ترامب يتمنى أن يكون زعيم كوريا الشمالية في صحة جيدة

رصد العلماء نهاية العام الماضي مذنبا جديدا داخل نظامنا الشمسي، لكنه جاء من نظام كواكب آخر، عبر رحلة بين النجوم.

ووصف العلماء المذنب الجديد، الذي عرف باسم (21/ بوريسوف)، بأنه "غير عادي" نتيجة دراستهم لمكوناته، ويعتقدون أنه ولد في مكان بارد جدا، وبعيد عن نظامنا الشمسي.

ويختلف المذنب الجديد عن المذنبات الأخرى، التي رصدها العلماء باستخدام التلسكوبات، خاصة في مكوناته الكيميائية، بحسب ورقتين دراسيتين نشرتا في Nature Astronomy.

#2IBorisov: not so straightforward after all. A pair of papers observing at different parts of the electromagnetic spectrum show the second interstellar comet is rich in carbon monoxide!

HST/COS, in the ultraviolet: https://t.co/S73PGcrHJM

ALMA, in sub-mm: https://t.co/yUgAS40UAM