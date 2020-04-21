سربت أسماؤهم وصورهم.. حملة تحريض ضد أفراد من "مجتمع الميم" بالمغرب

دانت جمعيات حقوقية مغربية حملة "تشهير" و"تحريض" استهدفت أفرادا من "مجتمع الميم" على مواقع التواصل الاجتماعي، وأدت إلى إلحاق الأذى ببعضهم بحسب ما أكد نشطاء لوكالة فرانس برس.

وعبرت 20 جمعية حقوقية في بيان مشترك عن "شجبها كل ممارسات التشهير والتجاوزات التي تعرضت لها مجموعة من أفراد مجتمع الميم"، داعية السلطات إلى "محاسبة" المسؤولين عنها.

وعمد أشخاص إلى نشر صور وأسماء مواطنين مغاربة من مجتمع الميم، أي المثليين والمثليات ومزدوجي الميول الجنسية ومتحولي النوع الاجتماعي، على مواقع التواصل الاجتماعي منذ الأسبوع الماضي، مقرصنة من تطبيقات للمواعدة.

وأرفقت هذه المنشورات بعبارات "تحريضية" و"ترهيبية" في حق الضحايا، بحسب ما أكد نشطاء لوكالة فرانس برس. وتعرض بعضهم بسببها للتعنيف من طرف أقربائهم أو الطرد من البيت، بحسب شهادات لجمعيات حقوقية.

وأوضحت المسؤولة في جمعية الاتحاد النسائي الحر نضال أزهري "تلقينا نداءات استغاثة ونحاول مساعدة الأشخاص الذين أجبروا على كشف ميولهم الجنسية رغما عنهم"، وذلك عبر خط هاتفي تخصصه الجمعية للإبلاغ عن حالات العنف في هذا السياق.

وأكد مسؤول في جمعية أقليات التي تسعى لمناهضة التجريم والتمييز ضد الأقليات الجنسية تلقي نداءات مماثلة، مشيرا الى أن "الأنكى أننا لا نستطيع مد يد العون للضحايا بسبب ظروف الحجر الصحي" المفروض في المغرب للتصدي لانتشار فيروس كورونا.

ولجأ بعض المتضررين إلى "تقديم شكاوى لكن الشرطة لم تأبه بهم" بحسب ما أكدت الناشطة ر.ن مفضلة عدم كشف هويتها، وهي عضو شبكة حقوقيين يسعون لجمع المعلومات حول ضحايا التشهير والأشخاص الذين يقفون وراء ذلك.

وتعمل هذه الشبكة خصوصا على التحقق من أنباء، لم تتأكد بعد، عن وجود حالات انتحار ضمن ضحايا حملة التشهير، والتي نددت بها أيضا بعض وسائل الإعلام المغربية.

ويضطر أفراد مجتمع الميم بالمغرب، في الغالب، إلى التستر تحت ضغط مجتمع نادرا ما يتقبل اختلافهم، بينما يعاقب القانون الجنائي المغربي بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات كل "من ارتكب فعلا من أفعال الشذوذ الجنسي مع شخص من جنسه".

لكن العلاقات المثلية في المملكة تظل أقل عرضة للتضييق بالمقارنة مع بلدان أخرى في المنطقة، والملاحقات القضائية في حق المثليين ليست منهجية بالضرورة.

وبحسب آخر حصيلة رسمية سجلت 170 ملاحقة بسبب المثلية العام 2018.

وتطالب العديد من الجمعيات الحقوقية ومثقفون مغاربة منذ سنوات بإلغاء هذا القانون وكافة القوانين التي تجرم الحريات الفردية، وهو مطلب يؤيده أيضا المجلس الوطني لحقوق الإنسان (هيئة رسمية). بيد أن الموضوع ليس مطروحا بعد على جدول اعمال البرلمان المغربي.



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