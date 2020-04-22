ترامب يتمنى أن يكون زعيم كوريا الشمالية في صحة جيدة

تمنى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، أن يكون في صحة جيدة، بعد تقارير صحفية أفادت بأن الأخير يتعافى من عملية جراحية كبيرة.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض الثلاثاء "لسنا في حرب مع كوريا الشمالية، ولذلك أستطيع أن أقول إنني أتمنى أن يكون كيم في صحة جيدة".

وأشار ترامب في حديثه إلى الصحفيين إلى أنه تربطة "علاقة جيدة" بزعيم كوريا الشمالية.

ونقلت صحيفة "ديلي إن كيه" الكورية الجنوبية، التي يديرها منشقون كوريون شماليون، عن مصادر داخل كوريا الشمالية، أن كيم يتعافى في فيلا في مقاطعة منتجع جبل كومجانغ في هيانغسان على الساحل الشرقي، بعد إجراء عملية جراحية في القلب والأوعية الدموية، في 12 أبريل في مستشفى هذه المنطقة.

وعلق ترامب قائلا "هناك تقارير تقول إن كيم في حالة صحية خطيرة، لكنني لا أعلم إن كانت هذه التقارير حقيقية أم لا".

يذكر أن بيونغ يانغ أطلقت خلال الأيام الماضية عدة صواريخ قصيرة المدى، قال مسؤولون في سيول إنها جزء من الاحتفال بعيد ميلاد الوالد المؤسس، وعادة ما يشاهد كيم مثل هذه الأحداث العسكرية، لكن تغيبه كان لافتا.

وقال تقرير الصحيفة إن صحة كيم تدهورت في الأشهر الأخيرة بسبب التدخين المفرط والسمنة والإرهاق.

وأكد أحد المصادر للصحيفة أن كيم كان يعاني من مشاكل في القلب والأوعية منذ أغسطس الماضي، لكن أوضاعه الصحية تدهورت بعد زياراته المتكررة لجبل "بايكتو" المقدس.

وأشار التقرير إلى أن كيم غادر إلى المستشفى بعد أن ترأس اجتماع المكتب السياسي لحزب العمال الحاكم في 11 أبريل، حيث شوهد حينها آخر مرة علانية.

