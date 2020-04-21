عربي ودولي

جدل حول ظروفهم.. مئات التونسيين العالقين في ليبيا يعودون لديارهم

21 أبريل 2020
فرضت تونس منذ 22 مارس إغلاقا تاما وحظر تجول ليليا
فرضت تونس منذ 22 مارس إغلاقا تاما وحظر تجول ليليا

أكدت الأمم المتحدة ومنظمات إغاثة إن مئات التونسيين الذين علقوا في ليبيا التي تمزقها الحرب لأسابيع بسبب الظروف الناتجة من فيروس كورونا عادوا إلى ديارهم بعد مرورهم عبر معبر حدودي بين البلدين.

ونفت وزارة الداخلية التونسية أن يكون مواطنوها عبروا الاثنين نقطة رأس جدير الحدودية بالقوة، قائلة إن السلطات الحدودية سمحت لـ 652 شخصا بالدخول من ليبيا.

لكن رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية في ليبيا فيديريكو سودا كتب على تويتر "مئات العمال التونسيين المهاجرين الذين تقطعت بهم السبل على الحدود التونسية الليبية لأسابيع شقوا طريقهم بالقوة الآن إلى تونس".

وأضاف أن "المئات لا يزالون ينتظرون العودة إلى ديارهم في حال عدم اتخاذ إجراءات ملموسة".

ونشر سودا على حسابه على تويتر مقطع فيديو يظهر أعدادا كبيرة من التونسيين يحملون أمتعتهم الشخصية.

وأظهر الفيديو البعض وهم يجرون حقائبهم على طول طريق سريعة باتجاه الحدود. وكانت تونس أغلقت حدودها مع ليبيا في مارس في إطار إجراءات لاحتواء انتشار جائحة كوفيد-19. كما تخضع البلاد لحظر تجول ليلي.
والأحد، قال رئيس الوزراء إلياس الفخفاخ إن الإغلاق سيمدد حتى 3 مايو على أن يتم تخفيفه تدريجيا.

وتجمع نحو 1300 تونسي بالقرب من نقطة رأس جدير الحدودية منذ فرض الإغلاق في مارس مطالبين بالعودة إلى بلادهم، بحسب ما أفاد الناشط في مجال حقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير.

وقال عبد الكبير "أمس (الاثنين) أحدث 700 شخص ضوضاء في محاولة لإجبار الشرطة على السماح لهم بالعبور".

وقال مسؤول الهلال الأحمر المحلي عبد الكريم الرقيعي إن السلطات الليبية سمحت للمواطنين التونسيين بالعبور.

وقال الرقيعي "إنهم في الغالب عمال. عمال مياومون يواجهون وضعا إنسانيا مزريا".

وقدر مصدر دبلوماسي تونسي أن نحو 20 ألف تونسي لا يزالون عالقين في ليبيا.

وتوقع المصدر أن تسمح السلطات على الجانبين بعبور مزيد من العالقين قبيل شهر رمضان المتوقع أن يبدأ في تونس الخميس.

ورافقت سيارات شرطة الحافلات التي اقلت التونسيين العائدين، بحسب ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس في المكان.
وأوضحت وزارة الداخلية التونسية إنها سترسل التونسيين العائدين إلى مراكز الحجر الصحي قبل السماح لهم بالعودة لمنازلهم.

وسجلت تونس 38 وفاة بفيروس كورونا بين 884 إصابة مؤكدة، منذ أعلنت أول حالة مطلع مارس الفائت.

واحتجز آلاف التونسيين في الخارج بسبب الوباء، ومن المقرر أن يناقش مجلس الوزراء الثلاثاء مناقشة سبل إعادتهم للبلاد.


                
 

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قالت الحكومة العراقية إنها خففت بعض قيود العزل العام المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد الثلاثاء بما يسمح بإعادة فتح بعض المتاجر والشركات مع تخفيف حظر للتجول مفروض منذ نحو شهر على الحركة والتنقلات.

وجاءت الخطوة قبل أيام من بداية شهر رمضان الذي جرت العادة على الخروج فيه للتسوق في المساء.

لكن رمضان هذا العام سيكون مختلفا بالنسبة للعراقيين. وتسمح الإجراءات الجديدة بالحركة داخل العاصمة بغداد من الساعة السادسة صباحا حتى السابعة مساء في حين يستمر حظر التجول الكامل في عطلة نهاية الأسبوع يومي الجمعة والسبت.

وقال بيان حكومي إنه بموجب القواعد الجديدة، يمكن للمكاتب الحكومية أن تبقي مستويات العمالة فيها عند 25 في المئة من إجمالي الموظفين بحد أقصى، وسيتم السماح بإعادة فتح بعض المتاجر، لكن المراكز التجارية والمتنزهات والمساجد التي تتجمع فيها عادة أعداد كبيرة من الناس ستظل مغلقة.

ومن المقرر أن يستمر التخفيف حتى 22 مايو أيار نهاية شهر رمضان ومن المتوقع تشديد الحظر مرة أخرى بعدها.

وسيستمر إغلاق المدارس والجامعات مع توقف جميع الرحلات الجوية بحسب البيان.

وبعد ساعات من رفع حظر التجول يوم الثلاثاء، توافد الآلاف على أسواق بغداد لتخزين المؤن قبل بداية رمضان.

وقال علي حسين الذي حضر لشراء احتياجاته من أحد الأسواق المزدحمة بوسط بغداد إنه جاء للسوق بعد شهر من حظر التجول لشراء لوازم رمضان مضيفا أنه يتوخى كل الإجراءات اللازمة "للوقاية من هذا المرض اللعين".

وفرضت السلطات حظرا للتجول في 15 مارس ثم شددت الحظر، وأغلقت المطارات والمكاتب والمدارس وأمرت الناس بالبقاء في المنازل معظم الوقت.

وسجل العراق 1574 حالة إصابة بمرض كوفيد-19 حتى 20 أبريل توفي منها 82 مصابا وتعافى 1043 حسب وزارة الصحة.