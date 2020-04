بعد التقارير عن وضعه "الخطير".. من سيحكم لو مات كيم؟

يلف الغموض التام وضع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، بعد تقارير تقول إنه في "وضع صحي خطير" إثر خضوعه لعملية جراحية في القلب، وأخرى تشكك في صحة الأنباء عن تدهور حالته.

لكن ما أوردته وسائل الإعلام، يلقي الضوء على الغموض إزاء من يخلف كيم في حال لقي حتفه بعد ثماني سنوات قضاها في قيادة الدولة المعزولة.

وفي حين أن عائلة كيم تحكم البلاد منذ سبعة عقود عبر توريث السلطة إلى ذكور، إلا أن الزعيم الحالي البالغ من العمر 36 عاما، لم يسم خلفا له بعد بينما لا يزال أبناؤه صغارا، في حين يواجه الراشدون في العائلة عوائق محتملة.

وقال مسشتار الأمن القومي الأميركي، روبرت أوبران، في تصريحات للمراسلين في البيت الأبيض عمن يخلف الزعيم الكوري الشمالي "الافتراض الأساسي هو أن خلفه قد يكون من أفراد عائلته، لكن من السابق لأوانه الحديث عن ذلك لأننا لا نعرف طبيعة حالة الزعيم كيم".

