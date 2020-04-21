عربي ودولي

كورونا وجفاف وعنف.. 50 مليون شخص مهدّدون بالمجاعة في غرب أفريقيا

21 أبريل 2020
عدد الأشخاص الذين يعانون من أزمة غذائية في المنطقة يمكن أن يرتفع بنسبة 200% خلال ثلاثة أشهر
عدد الأشخاص الذين يعانون من أزمة غذائية في المنطقة يمكن أن يرتفع بنسبة 200% خلال ثلاثة أشهر

حذّرت منظمة أوكسفام غير الحكومية من أنّ حوالى 50 مليون شخص في غرب أفريقيا معرّضون لخطر المجاعة بسبب تداعيات وباء "كوفيد 19" التي فاقمت مشاكل الجفاف وانعدام الأمن في المنطقة.

 وقالت المنظمة الإنسانية العالمية استناداً إلى تقديرات للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" إنّ عدد الأشخاص الذين يعانون من أزمة غذائية في المنطقة يمكن أن يرتفع بنسبة 200% خلال ثلاثة أشهر، ليصل إلى 50 مليون في أغسطس مقابل 17 مليوناً في يونيو.

وأضافت أنّه على الرّغم من الجهود التي تبذلها الدول المعنية فإنّ السكّان المعرّضين لخطر المجاعة، سواء أكانوا يقطنون في المدن أم في المناطق الريفية، يعانون من صعوبات متزايدة في الوصول إلى أسواق المواد الغذائية ويواجهون ارتفاعاً مطّرداً في الأسعار وانخفاضاً في وفرة بعض المواد الغذائية الأساسية، وذلك بسبب تدابير الإغلاق العام المفروضة للحدّ من تفشّي الوباء وإغلاق الحدود وانعدام الأمن في بعض المناطق.

ولفتت أوكسفام إلى أنّه في البلدان التي تواجه أزمات إنسانية أصبح الحصول على الغذاء أكثر صعوبة: في بوركينا فاسو والنيجر لا يمكن للمساعدات الإنسانية أن تصل إلى آلاف النازحين أو أن تغطي احتياجاتهم الغذائية، مما يجعل برامج المساعدات الطارئة أكثر أهمية من أيّ وقت مضى.

وأضافت أنّه مع بدء الموسم الزراعي، يواجه المنتجون والمزارعون أيضاً صعوبات في الحصول على البذور والأسمدة العالية الجودة.

وتساهم الزراعة بنسبة 30.5% من اقتصاد غرب إفريقيا وهي أكبر مصدر للدخل والمعيشة لما بين 70% إلى 80% من السكان، وبخاصة للنساء.

بدورهم يعاني الرعاة والمجتمعات التي تعتاش على رعي الماشية من صعوبات متزايدة في تأمين الرزق: أولاً بسبب تداعيات التغيّر المناخي وثانياً بسبب إغلاق الحدود بين الدول أو حتّى المناطق وما لذلك من تأثير سلبي على إيجاد مراعٍ، الأمر الذي يهدّد بزيادة الصراعات بين الرعاة والمزارعين.

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الرئيس المكسيكي لعصابات المخدرات: لإنهاء العنف بدل توزيع المواد الغذائية

21 أبريل 2020
عصابات المخدرات في المكسيك توزع حصصا غذائية على الفقراء
عصابات المخدرات في المكسيك توزع حصصا غذائية على الفقراء

انتقد الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، عصابات المخدرات في بلاده التي تقدم المواد الغذائية للفقراء والمتضررين من فقدان وظائفهم بسبب تفشي فيروس كورونا.

وطالب لوبيز العصابات بإنهاء العنف بدلاً من ذلك، مؤكداً أن توزيع المساعدات المليئة بالمواد الغذائية الأساسية ومواد التنظيف ليست مفيدة بقدر وقف العنف.

وكانت تقارير إعلامية مكسيكية رصدت قيام أفراد العصابات بتوزيع حصص غذائية على دور الرعاية والفقراء، مختومة بشعار منظمة "كارتل"، إحدى  أخطر العصابات الإجرامية في المكسيك والعالم.

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توزيع كراتين غذائية عليها صورة أكبر تجار مخدرات في العالم
توزيع كراتين غذائية عليها صورة أكبر تجار مخدرات في العالم

كما تم رصد إبنة أحد أكبر تجار المخدرات في العالم المسجون حالياً "خواكين آل تشابو" وهي توزع مواد غذائية مختومة بشعار شركتها "أل تشابو701" وصورة والدها سيء السمعة.

وشدد الرئيس، الذي انتهج سياسة أقل عنفاً من أسلافه لترويض هذه العصابات، على ضرورة أن يتوقف أعضاء هذه العصابات عن إيذاء الآخرين وأن يفكروا في المعاناة التي يسببونها لأسر وأمهات ضحاياهم، بدلا من توزيع المواد الغذائية.

وتضمنت المواد الغذائية زيت طهي وأرز وسكر ومواد تنظيف.

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الحصص تتضمن موادا غذائية ومطهرات وأدوات تنظيف
الكراتين تتضمن مواد غذائية ومواد تنظيف

وتأتي هذه الخطوة من العصابات الإجرامية في الوقت الذي رفض فيه الرئيس تقديم المزيد من الدعم المالي للشركات الصغيرة والعمال الذين فقدوا وظائفهم بسبب جائحة كورونا.

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عصابات المخدرات في المكسيك توزع كراتين غذائية على الفقراء
عصابات المخدرات في المكسيك توزع كراتين غذائية على الفقراء

يذكر أن المكسيك كانت سجلت رقما قياسيا في ضحايا جرائم القتل، بلغ أكثر من 34 ألف قتيلًا خلال أول عام كامل لحكم أندريس في عام 2019.

ووفقاً لبيانات جامعة جونز هوبكنز فقد سجلت المكسيك نحو 8 آلاف حالة إصابة بفيروس كورونا، وأكثر من 700 حالة وفاة.