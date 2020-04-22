عربي ودولي

الخارجية الأميركية: الصين وروسيا وإيران تنسق لنشر محتوى مضلل بشأن كورونا

22 أبريل 2020
تحذيرات أميركية في 2018 من تسرب فيروس من معهد ووهان للفيروسات
تحذيرات أميركية في 2018 من تسرب فيروس من معهد ووهان للفيروسات

حذر تقرير لوزارة الخارجية الأميركية من أن "أزمة فيروس كورونا تستخدم لشن هجوم دعائي مضلل على الولايات المتحدة من قبل الصين وإيران وروسيا"، مؤكدا أن "الحكومات الثلاث تدفع بمجموعة من الرسائل المتطابقة" تستهدف الولايات المتحدة.

والرسائل تتنوع من "كون الفيروس التاجي الجديد هو سلاح بيولوجي أميركي، وأن الولايات المتحدة تستفيد سياسيا من الأزمة، وأن الفيروس لم يأت من الصين، وأن القوات الأميركية تنشره"، إلى أن "العقوبات الأميركية تقتل الإيرانيين، وأن تجاوب الصين مع الأزمة كان كبيراً بينما كانت الولايات المتحدة مهملة، وأن حكومات الدول الثلاث تدير الأزمة بشكل جيد، وأن الاقتصاد الأميركي لا يمكن أن يتحمل الفيروس"، بحسب التقرير.

والتقرير الذي لم ينشر على العلن، معد من قبل مركز الارتباط العالمي (The department’s Global Engagement Center) وهو مكتب جديد في وزارة الخارجية الأميركية يركز على حروب المعلومات العالمية، ونشرت مجلة بوليتيكو الأميركية مقاطع منه.

ويقتبس التقرير أمثلة من مواقع حكومية تابعة لتلك الدول، مثل موقع إلكتروني تديره وزارة الدفاع الروسية نشر معلومات تفيد بأن الملياردير الأميركي بيل غيتس لعب دوراً في خلق الفيروس.

المعلومات الدعائية التي تبثها الحكومات الثلاث كانت متقاربة في الأساس، لكن انتشار فيروس كورونا رفع من وتيرة الدعاية وجعلها أكثر تماثلا، بحسب التقرير الذي قال إنه "بحلول فبراير 2020، بدأت الرسائل تتلاقى"، مضيفا أن "هذا التسارع سجل في الوقت الذي كافحت فيه تلك الحكومات لإبقاء الرأي العام في بلدانها إلى جانبها".

وكانت إحدى الرسائل الأساسية التي تشاركتها الحكومات الثلاث هي أن "الصين رائدة قوية في مجال الصحة العالمية، وأن الولايات المتحدة، حليف ضعيف".

 ونقلت بوليتيكو عن ليا غابرييل، التي تتولّى رئاسة المركز، قولها إن "الصين سمحت أيضاً بانتشار جهود الدعاية الروسية التي تستهدف الولايات المتحدة في جميع أنحاء البلاد، في الوقت الذي من المعروف أن الرقابة على الإنترنت التي تقوم بها حكومة بكين شرسة".

وأضافت "رأينا بكين تطلق العنان للمحتوى المؤيد لجمهورية الصين الشعبية عبر شبكاتها الاعلامية العالمية، وشمل ذلك انتقادات صريحة متزايدة لكيفية استجابة الدول الديمقراطية للأزمة".

وأشار تقرير وزارة الخارجية إلى مقال نشر في 10 مارس في صحيفة غلوبال تايمز، المملوكة لصحيفة الشعب اليومية الناطقة بلسان الحزب الشيوعي الصيني، ذكر فيه أن "صورة الصين كقوة عالمية مسؤولة قد تعززت بشكل أكبر بدلا من أن تضعف".

وبالتزامن مع هذا التقرير، سلطت وكالة إعلام إيرانية الضوء على تصريحات جنرالات إيرانيين يشكرون فيها الصين على تحركاتها الإنسانية".

وخاضت الصين والولايات المتحدة حربا كلامية، تتعلق بانتشار الفيروس، واتهمت الولايات المتحدة الصين بتعمد إخفاء معلومات عن حالات الإصابة الأولى بشكل ساهم في زيادة الأزمة غير المسبوقة التي تضرب العالم.

وتعهد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، السبت، بأنه ستكون هناك "عواقب" لو ثبت أن بكين كانت مسؤولة عن سابق إصرار عما حدث، لكنه أكد أنها لن تحاسب لو ثبت أن ما حدث تم عن طريق "الخطأ".

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عربي ودولي

الإعلام الكوري الشمالي يلتزم الصمت بشأن صحة زعيمه ومكان تواجده

22 أبريل 2020
إعلام كوريا الشمالية صامت حيال مكان تواجد "كيم جونغ أون"
إعلام كوريا الشمالية صامت حيال مكان تواجد "كيم جونغ أون"

التزمت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية الصمت بعد التقارير الصحفية العالمية عن الوضع الصحي الخطير للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، وخضوعه لعملية جراحية في القلب والرئتين.

ولم تذكر وسائل الإعلام الكورية الشمالية أي ظهور جديد محتمل لكيم خلال الفترة القادمة.

وكان مصدر مسؤول في المخابرات الأميركية كشف أمس أن غياب الزعيم الكوري عن الإعلام وعدم حضوره احتفال عيد ميلاد جده المؤسس "كيم إيل سونغ"، أهم مناسبة في البلاد في 15 أبريل الجاري، كان بسبب وضعه الصحي الخطير.

بينما شكك مسؤولون كوريون جنوبيون وصينيون في صحة هذه التقارير، في حين أعلن البيت الأبيض أنه يراقب الأمر عن كثب.

وبالنسبة لوكالة الأنباء الرسمية في كوريا الشمالية "KCNA"، وصحيفة الحزب الحاكم "رودونغ سينمون" فلم يأتيا على ذكر مكان تواجد كيم خلال هذه الفترة، لكنهما أكدتا أنه أرسل هدايا عيد ميلاد إلى شخصيات بارزة خلال هذه الفترة.

كما أن الصحف الكورية الشمالية الصادرة اليوم الأربعاء، تجنبت الحديث عن كيم أو مكان تواجده، وتخلصت أبرز عناوينها في حديث عن المعدات الرياضية وإجراءات مكافحة فيروس كورونا، ومقالات عن الاقتصاد وموسم قطف التوت، واجتماعاً في بنغلاديش لدراسة أيديولوجية "زوتش" في كوريا الشمالية.

وكانت الحكومة الكورية الجنوبية أعلنت أنها لم تلاحظ أي حركة غير عادية في كوريا الشمالية، كما أعلن الرئيس الأميركي ترامب أن تقارير مرض كيم لم يتم تأكيدها ولم يعطها الكثير من المصداقية.

يذكر أن آخر ظهور علني لكيم كان في اجتماع المكتب السياسي لحزب العمال الحاكم في 11 أبريل، وناقش التدابير الوقائية ضد فيروس كورونا وانتخب أخته كعضو مناوب للحزب.