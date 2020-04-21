عربي ودولي

خضع لعملية في القلب.. مسؤول أميركي: صحة زعيم كوريا الشمالية "في خطر شديد"

21 أبريل 2020
زعيم كوريا الشمالية يخضع لعملية جراحية في القلب
زعيم كوريا الشمالية يخضع لعملية جراحية في القلب

كشف مسؤول أميركي أن المعلومات الاستخباراتية التي حصلت عليها الولايات المتحدة أفادت أن الوضع الصحي للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون "في حالة خطر شديد"، بعد خضوعه لعملية في القلب والأوعية الدموية في وقت مبكر هذا الشهر.

ونقلت صحيفة "ديلي إن كيه" الكورية الجنوبية، التي يديرها منشقون كوريون شماليون، عن مصادر داخل كوريا الشمالية أن كيم يتعافى في فيلا في مقاطعة منتجع جبل كومجانغ في هيانغسان على الساحل الشرقي بعد إجراء العملية في 12 أبريل في مستشفى هذه المنطقة.

وكانت كوريا الشمالية احتفلت بالذكرى السنوية لعيد ميلاد والد كيم وجده، في 15 أبريل، لكن كيم لم يكن موجودا بين الحضور.

وقال تقرير الصحيفة إن صحة كيم تدهورت في الأشهر الأخيرة بسبب التدخين المفرط والسمنة والإرهاق.

وأكد أحد المصادر للصحيفة أن كيم كان يعاني من مشاكل في القلب والأوعية منذ أغسطس الماضي، لكن أوضاعه الصحية تدهورت بعد زياراته المتكررة لجبل "بايكتو" المقدس.

وأشار التقرير إلى أن كيم غادر إلى المستشفى بعد أن ترأس اجتماع المكتب السياسي لحزب العمال الحاكم في 11 أبريل، حيث شوهد حينها  آخر مرة علانية.

يذكر أنه خلال الأيام الماضية أطلقت بيونغ يانغ عدة صواريخ قصيرة المدى الأسبوع الماضي، قال مسؤولون في سيول إنها جزء من الاحتفال بعيد ميلاد الوالد المؤسس، وعادة ما يشاهد كيم مثل هذه الأحداث العسكرية، ولكن هذه المرة لم يتواجد.

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أزمة كورونا.. شركة طيران "فيرجن أستراليا" تعلن إفلاسها

21 أبريل 2020
شركة طيران فيرجين أستراليا تعلن إفلاسها بسبب كورونا
شركة طيران فيرجين أستراليا تعلن إفلاسها بسبب كورونا

أعلنت شركة طيران "فيرجن أستراليا"، التي تعاني من ضائقة مالية، الثلاثاء، أنها قررت التوقف عن الدفع، لتصبح بذلك أضخم شركة طيران في العالم تنهار من جراء تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وقالت الشركة، في إشعار إلى البورصة الأسترالية، إنها تعتزم الاستمرار في تشغيل رحلاتها الجوية على الرغم من أن مصيرها أصبح في أيدي حراس قضائيين.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة باول سكورا "إن أستراليا بحاجة إلى شركة طيران ثانية ونحن مصممون على مواصلة الطيران". 

وكانت الديون على الشركة قد وصلت إلى أكثر من خمسة مليارات دولار أسترالي (3.2 مليار دولار). 

وطالبت الشركة الحكومة بقرض بقيمة 1.4 مليار دولار أسترالي لتستمر، لكن الحكومة رفضت إنقاذ الشركة المملوكة أغلبيتها لأجانب. 