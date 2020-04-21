عربي ودولي

كوريا الجنوبية تعلق على "تدهور صحة كيم جونغ أون".. ماذا قالت؟

21 أبريل 2020
زعيم كوريا الشمالية يخضع لعملية جراحية في القلب
زعيم كوريا الشمالية يخضع لعملية جراحية في القلب

أعلنت حكومة كوريا الجنوبية أنها لم تلاحظ أي نشاط غير عادي في كوريا الشمالية بعد التقارير الصحفية التي تحدثت عن "خضوع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون لعملية جراحية في القلب والأوعية الدموية، وأن وضعه الصحي في حالة خطرة".

وقللت كوريا الجنوبية من أهمية المعلومات، في ظل تساؤلات مراقبين عن سبب غيابه عن احتفالات هامة الأسبوع الماضي في بيونغ يانغ. 

وكانت صحيفة "إن كي دايلي" التي يديرها كوريون شماليون منشقون أفادت أن كيم خضع لجراحة في ابريل جراء مشاكل في شرايين القلب، وأنه يتعافى في فيلا في مقاطعة فيون غان. وأكدت الصحيفة نقلاً عن مصدر كوري شمالي لم تحدد هويته "سبب العلاج الطارئ في الأوعية القلبية الذي خضع له كيم هو استهلاكه المكثف للتبغ وبدانته والإرهاق".

وذكرت قناة "سي إن إن" الأميركية من جهتها نقلاً عن مسؤول أميركي أن واشنطن "تقوم بدارسة معلومات" تفيد بأن كيم جونغ أون "بخطر شديد بعد عملية جراحية".

زعيم كوريا الشمالية يخضع لعملية جراحية في القلب
خضع لعملية في القلب.. مسؤول أميركي: صحة زعيم كوريا الشمالية "في خطر شديد"
كشف مسؤول أميركي أن المعلومات الاستخباراتية التي حصلت عليها الولايات المتحدة أفادت أن الوضع الصحي للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في حالة خطرة، بعد خضوعه لعملية في القلب والأوعية الدموية في وقت مبكر هذا الشهر.

 

 

في غضون ذلك، أعلن متحدث باسم الرئاسة الكورية الجنوبية في بيان "ليس لدينا ما نؤكده، ولم يتم رصد أي حركة خاصة في كوريا الشمالية".

وشكك بعض المسؤولين الكوريين الجنوبيين بدورهم في مدى مصداقية معلومات صحيفة "دايلي إن كي".

ورفض وزير الوحدة الكوري الجنوبي الذي يهتم بمسائل العلاقات الكورية وكذلك وزير الدفاع، التعليق على المسألة. 

وأعلن من جهته مون شونغ - إن مستشار الأمن لدى الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن، لفرانس برس، أنه ليس على علم بأي شيء خاص متعلق بصحة كيم جونغ أون.

ولفت أهن شان-إيل الهارب من كوريا الشمالية والذي يعمل باحثاً في سيول إلى أنه "لا توجد أي معلومة مؤكدة في هذه المرحلة ومن المبكر جداً الخروج بنتائج حول حالته الصحية".

 كان آخر ظهور علني لكيم في اجتماع المكتب السياسي لحزب العمال الحاكم في 11 أبريل/ نيسان، وناقش التدابير الوقائية ضد فيروس كورونا وانتخب أخته كعضو مناوب للحزب.

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المغرب.. عشرات الإصابات بكورونا في أحد السجون

21 أبريل 2020
أصابت عدوى الفيروس 60 موظفا و6 سجناء
أصابت عدوى الفيروس 60 موظفا و6 سجناء

أعلنت السلطات المغربية، مساء الإثنين، إقالة مدير سجن جنوبي البلاد شهد تسجيل 66 إصابة بفيروس كورونا.

وبحسب البيان الصادر عن "الإدارة العامة للسجون"، مساء الإثنين، فإن اختبارات كورونا التي جرت بالسجن المحلي في ورزازات، كشفت عن إصابة 60 موظفا و6 سجناء.

وأضافت انها "قررت إخضاع جميع النزلاء بالسجن للاختبار الخاص بفيروس كورونا من أجل تحديد الإصابات".

كما قررت أيضا إقالة مدير السجن الذي شهد هذه الإصابات، وتعيين مدير جديد واستدعاء عدد من الموظفين من مؤسسات أخرى لتعويض النقص.

وأكد البيان أن الموظفين والسجناء المصابين سيخضعون للبروتوكول الاستشفائي المعمول به في البلاد، كما سيخضع الموظفون غير المصابين لتدابير الحجر الصحي.

ووفقا لأرقام السلطات، يتواجد في السجون المغربية 80 ألف نزيل و10 آلاف و200 موظف، لذا تعتبر السلطات أن نسبة الإصابة بالفيروس في السجون لا تزال "ضعيفة".

وحتى مساء الإثنين، سجل المغرب إجمالا 3046 إصابة، بينها 143 وفاة و350 حالة تعافٍ.