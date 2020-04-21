عربي ودولي

بعد التقارير عن وضعه "الخطير".. من سيحكم لو مات كيم؟

21 أبريل 2020
يثير الغموض حول طبيعة الوضع الصحي للزعيم الكوري الشمالي تساؤلات حول من يخلفه
يثير الغموض حول طبيعة الوضع الصحي للزعيم الكوري الشمالي تساؤلات حول من يخلفه

يلف الغموض التام وضع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، بعد تقارير تقول إنه في "وضع صحي خطير" إثر خضوعه لعملية جراحية في القلب، وأخرى تشكك في صحة الأنباء عن تدهور حالته.

لكن ما أوردته وسائل الإعلام، يلقي الضوء على الغموض إزاء من يخلف كيم في حال لقي حتفه بعد ثماني سنوات قضاها في قيادة الدولة المعزولة.

وفي حين أن عائلة كيم تحكم البلاد منذ سبعة عقود عبر توريث السلطة إلى ذكور، إلا أن الزعيم الحالي البالغ من العمر 36 عاما، لم يسم خلفا له بعد بينما لا يزال أبناؤه صغارا، في حين يواجه الراشدون في العائلة عوائق محتملة.

وقال مسشتار الأمن القومي الأميركي، روبرت أوبران، في تصريحات للمراسلين في البيت الأبيض عمن يخلف الزعيم الكوري الشمالي "الافتراض الأساسي هو أن خلفه قد يكون من أفراد عائلته، لكن من السابق لأوانه الحديث عن ذلك لأننا لا نعرف طبيعة حالة الزعيم كيم". 

وكان موقع (ديلي إن.كيه) الإلكتروني ومقره سول، قد نقل الاثنين عن مصدر لم يذكر اسمه في كوريا الشمالية قوله إن كيم يتعافى بعد خضوعه لإجراء طبي في 12 أبريل.

ونقلت شبكة CNN عن مسؤول أميركي مطلع قوله إن واشنطن "تتابع معلومات" عن أن كيم في حالة خطرة بعد خضوعه لجراحة، فيما نقلت شبكة بلومبرغ عن مسؤول أميركي لم تكشف اسمه قوله إن البيت الأبيض علم أن حالة كيم ساءت بعد الجراحة.

ورفض مسؤولان حكوميان في كوريا الجنوبية تقرير وسائل الإعلام الأميركية من دون التطرق لمزيد من التفاصيل بشأن خضوع كيم لعملية من عدمه. وقال البيت الأزرق الرئاسي إنه لا توجد إشارات غير عادية من كوريا الشمالية.

وأثيرت التكهنات حول صحة كيم بعدما تغيبه عن مراسم الاحتفال بالذكرى السنوية لعيد ميلاد جده مؤسس كوريا الشمالية كيم إيل سونغ في 15 أبريل الجاري.

ورثة السلطة المحتملون

ومن بين المرشحين المحتملين لخلافة كيم شقيقته كيم يو جونغ، التي تعد ممثلة ملكية من جهة ومساعدة شخصية لأخيها الأكبر من جهة أخرى، وبرزت كواحدة من أقرب مستشاريه.

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أخت كيم أصبحت مؤخرا تصدر قرارات سياسية مهمة
أخت كيم أصبحت مؤخرا تصدر قرارات سياسية مهمة

وفي 12 أبريل الجاري، أعيد تعيينها عضوا بديلا في المكتب السياسي للجنة المركزية، وهو هيئة رئيسية لصنع القرار، في خطوة أشارت إلى ارتقائها في السلطة.

وقال محللون إنه يعتقد أن كيم يو جونغ عزلت من منصبها العام الماضي بعد انهيار قمة ثانية بين شقيقها والرئيس الأميركي دونالد ترامب في هانوي. 

