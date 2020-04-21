بحجة "الأخبار الزائفة".. الشرطة الهندية تلاحق الصحافيين في كشمير

قالت السلطات الهندية، الإثنين، إن الشرطة في إقليم كشمير، تحقق مع اثنين من الصحفيين بتهمة نشر "أخبار مغلوطة"، في ظل استمرار حملة أمنية مستمرة منذ شهور في الإقليم ذات الأغلبية المسلمة.

وأفاد فيجاي كومار، قائد شرطة كشمير لـ"رويترز"، إن الصحفية الكشميرية، مسرة زهرة، وهي كاتبة صحفية لمقالات حول الهند في صحف دولية، تم اعتقالها بموجب القانون بسبب منشورات لها، وصفها الأمن الهندي بـ"غير الوطنية" على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي الأخرى.

ويسمح القانون الهندي للحكومة، بإتهام الأفراد بالإرهاب في حال انتقاد سيادة البلد على الإقليم أو المطالبة بالانفصال.

وقال كومار إن بعض منشورات مستخدمي الفيسبوك، من شأنها أن تثير الرأي العام لزعزعة النظام إلى جانب تمجيد الأنشطة المعادية للوطن.

وتنتقد أغلب مقالات الصحفية مسرة زهرة، الرقابة الهندية على مجالات الحياة في إقليم كشمير الخاضع لحكم ذاتي تحت سيادة نيودلهي، علاوة على انهاكاتها ضد المسلمين فيه، واستغلال السلطات في الإقليم لجائحة كورونا لتمرير قرارات سلطوية.

وكتبت الصحافية: "إنهم يريدون إسكاتي وقمعي حتى لا أخراج الأصوات والقصص المسكوت عنها من كشمير".

صحفي آخر، تم اعتقاله أيضا، هو بيرزادا أشيك، صحافي في مجلة هندوسية، يقول مسؤول الشرطة الهندية في الإقليم في ذات البيان، انه تم استدعائه للتحقيق لنشره "أخبارا زائفة"، تتعلق بحادث إطلاق نار قتل فيها مسلحان، الأسبوع الماضي.

وأدان نادي الصحافة في كشمير، ما وصفه بأنه "مضايقة على الصحفيين"، مشيرا إلى وجود اختلاف كبير بين ما نسب للصحافيين والجرائم الالكترونية الذي تتحدث عنه السلطات.

وألغت الحكومة الهندية في أغسطس الماضي، الحكم الذاتي الدستوري لكشمير، الإقليم الوحيد ذات الأغلبية المسلمة في الهند، وقسمته إلى منطقتين فيدراليتين في محاولة لدمجه بالكامل مع الهند وكبح توسع المسلمين.

وتتنازع الهند وباكستان حول الإقليم، إذ تطالب كل واحدة بكشمير بالكامل، وخاضتا حربًا مرتين عليه، وكلاهما يحكمان أجزاء منه، إلا ان الجزء الهندي فيه، يعاني من عنف السلطات منذ أواخر الثمانينيات، بحسب تقارير حقوقية دولية.