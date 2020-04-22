عربي ودولي

ترامب يتمنى أن يكون زعيم كوريا الشمالية في صحة جيدة

22 أبريل 2020
ترامب يتمنى أن يصبح زعيم كوريا الشمالية في صحة جيدة
ترامب يتمنى أن يصبح زعيم كوريا الشمالية في صحة جيدة

تمنى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، أن يكون في صحة جيدة، بعد تقارير صحفية أفادت بأن الأخير يتعافى من عملية جراحية كبيرة.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض الثلاثاء "لسنا في حرب مع كوريا الشمالية، ولذلك أستطيع أن أقول إنني أتمنى أن يكون كيم في صحة جيدة". 

وأشار ترامب في حديثه إلى الصحفيين إلى أنه تربطة "علاقة جيدة" بزعيم كوريا الشمالية. 

ونقلت صحيفة "ديلي إن كيه" الكورية الجنوبية، التي يديرها منشقون كوريون شماليون، عن مصادر داخل كوريا الشمالية، أن كيم يتعافى في فيلا في مقاطعة منتجع جبل كومجانغ في هيانغسان على الساحل الشرقي، بعد إجراء عملية جراحية في القلب والأوعية الدموية، في 12 أبريل في مستشفى هذه المنطقة.

وعلق ترامب قائلا "هناك تقارير تقول إن كيم في حالة صحية خطيرة، لكنني لا أعلم إن كانت هذه التقارير حقيقية أم لا". 

يذكر أن بيونغ يانغ أطلقت خلال الأيام الماضية عدة صواريخ قصيرة المدى، قال مسؤولون في سيول إنها جزء من الاحتفال بعيد ميلاد الوالد المؤسس، وعادة ما يشاهد كيم مثل هذه الأحداث العسكرية، لكن تغيبه كان لافتا.

وقال تقرير الصحيفة إن صحة كيم تدهورت في الأشهر الأخيرة بسبب التدخين المفرط والسمنة والإرهاق.

وأكد أحد المصادر للصحيفة أن كيم كان يعاني من مشاكل في القلب والأوعية منذ أغسطس الماضي، لكن أوضاعه الصحية تدهورت بعد زياراته المتكررة لجبل "بايكتو" المقدس.

وأشار التقرير إلى أن كيم غادر إلى المستشفى بعد أن ترأس اجتماع المكتب السياسي لحزب العمال الحاكم في 11 أبريل، حيث شوهد حينها  آخر مرة علانية.
 

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منوعات

تفاصيل عن أول مذنب من خارج نظامنا الشمسي

21 أبريل 2020
لاحظ العلماء تكوين غير عادي في المذنب الجديد الذي جاء من خارج نظامنا الشمسي
لاحظ العلماء تكوين غير عادي في المذنب الجديد الذي جاء من خارج نظامنا الشمسي

رصد العلماء نهاية العام الماضي مذنبا جديدا داخل نظامنا الشمسي، لكنه جاء من نظام كواكب آخر، عبر رحلة بين النجوم. 

ووصف العلماء المذنب الجديد، الذي عرف باسم (21/ بوريسوف)، بأنه "غير عادي" نتيجة دراستهم لمكوناته، ويعتقدون أنه ولد في مكان بارد جدا، وبعيد عن نظامنا الشمسي. 

ويختلف المذنب الجديد عن المذنبات الأخرى، التي رصدها العلماء باستخدام التلسكوبات، خاصة في مكوناته الكيميائية، بحسب ورقتين دراسيتين نشرتا في Nature Astronomy

وقال عالم الفلك مارتن مارتينر في بيان إن "هذه هي المرة الأولى التي ننظر فيها داخل مذنب من خارج نظامنا الشمسي، وهو يختلف بشكل كبير عن معظم المذنبات الأخرى التي رأيناها من قبل."

والمذنب هو جسم جليدي صغير يدور في النظام الشمسي، يظهر عندما يكون قريبا من الشمس، ويصبح جزءا من المجموعة الشمسية التي تتألف من الشمس وكل الأجرام التي تدور في فلكها. 

ودراسة المذنبات عموما، تعطي مؤشرات حول كيفية تشكلها ومحتواها وتأثيراتها الكيميائية والغازية على نظامنا الشمسي، وحول شكلها قبل أربعة أو خمسة مليار سنة، عند ولادة النظام الشمسي.

ولاحظ العلماء أن الغاز الذي يخرج من المذنب يحتوي على كميات مرتفعة للغاية، من أول أكسيد الكربون. 

وفي العادة، يكون الماء هو الجزء الأساسي في المذنبات الموجودة في نظامنا الشمسي، لكن 21/ بوريسوف يحتوي على 1.7 مرة من أول أكسيد الكربون من الماء الموجود فيه، بحسب العلماء.

عند دخول المذنب النظام الشمسي الداخلي، يسبب إشعاع الشمس تبخير المواد الخفيفة التي يحويها، وتكون محملة بالغبار. هذا الغبار والغاز الذي يحيط بالمذنب ينتشر حوله بشكل كبير مسببا تشكل غلاف جوي ضعيف جدا حول المذنب، يسمى الهاله أو الغيمة.

أما في حالة 21/بوريسوف، فيعتقد العلماء أنه طرد من نظامه النجمي، ربما عندما تفاعل مع نجم أو كوكب عابر. 

وربما احتفظ الفضاء البارد بتكوينه الثلجي في طريقه نحو الأرض، مما يعني أن تركيبه ربما ظل كما كان منذ تكونه، قبل مليارات السنين.


 