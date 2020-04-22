"فشلت في الإبلاغ عن كورونا لشهر".. بومبيو يندد بانتهاك الصين لقوانين الصحة الدولية 

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، في مؤتمر صحفي، الأربعاء، إن الولايات المتحدة ترى أن الحزب الشيوعي الحاكم في الصين "فشل" في الإبلاغ عن تفشي فيروس كورونا المستجد في الوقت المناسب لمنظمة الصحة العالمية.

وأضاف بومبيو أن بكين تخاذلت في في الإبلاغ عن الانتقال البشري للفيروس "لمدة شهر وحتى تفشى في كل مقاطعة داخل الصين".

وذكر بومبيو أن دور منظمة الصحة العالمية يقتصر على تشريع القوانين وتنسيق الجهود عالميا، رقال: "خلال انتشار وباء سارس عام 2003، قادت الولايات المتحدة عملية تأهيل منظمة الصحة العالمية، وبالأخص إبلاغ الدول عن أي تهديدات قد تضر العالم بأسره".

وأشار وزير الخارجية إلى أن التشريعات التي تم سنها وتم الاتفاق على تطبيقها عام 2007، وتدعى "اللوائح الصحية العالمية"، مضيفا بأن المادة السادسة تنص على أن "كل دولة مشاركة في المنظمة عليها أن تخبر منظمة الصحة العالمية خلال 24 ساعة عند وقوع أي طارئ يستدعي القلق بشأن الصحة العامة داخل أراضيها".

وأضاف "نعتقد على مستوى عال أن الصين فشلت في الإبلاغ عن تفشي فيروس كورونا في الوقت المناسب" وأنه كان أمام الصين "التزام" بالإبلاغ عن التفشي في حينه وكان من الواجب عليها الالتزام بالشفافية وفقا لقوانين منظمة الصحة العالمية.

وأعاد بومبيو تنديده باعتقال بكين ناشطين مطالبين بالديمقراطية في هونغ كونغ وسط تفشي الجائحة.

ومن جهة أخرى، دعا بومبيو إلى ضرورة محاسبة النظام الإيراني بسبب خرق القوانين الدولية وإطلاق القمر الاصطناعي العسكري، وذكر أن النظام الإيراني أكد مرارا إيقاف برنامج الصواريخ الباليستية إلا أن عملية إطلاق الصاروخ كانت دليلا على خرق واضح للقوانين، وأن الأمر سيخضع لتحقيق في مجلس الأمن الدولي.

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن، الأربعاء، إن أطلق "أول قمر صناعي عسكري" من قاعدة إطلاق في أحد صحاري البلاد، مؤكدا أن القمر- الذي أطلق بعد عدة تجارب فاشلة- "نجح في الوصول إلى مداره".

ويأتي إطلاق القمر الصناعي العسكري في الوقت الذي تشتكي فيه إيران من أن العقوبات الاقتصادية الأميركية تمنعها من علاج آلاف المرضى بفيروس كورونا، بعد أن أصبحت البلاد واحدة من أكبر بؤر انتشار المرض في العالم.