عربي ودولي

ضغوط إيرانية لإعادة التبادل التجاري.. ومسؤولون عراقية يؤكدون إغلاق الحدود "حتى إشعار آخر"

22 أبريل 2020
يحجم العراقيون عن شراء المنتجات الإيرانية بسبب مخاوف صحية
يحجم العراقيون عن شراء المنتجات الإيرانية بسبب مخاوف صحية

تؤكد مصادر رسمية إن السلطات العراقية في بغداد والمحافظات تقاوم ضغوطا إيرانية تدفع باتجاه فتح الحدود بين البلدين أمام حركة التبادل التجاري وزوار المواقع الدينية.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي بدر الزيادي، قوله إن "إيران تضغط من وراء الكواليس على وزارة الخارجية العراقية لفتح الحدود".

وكان رئيس منظمة الحج الإيرانية علي رضا رشيديان أعلن الأسبوع الماضي أن "التخطيط بدأ لإعادة فتح الحدود بين العراق وإيران". لكن المتحدث باسم هيئة الحدود العراقية، علاء الدين  القيسي قال للصحيفة، إن "معابرنا الحدودية البرية مع إيران والكويت مغلقة تماما أمام حركة الركاب والتبادل التجاري وسيستمر هذا الإغلاق حتى إشعار آخر".

وأغلق العراق حدوده مع إيران في مارس الماضي ضمن أجراءاته لمكافحة انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وكانت أول حالة إصابة بالفيروس تسجل في العراق تعود لطالب إيراني يعتقد أنه نقل الفيروس من مدينة قم الإيرانية إلى مدينة النجف العراقية حيث كان يتلقى دروسا في العلوم الدينية.

وتعد إيران إحدى بؤر انتشار فيروس كورونا فى العالم، حيث تم الإبلاغ عن أكثر من 75 ألف إصابة و5200 حالة وفاة، مع تسجيلها نحو 1400 حالة إصابة جديدة يوميا.

ومن دون التجارة والتنقل بين إيران والعراق، سيكون من الصعب على طهران التي تتعرض لعقوبات اقتصادية دولية، وتواجه صعوبات في بيع نفطها الذي انخفض سعره كثيرا، أن تستغل بعض صناعاتها غير النفطية التي كان العراق من أبرز زبائنها.

وحتى أغلاق الحدود بسبب الفيروس، كان العراق سوقاً رئيسياً للمنتجات الزراعية الإيرانية، ومواد البناء، وسلع الألبان، فضلاً عن الأسماك.

وتعد إيران موردا رئيسيا للغاز الطبيعى للعراق الذى يعتمد عليه فى تزويد محطات الكهرباء فى جنوبي ووسط البلاد بالوقود فى فترات الاستخدام المرتفع، لكن الطلب العراقي على الغاز تناقص مؤخرا.

والاثنين، منعت دورية لحرس الحدود في البصرة العراقية أفرادا في الميليشيات من أخذ شاحنات عراقية إلى إيران.

وخلال التظاهرات، انطلقت حملة لتشجيع المنتجات الوطنية العراقية، قال الخبراء الاقتصاديون إن أكثر من تضرر منها هي المنتجات الإيرانية والتركية واسعة الانتشار في الأسواق العراقية.

والآن، يبدو أن أغلب العراقيين، حتى الذين لا يشاركون مشاعر العداء مع إيران، يحاولون الابتعاد عن المنتجات الإيرانية، التي يحتمل أن تكون ملوثة بفيروس كورونا.

ففي الأسبوع الماضي، أوقف محافظ النجف دخول 20 شاحنة محملة بالمواد الغذائية الإيرانية إلى النجف.

وتقوم كربلاء بالشي ذاته، بحسب نائب محافظ كربلاء جاسم  الفتلاوي، الذي قال لنيويورك تايمز إن "كربلاء تمنع دخول جميع منتجات الألبان وغيرها من المواد اللينة سواء من إيران أو غيرها من الدول المجاورة، بسبب احتمال نقل الفيروس التاجي في هذه المواد الغذائية أو على متنها".

مضيفا أن "كربلاء لا تسمح لأي زائر إيراني بالدخول - نريد منع الفيروس التاجي من الانتشار في المدينة".

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ترامب يتمنى أن يكون زعيم كوريا الشمالية في صحة جيدة

22 أبريل 2020
ترامب يتمنى أن يصبح زعيم كوريا الشمالية في صحة جيدة
ترامب يتمنى أن يصبح زعيم كوريا الشمالية في صحة جيدة

تمنى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، أن يكون في صحة جيدة، بعد تقارير صحفية أفادت بأن الأخير يتعافى من عملية جراحية كبيرة.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض الثلاثاء "لسنا في حرب مع كوريا الشمالية، ولذلك أستطيع أن أقول إنني أتمنى أن يكون كيم في صحة جيدة". 

وأشار ترامب في حديثه إلى الصحفيين إلى أنه تربطة "علاقة جيدة" بزعيم كوريا الشمالية. 

ونقلت صحيفة "ديلي إن كيه" الكورية الجنوبية، التي يديرها منشقون كوريون شماليون، عن مصادر داخل كوريا الشمالية، أن كيم يتعافى في فيلا في مقاطعة منتجع جبل كومجانغ في هيانغسان على الساحل الشرقي، بعد إجراء عملية جراحية في القلب والأوعية الدموية، في 12 أبريل في مستشفى هذه المنطقة.

وعلق ترامب قائلا "هناك تقارير تقول إن كيم في حالة صحية خطيرة، لكنني لا أعلم إن كانت هذه التقارير حقيقية أم لا". 

يذكر أن بيونغ يانغ أطلقت خلال الأيام الماضية عدة صواريخ قصيرة المدى، قال مسؤولون في سيول إنها جزء من الاحتفال بعيد ميلاد الوالد المؤسس، وعادة ما يشاهد كيم مثل هذه الأحداث العسكرية، لكن تغيبه كان لافتا.

وقال تقرير الصحيفة إن صحة كيم تدهورت في الأشهر الأخيرة بسبب التدخين المفرط والسمنة والإرهاق.

وأكد أحد المصادر للصحيفة أن كيم كان يعاني من مشاكل في القلب والأوعية منذ أغسطس الماضي، لكن أوضاعه الصحية تدهورت بعد زياراته المتكررة لجبل "بايكتو" المقدس.

وأشار التقرير إلى أن كيم غادر إلى المستشفى بعد أن ترأس اجتماع المكتب السياسي لحزب العمال الحاكم في 11 أبريل، حيث شوهد حينها  آخر مرة علانية.
 