وعملت الشقيقة الصغرى مبعوثة لأخيها إلى كوريا الجنوبية خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونغ تشانغ في عام 2018، ما أدى إلى تقارب دبلوماسي في شبه الجزيرة المقسمة. 

وظهرت بشكل متكرر في صور إلى جانبه في مؤتمرات القمة مع ترامب أو رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن. لكنها بدأت إصدار بيانات ذات أهمية سياسية مباشرة باسمها الشهر الماضي فقط. وقال محللون إنها تسلط الضوء على دورها المركزي في الترتيب السياسي لكوريا الشمالية. 

وأعقب ذلك تعيينها نائبا أول لمدير إدارة اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم، وهو دورها الرئيسي في النظام الكوري الشمالي.

وعلى الرغم من دورها البارز في النظام، إلا أنها وكلت أدوارا مملة أيضا مثل مساعدة أخيها في إطفاء سيجارة أثناء توقف لقطاره في الصين.

لكن دعم النخبة الذكورية في كوريا الشمالية لتولي امرأة شابة دور الزعيم الأعلى للبلاد، يبقى غير واضح.

الخليفة الآخر المحتمل للحكم، هو نجل الزعيم الكوري الشمالي. ومن شأن وريث ذكر أن يوفر خط خلافة تقليديا في البلد الذي حكمه والده كيم جونع إل وأسسه جده كيم إيل سونغ.

وبحسب الاستخبارات الكورية الجنوبية، فإن كيم تزوج ري سول جو، وهي مغنية سابقة، في عام 2009 ويعتقد أنهما أنجبا ثلاثة أطفال.

المشكلة القائمة هنا، هي أن الأطفال لم يتم الإعلان عنهم في وسائل الإعلام الرسمية، فيما يعتقد أن أكبرهم سنا ولد في 2010 وفق صحيفة كورية جنوبية. وكان نجم كرة السلة الأميركي السابق دينيس رودمان الذي زار كوريا الشمالية في 2013، قد قال إنه حمل ابنة كيم الرضيعة واسمها جو أي.

ويعني هذا أن أيا من الأطفال الخلفاء سيحتاجون إلى الحكم بمساعدة وصي إلى حين بلوغهم السن القانوني لقيادة البلاد.

كيم هان سول، ابن أخ الزعيم الكوري الشمالي، الذي ولد في عام 1995 قد يصبح وريثا للحكم لو لم يكن والده كيم جونغ نام، قد اختلف مع والده كيم جونع إيل وانتقل للعيش في المنفى في منطقة ماكاو الصينية، المعروفة بأنها مركز للقمار.

وكان كيم جونغ نام الأخ غير الشقيق الأكبر لكيم جونغ أون وأشد منافس له على الحكم، يتردد على كازينوهات وينتقد نظام أخيه الصغير أحيانا.

وتلاشت أي آمال محتملة لكيم هان سول في العودة إلى بيونغ يانغ في 2017، عندما تعرض والده لعملية اغتيال في مطار كوالالمبور باستخدام سم سريع المفعول ألقي على وجهه.

ويبقى الوريث الآخر المحتمل لقيادة كوريا الشمالية بعد كيم، أخوه الآخر كيم جونغ تشول الذي يعد خيارا بعيد المنال في ظل عدم اهتمامه بالسياسة.

وكان ثاو يونغ هو، الرجل الثاني السابق في سفارة كوريا الشمالية في لندن والذي انشق عن النظام، قد قال إن أخا كيم الأكبر "لا يحمل أي لقب رسمي" وإنه "مجرد عازف قيثار موهوب حقا".

وكان كيم جونغ إيل قد رأى أن ابنه "يتصرف بشكل أنثوي"، بحسب شخص يكتب بالاسم المستعار كنجي فوجيموتو ويزعم أنه كان طباخ السوشي الخاص بالزعيم الكوري الشمالي السابق.  

ولا توجد الكثير من المعلومات عن "أخي" كيم باستثناء أنه درس في سويسرا ويحب كرة السلة الأميركية المحترفة مثله.

