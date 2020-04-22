عربي ودولي

الإعلام الكوري الشمالي يلتزم الصمت بشأن صحة زعيمه ومكان تواجده

22 أبريل 2020
إعلام كوريا الشمالية صامت حيال مكان تواجد "كيم جونغ أون"
إعلام كوريا الشمالية صامت حيال مكان تواجد "كيم جونغ أون"

التزمت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية الصمت بعد التقارير الصحفية العالمية عن الوضع الصحي الخطير للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، وخضوعه لعملية جراحية في القلب والرئتين.

ولم تذكر وسائل الإعلام الكورية الشمالية أي ظهور جديد محتمل لكيم خلال الفترة القادمة.

وكان مصدر مسؤول في المخابرات الأميركية كشف أمس أن غياب الزعيم الكوري عن الإعلام وعدم حضوره احتفال عيد ميلاد جده المؤسس "كيم إيل سونغ"، أهم مناسبة في البلاد في 15 أبريل الجاري، كان بسبب وضعه الصحي الخطير.

بينما شكك مسؤولون كوريون جنوبيون وصينيون في صحة هذه التقارير، في حين أعلن البيت الأبيض أنه يراقب الأمر عن كثب.

وبالنسبة لوكالة الأنباء الرسمية في كوريا الشمالية "KCNA"، وصحيفة الحزب الحاكم "رودونغ سينمون" فلم يأتيا على ذكر مكان تواجد كيم خلال هذه الفترة، لكنهما أكدتا أنه أرسل هدايا عيد ميلاد إلى شخصيات بارزة خلال هذه الفترة.

كما أن الصحف الكورية الشمالية الصادرة اليوم الأربعاء، تجنبت الحديث عن كيم أو مكان تواجده، وتخلصت أبرز عناوينها في حديث عن المعدات الرياضية وإجراءات مكافحة فيروس كورونا، ومقالات عن الاقتصاد وموسم قطف التوت، واجتماعاً في بنغلاديش لدراسة أيديولوجية "زوتش" في كوريا الشمالية.

وكانت الحكومة الكورية الجنوبية أعلنت أنها لم تلاحظ أي حركة غير عادية في كوريا الشمالية، كما أعلن الرئيس الأميركي ترامب أن تقارير مرض كيم لم يتم تأكيدها ولم يعطها الكثير من المصداقية.

يذكر أن آخر ظهور علني لكيم كان في اجتماع المكتب السياسي لحزب العمال الحاكم في 11 أبريل، وناقش التدابير الوقائية ضد فيروس كورونا وانتخب أخته كعضو مناوب للحزب.

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22 أبريل 2020
تم نقل الاجتماع من مبنى البرلمان الى قاعة مؤتمرات الأونيسكو
تم نقل الاجتماع من مبنى البرلمان الى قاعة مؤتمرات الأونيسكو

بدأ البرلمان اللبناني الثلاثاء جلسة تشريعية تستمر ثلاثة أيام، وسط تدابير احترازية مشددة خشية من فيروس كورونا المستجد، استدعت نقل الاجتماع من مبنى البرلمان الى قاعة مؤتمرات الأونيسكو في بيروت، وذلك تحقيقا للتباعد الاجتماعي وإجراءات الوقاية للنواب الذين حضروا مرتدين كمامات وقفازات.

التباعد الاجتماعي بين النواب

وأقر البرلمان في جلسة الثلاثاء 16 مشروع قانون من أصل 66 بنداً على جدول أعماله، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام، ولكن الأبرز ما أقره المجلس خلال النهار اقتراح قانون تنظيم زراعة القنب للاستخدام الطبي في بند لقي إجماعاً من غالبية الكتل، وهو ما أشعل سجالا بين ساخر ومرحب على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أصبح هاشتاغ " #شرعوها" الأكثر شيوعيا خلال دقائق من إقرار القانون.

 

الحشيشة والاقتصاد


ومن شأن تشريع زراعة الحشيشة توفير مداخيل مالية للخزينة. وشكلت الحشيشة، المعروفة بـ"نوعيتها الجيدة"، خلال الحرب الأهلية (1975-1990) صناعة مزدهرة كانت تدر ملايين الدولارات قبل أن تحظرها السلطات.

ويشهد لبنان انهياراً اقتصادياً وأزمة سيولة حادة تفاقمت بعد بدء احتجاجات غير مسبوقة في 17 أكتوبر ضد الطبقة السياسية. وخسر عشرات الآلاف وظائفهم أو جزءاً من رواتبهم خلال الأشهر الماضية. 

ويرزح لبنان اليوم تحت ديون تصل قيمتها إلى 92 مليار دولار، ما يشكّل نحو 170 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وتعدّ هذه النسبة من الأعلى في العالم.

 

#شرعوها


وفور شيوع الأخبار العاجلة من المراسلين داخل جلسة مجلس النواب عن إقرار قانون تشريع زراعة الحشيشة، بدأ النشطاء بالتعبير عن آرائهم التي جاءت بمعظمها ساخرة وبعضهما مرحبة بقرار يمكن أن يؤثر إيجابا على الوضع المتردي. أحدهم استبدل الأرزة اللبنانية التي تتوسط العلم، بنبتة القنب التي تنتج منها الحشيشية.

 

وآخر أعد تصورا لعيد ميلاده المقبل.

ناشطة اعتبرت أن نوح زعيتر المطلوب بمئات قضايا تجارة المخدرات سيصبح طبيبا صيدليا.

 

 