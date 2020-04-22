عربي ودولي

بابا الفاتيكان في يوم الأرض: الطبيعة لا تسامح أبدا

22 أبريل 2020
خاطب البابا جمهوره في بث من مكتبته بسبب إجراءات عزل كورونا.
خاطب البابا جمهوره في بث من مكتبته بسبب إجراءات عزل كورونا.

في الذكرى الخمسين للاحتفال بيوم الأرض، ناشد البابا فرنسيس، الأربعاء، العالم بخطاب مؤثر لحماية البيئة، مؤكدا أن فيروس كورونا المستجد أظهر أن بعض التحديات تحتاج إلى رد فعل عالمي.

وأشاد البابا بالحركات المطالبة بحماية البيئة، قائلا إن من الضروري أن "يخرج الشباب إلى الشوارع ليعلمونا أشياء ظاهرة بوضوح.. أنه لن يكون هناك مستقبل لنا إذا دمرنا البيئة التي تحمي (وجودنا)".

وخاطب البابا جمهوره في بث من مكتبته بسبب إجراءات عزل كورونا.

وردد البابا، المثل الإسباني القائل إن "الله يغفر دائما، والإنسان يغفر أحيانا، لكن الطبيعة لا تسامح أبدا". 

وقال في خطابه "إذا أسأنا بشدة للأرض، فإن ردها سيكون سيئا للغاية".

كما غرد البابا فرنسيس عبر حسابه على تويتر باللغة العربية، قائلا "إن اليوم العالمي للأرض هو فرصة لنجدد الالتزام في محبة بيتنا المشترك الذي ليس مستودعا نستغله. لنعتن بالأرض وبالأعضاء الأشد ضعفا في عائلتنا البشرية".

ونشر البابا بهذه المناسبة، بيانا قال فيه إن البشر باتوا بحاجة إلى "توبة بيئية" لا بد من التعبير عنها "بأعمال ملموسة".

وشجع البابا في بيانه على "تنظيم مبادرات متفق عليها أيضا على المستويين الوطني والمحلي"، حيث أن "من الجيد أن نلتقي من جميع الأوضاع الاجتماعية"، وأن ننشئ حركة شعبية "من الأسفل". فقد "وُلد يوم الأرض العالمي نفسه، الذي نحتفل به اليوم، بهذه الطريقة بالتحديد. يمكن لكل واحد منا أن يقدم إسهامه الصغير الخاص به".
 

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مسؤول أميركي يتوقع إجراءات ضد الدول التي تجرم المثلية الجنسية

22 أبريل 2020
غرينيل الذي يقول علنا إنه مثلي الجنس من أشد المدافعين عن قضايا المثليين
غرينيل الذي يقول علنا إنه مثلي الجنس من أشد المدافعين عن قضايا المثليين

أعلن مسؤول في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنها تدرس قطع علاقاتها الاستخباراتية مع الدول التي تجرم المثلية الجنسية في محاولة للضغط على تلك الدول لتغيير قوانينها.

وقال ريتشار غرينيل مدير إدارة الاستخبارات الوطنية بالوكالة  في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز الأربعاء إن "محاربة التمييز (ضد المثليين) هي معركة من أجل حقوق الإنسان الأساسية... هذه هي القيم الأميركية وهذه هي سياسة الولايات المتحدة".

ويعد غرينيل، الذي يتبنى علنا أنه مثلي الجنس، من أشد المدافعين عن قضايا المثليين وقد وضعمناهضة التمييز ضدهم أولوية على رأس جدول أعماله. 

وقال في المقابلة إنه يحظى "بدعم كامل" من ترامب.

ورأى أنه ينبغي على أجهزة الاستخبارات أن تدفع بالقيم الأميركية في الدول التي تعمل معها.

ويوجد في الوقت الحالي نحو 70 دولة تجرم المثلية الجنسية، وتفرض ضد المخالفين عقوبات مختلفة، ومن بينها دول حليفة للولايات المتحدة.