وتعد تغطية الأحداث في كوريا الشمالية إجمالا مهمة صعبة خصوصا ما يتعلق بحياة كيم الخاصة، نظرا لأنها أحد الأسرار الأكثر أهمية بالنسبة للنظام. 

وكانت المرة الأخيرة التي نشر فيها الإعلام الكوري الشمالي معلومات تتعلق بأنشطة كيم في 12 أبريل. 

وليست هذه المرة الأولى التي يثير فيها غياب الزعيم الكوري الشمالي الشكوك. 

ولفت أهن شان-إيل الهارب من كوريا الشمالية والذي يعمل باحثا في صول إلى أنه "لا توجد أي معلومة مؤكدة في هذه المرحلة ومن المبكر جدا الخروج بنتائج حول حالته الصحية". 

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بعد التقارير عن وضعه "الخطير".. من سيحكم لو مات كيم؟

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إسرائيل

صفقة نتانياهو غانتس.. أبرز نقاط الاتفاق الصعب

21 أبريل 2020
دعاية انتخابية تظهر بنيامين نتنياهو ومنافسه بيني غانتس - 1 مارس 2020
دعاية انتخابية تظهر بنيامين نتنياهو ومنافسه بيني غانتس - 1 مارس 2020

وقع رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتانياهو ومنافسه السابق في الانتخابات بيني غانتس، وبعد 16 شهرا من الأزمة السياسية التي عصفت في البلاد اتفاق تشكيل حكومة طوارئ لاحتواء فيروس كورونا المستجد الاثنين.

ويأتي الاتفاق أيضا بعد الإخفاق في ثلاثة انتخابات لم تتمخض عنها حكومة جديدة، لكنه أيضا اتفاق محفوف بالمخاطر ويواجه تعقيدات عدة تتعلق بتقاسم السلطة وتهم الفساد الموجهة لنتانياهو وضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة. 

وهذه النقاط الرئيسية وما يعتريها من عقبات:

تقاسم السلطة
يتطلب تنفيذ اتفاق نتانياهو-غانتس دعم الأغلبية في الكنيسة المؤلف من 120 مقعدا. 

ومن المتوقع أن يتم ذلك على اعتبار أن هناك دعما كافيا من كتلة اليمين الموحدة لنتانياهو ومعظم أنصار غانتس.  

وعليه، سيترأس نتانياهو الحكومة لمدة 18 شهرا، في حين سيكون غانتس رئيسا للوزراء بالإنابة. 

ويعتبر هذا المنصب جديد وقد استحدث من خلال تعديل القوانين الأساسية في إسرائيل، وهو جزء أساسي من صفقة الائتلاف. 

وبعد 18 شهرا، تكون مناصب الرجلين عكسية، غانتس رئيسا للحكومة ونتانياهو رئيسا للوزراء بالإنابة. 

في الأشهر الستة الأولى، ستأخذ الحكومة شكل "حكومة طوارئ" إذ ستركز بشكل أساسي على احتواء فيروس كورونا وتخفيف ما تسبب به من أزمة اقتصادية. 

وأحصت إسرائيل نحو 14 ألف إصابة بالفيروس بينها 180 وفاة. 

وتسبب انتشار الفيروس وما أخذته الحكومة من إجراءات لمكافحته، ببقاء أعداد كبيرة من السكان بلا دخل. 

من جهة ثانية، قسم اتفاق الائتلاف بين الزعيمين، الحقائب الوزارية بينهما.  وبناء عليه، كانت حقائب المالية والداخلية من نصيب نتانياهو، بينما ستذهب حقائب الدفاع والعدل لغانتس. أما منصب وزير الخارجية فسيكون بالتناوب بين المعسكرين. 

كما ينص الاتفاق، على أن أي عملية إنهاء لمهام أي وزير لا بد وأن تتم بتوافق الجانبين كما لا يمكن لرئيس الوزراء إقالة من ينوبه. 

