته إلى قصر الأونيسكو في قاعة تتسع لألف شخص تقريباً وبما يحترم إجراءات الوقاية والتباعد الاجتماعي.

ورغم التعبئة العامة، دعا متظاهرون، الذين انكفأت تحركاتهم بعد تشكيل الحكومة مطلع العام ومن ثم انتشار الفيروس، إلى مسيرات عبر السيارات احتجاجاً على الأوضاع المعيشية وغياب معالجة التحديات الاقتصادية الملحة عن الجلسات.

وتشهد البلاد انهيارا اقتصاديا وأزمة سيولة حادة تفاقمت بعد بدء احتجاجات غير مسبوقة في أكتوبر ضد الطبقة السياسية. وخسر عشرات الآلاف وظائفهم أو جزءا من رواتبهم خلال الأشهر الماضية. وفاقم انتشار كوفيد-19 الوضع المتردي أساسا.

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خلال الأسابيع الماضية أجرت طائرات روسية مناورات خطرة قرب طائرات تابعة للناتو
خلال الأسابيع الماضية أجرت طائرات روسية مناورات خطرة قرب طائرات تابعة للناتو | Source: SM

أظهر مقطع مصور اختراق طائرة مقاتلة روسية من طراز (ميغ 31) كانت ترافق طائرة (Tu-95MS) لطائرة (F-16) تابعة لسلاح الجو الملكي النرويجي تابعة لقوات الناتو.

ووفق تقرير نشره موقع "بزنس إنسايدر" لم يحدد مكان ووقت التقاط هذا الفيديو، ولكنه من الأرجح قد جرى في المجال الجوي قبالة النرويج، حيث تظهر طائرة روسية أخرى (Tu-142MK ASW) والمخصصة لمحاربة الغواصات.

ورغم أن المقطع يظهر تحية ودية من الطائرة الروسية، إلا أنه وصف بـ"التقاطع غير الأمن"، وهو ما يحصل بكثرة مؤخرا من قبل الطائرات الروسية.

مقطع الفيديو يبدو أنه تم تصويره من طائرة الـ(ميغ 31) الروسية، وهي مخصصة للطيران بسرعة وبارتفاعات عالية، وهي مجهزة برادار متقدم مع قاذفات طائرات منخفضة.

وخلال الأيام الماضية كانت طائرات روسية من طراز "سوخوي 35" قد اعترضت الطائرة البحرية الأميركية (P-8A Poseidon) وأجرت مناورات غير آمنة بالقرب منها عندما كانت تطير في المجال الجوي للبحر الأبيض المتوسط. 

ووثق الجيش الأميركي هذه الحادثة بمقطع فيديو.

وفي مارس الماضي، كانت قد اعترضت طائرات تابعة للناتو طائرات روسية من طراز (Tu-95MS) كانت تحلق قرب النرويج.