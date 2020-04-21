قتلى في اشتباكات عنيفة بين طرفي النزاع في ليبيا

قتل أكثر من 20 عنصرا من طرفي النزاع الليبي الثلاثاء أثناء المواجهات المسلحة التي دارت بين قوات الحكومة الليبية وقوات خليفة حفتر في ضواحي العاصمة الليبية طرابلس.

وأفادت المصادر الطبية والعسكرية لـ"قناة الحرة" بأن أكثر من 10 من مقاتلي حكومة الوفاق قتلوا فيما قتل 10 آخرون على الأقل من قوات حفتر في المواجهات التي دارت مساء الإثنين وصباح الثلاثاء.

وأفاد مصدر طبي لـ"قناة الحرة" بأن أحد المواطنين قتل جراء سقوط قذيفة عشوائية في منطقة قصر بن غشير التي تسيطر عليها قوات "الجيش الوطني" الذي يقوده حفتر، الثلاثاء.

وتستمر المواجهات المسلحة في ضواحي العاصمة الليبية طرابلس بشكل متقطع، بين قوات حكومة الوفاق وقوات الجيش الذي يقوده حفتر.



وقال يوسف الأمين آمر محور عين زارة التابع لحكومة الوفاق الوطني الليبية في تصريح لـ"قناة الحرة" إن القوات الحكومية تسيطر على مواقعها بشكل كامل في جنوب العاصمة، وإن أوضاع الجنود جيدة مشيرا إلى أن الذين سقطوا من القوات الحكومية قضوا نتيجة للمدفعية التي يشغلها من وصفهم بالمرتزقة الروس، حسب تعبيره.

وفي الجانب الآخر تسود حالة من الهدوء النسبي في ضواحي مدينة ترهونة معقل قوات خليفة حفتر الرئيسي في غرب ليبيا، وذلك بعد تراجع قوات حكومة الوفاق لمسافة قصيرة عقب الهجوم الذي شنته باتجاه المدينة.

وفي السياق ذاته قال خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي في قوات حفتر لـ"قناة الحرة" إن قوات الجيش تمكنت من صد هجمات قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية، مبينا أن الجيش دفع بتعزيزات عسكرية إلى محاور القتال المختلفة لتعزيز أوضاع الجنود في ترهونة.