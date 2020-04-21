عربي ودولي

بحجة "الأخبار الزائفة".. الشرطة الهندية تلاحق الصحافيين في كشمير

21 أبريل 2020
يسمح القانون الهندي للحكومة بإتهام الأفراد بالإرهاب في حال انتقاد سيادة البلد على الإقليم
يسمح القانون الهندي للحكومة بإتهام الأفراد بالإرهاب في حال انتقاد سيادة البلد على الإقليم

قالت السلطات الهندية، الإثنين، إن الشرطة في إقليم كشمير، تحقق مع اثنين من الصحفيين بتهمة نشر "أخبار مغلوطة"، في ظل استمرار حملة أمنية مستمرة منذ شهور في الإقليم ذات الأغلبية المسلمة.

وأفاد فيجاي كومار، قائد شرطة كشمير لـ"رويترز"، إن الصحفية الكشميرية، مسرة زهرة، وهي كاتبة صحفية لمقالات حول الهند في صحف دولية، تم اعتقالها بموجب القانون بسبب منشورات لها، وصفها الأمن الهندي بـ"غير الوطنية" على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي الأخرى.

ويسمح القانون الهندي للحكومة، بإتهام الأفراد بالإرهاب في حال انتقاد سيادة البلد على الإقليم أو المطالبة بالانفصال.

وقال كومار إن بعض منشورات مستخدمي الفيسبوك، من شأنها أن تثير الرأي العام لزعزعة النظام إلى جانب تمجيد الأنشطة المعادية للوطن. 

وتنتقد أغلب مقالات الصحفية مسرة زهرة، الرقابة الهندية على مجالات الحياة في إقليم كشمير الخاضع لحكم ذاتي تحت سيادة نيودلهي، علاوة على انهاكاتها ضد المسلمين فيه، واستغلال السلطات في الإقليم لجائحة كورونا لتمرير قرارات سلطوية. 

وكتبت الصحافية: "إنهم يريدون إسكاتي وقمعي حتى لا أخراج الأصوات والقصص المسكوت عنها من كشمير".

صحفي آخر، تم اعتقاله أيضا، هو بيرزادا أشيك، صحافي في مجلة هندوسية، يقول مسؤول الشرطة الهندية في الإقليم في ذات البيان، انه تم استدعائه للتحقيق لنشره "أخبارا زائفة"، تتعلق بحادث إطلاق نار قتل فيها مسلحان، الأسبوع الماضي. 

وأدان نادي الصحافة في كشمير، ما وصفه بأنه "مضايقة على الصحفيين"، مشيرا إلى وجود اختلاف كبير بين ما نسب للصحافيين والجرائم الالكترونية الذي تتحدث عنه السلطات. 

وألغت الحكومة الهندية في أغسطس الماضي، الحكم الذاتي الدستوري لكشمير، الإقليم الوحيد ذات الأغلبية المسلمة في الهند، وقسمته إلى منطقتين فيدراليتين في محاولة لدمجه بالكامل مع الهند وكبح توسع المسلمين. 

وتتنازع الهند وباكستان حول الإقليم، إذ تطالب كل واحدة بكشمير بالكامل، وخاضتا حربًا مرتين عليه، وكلاهما يحكمان أجزاء منه، إلا ان الجزء الهندي فيه، يعاني من عنف السلطات منذ أواخر الثمانينيات، بحسب تقارير حقوقية دولية. 

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بسبب كورونا.. البابا يؤجل حدثين دوليين كبيرين لمدة عام كامل

21 أبريل 2020
طالب السياسيين حول العالم بتوحيد جهودهم ضد كورونا
طالب السياسيين حول العالم بتوحيد جهودهم ضد كورونا

قال  المتحدث باسم الفاتيكان ماتيو بروني، الإثنين، إن البابا فرنسيس، أجّل اجتماعين كبيرين للكنيسة الكاثوليكية الدولية لمدة عام، بسبب تفشي وباء كورونا.

وهذه المرة، تعد الأولى التي يؤثر فيها تفشي المرض على برنامج طويل المدى للكنيسة التي يبلغ عدد اتباعها حول العالم أكثر من 1.3 مليار شخص.

واتخذ البابا القرار بعد التنسيق مع اللجنة المسؤولة عن الإعداد لليوم العالمي للشباب الكاثوليكي والأسر والحياة.

وتم تأجيل الاجتماع العالمي للأسر، الذي كان من المقرر عقده في روما، العام المقبل، إلى عام 2022. 

كما تم تأجيل يوم الشباب العالمي، الذي كان من المقرر عقده في عام 2022 في لشبونة، حتى عام 2023.

وكلا الحدثين، اللذين يقامان في مكان مختلف كل بضع سنوات، يجتذبان حشودًا كبيرة من عدة دول عبر العالم.

وتستمر هذه الأحداث لعدة أيام، ويختمها البابا تقليديًا.

وأعلن بروني عن تسجيل حالة إصابة تاسعة لرجل دين أو موظف في "الكرسي الرسولي" بالفيروس، مشيراً إلى أن الشخص نقل إلى المستشفى لوضعه تحت المراقبة.

ويوم الأحد، دعا البابا فرنسيس، الذي يرأس قداديس وينظم لقاءات عامة دون مشاركة جماهيرية منذ بدء أزمة كورونا، السياسيين حول العالم إلى تجنب خلافاتهم وتوحيد جهودهم كجبهة واحدة ضد وباء كورونا.

وقال إن المضي قدما دون تضامن عالمي أو مع استبعاد قطاعات من المجتمع من التعافي سيؤدي إلى "فيروس أسوأ".