محاكمة نتانياهو
أجلت محكمة إسرائيلية في القدس محاكمة نتانياهو الذي اتهم في نوفمبر بثلاث قضايا منفصلة تتعلق بالفساد.

وكان من المفترض أن تبدأ جلسات المحاكمة في 17 مارس المنصرم لكن إغلاق المحاكم بسبب فيروس كورونا استدعى تأجيلها إلى الشهر المقبل وربما تأجيلها مرة أخرى طالما استمر العمل بالإجراءات الاحترازية لمكافحة الفيروس. 


في إسرائيل، يمكن لرئيس الوزراء البقاء في منصبه في حال وجهت له التهم، لكن هذا لا يسرى على وزير عادي. 

وبحسب الاتفاق بين رئيس الوزراء ورئيس هيئة الأركان السابق، فإن عمر حكومة الطوارئ 36 شهرا، يترأسها في البداية نتانياهو لمدة 18 شهرا، ويخلفه غانتس لاحقا ليقضي نفس المدة رئيسا للحكومة قبل الدعوة إلى انتخابات جديدة. 

ومن المتوقع أن تستمر محاكمة نتانياهو عدة سنوات خاصة مع تقديم محتمل للاستئنافات، ولا يريد نتانياهو أن يضطر لترك الحكومة عند انتهاء ولايته.

لكن انتقاله المتوقع لمنصب رئيس الوزراء في الإنابة بعد تقلد غانتس المنصب في العام 2021 ربما يحل هذه الإشكالية. 

واحتفظ حزب الليكود الذي يتزعمه نتانياهو بعد الاتفاق مع غانتس على حكومة الطوارئ، بصلاحيات كبيرة لتعيين القضاة والمدعين العامين، مما سيمهد الطريق أمام نتانياهو ويساعده على إحراز تقدم إيجابي في ملفات الفساد ضده. 

لكنه يواجه أيضا، قضايا رفعتها جهات غير حكومية ضده لمنعه من ترأس الحكومة في ظل مواجهته لتهم فساد. 

ووفقا للاتفاق الموقع، يتم حل الاتفاق الموقع والدعوة إلى انتخابات جديدة في حال قضت المحكمة العليا الإسرائيلية منع نتانياهو من البقاء في منصبه.

ضم غور الأردن
منحت خطة السلام الأميركية التي أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب أواخر يناير لإسرائيل فرصة "تاريخية" على الأقل بالنسبة لنتانياهو. 

وأعطت الخطة التي رفضها الفلسطينيون جملة وتفصيلا ودانها المجتمع الدولي، الضوء الأخضر لإسرائيل لضم منطقة غور الأردن الاستراتيجية والمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.  

وتطبيق هذه الخطة، من شأنه أن يمثل انتهاكا للقانون الدولي وتأجيج التوتر في المنطقة المضطربة أصلا. 

وأشاد غانتس بخطة ترامب المثيرة للجدل لكنه كان متحفظا على كيفية تنفيذها. 

وتنص اتفاقية التحالف بين غانتس ونتانياهو على تنفيذ أي إجراءات تتعلق بالخطة الأميركية "بالاتفاق الكامل مع الولايات المتحدة"، مع الحفاظ على "الحوار الدولي" و"الحاجة إلى الحفاظ على الاستقرار الإقليمي". 

وجاء في الاتفاقية أيضا، أن على نتانياهو وبإذن من غانتس مناقشة خطة الضم الأميركية في مجلس الوزراء والبرلمان والموافقة عليها اعتبارا من 1 تموز/يوليو. 

 فلسطينيا، ندد رئيس الوزراء محمد اشتية الاثنين بتشكيل "حكومة الضم الإسرائيلية" مشيرا إلى أنها تمثل نهاية حل الدولتين. 
                                 
 