عربي ودولي

مجلس الأمن.. مشروع فرنسي تونسي لمواجهة كورونا

22 أبريل 2020
انعقد المجلس للمرة الأولى في 9 أبريل حول أزمة الوباء بمبادرة من برلين.
انعقد المجلس للمرة الأولى في 9 أبريل حول أزمة الوباء بمبادرة من برلين.

باشر مجلس الأمن الأربعاء العمل على مشروع قرار أعدته فرنسا وتونس يدعو إلى "تعزيز التنسيق" لمواجهة وباء كوفيد-19، و"وقف الأعمال العدائية" في النزاعات، بحسب وكالة فرانس برس.

وأعاقت الانقسامات العميقة بين بعض الدول دائمة العضوية في المجلس، خصوصا الولايات المتحدة والصين وروسيا حتى الآن الخروج بقرار منذ بدء تفشي الجائحة. 

وانعقد المجلس للمرة الأولى في 9 أبريل حول أزمة الوباء بمبادرة من برلين، دون أن يعتمد أي نص بهذا الصدد.

وطرحت فرنسا وتونس مشروعهما المؤلف من ثلاث صفحات الأربعاء على الدول الـ15 في مجلس الأمن. وستبدأ المناقشات "قريبا" بعد أن يقدم الأعضاء "تعليقاتهم" على النص، كما أكد دبلوماسيان رفضا الكشف عن هويتهما.

وكشف دبلوماسي ثالث أنه "لن تكون هناك مفاوضات بالمعنى التقليدي"، مشيرا إلى أن التصويت على المشروع يمكن أن يتم مطلع الأسبوع المقبل.

وقد يجري الحسم بشأن اعتماد النص في أعقاب مؤتمر عبر الفيديو لقادة الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، المقرر الجمعة، وفق وسائل إعلام روسية.

ويأتي مشروع القرار بعد جولتي مفاوضات بدأت منذ شهر بشأن مشروعين متنافسين. المشروع الأول طرحته الدول العشر غير الدائمة في عضوية المجلس بإشراف تونس، والثاني بمبادرة من فرنسا مع الدول الخمس دائمة العضوية فقط.

ويشدد المشروع على "الضرورة الملحة لتعزيز التنسيق بين كافة الدول" لمكافحة الوباء. ويطلب "وقفاً عاماً وفورياً للأعمال العدائية" في دعم لجهود الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وأطلق غوتيريش في 23 مارس دعوة لوقف إطلاق نار شامل في العالم لإتاحة مكافحة أفضل للجائحة وطلب من مجلس الأمن دعم هذا المسار.

ويطلب المشروع من كافة "الأطراف في النزاعات المسلحة تنفيذ هدنة إنسانية لثلاثين يوماً متتالياً على الأقل"، للسماح بإرسال المساعدات الإنسانية للشعوب المتضررة.

ويتضمن المشروع أيضاً فقرة تركت فارغة حول منظمة الصحة العالمية، التي علقت الولايات المتحدة قبل أسبوعين تمويلها، ليجري "التقرير بشأنها في ختام المفاوضات".

ويرجح أن تناقش الدول الخمس دائمة العضوية (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا)، هذه المسألة في اجتماعها المرتقب.

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في 3 أبريل سقط اقتراح سابق قدمته روسيا يطالب برفع العقوبات الدولية
في 3 أبريل سقط اقتراح سابق قدمته روسيا يطالب برفع العقوبات الدولية

عرقلت سوريا وإيران الأربعاء تبنّي مشروع قرار سعودي في الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن كوفيد-19، في حين رفضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تبني مشروع قرار روسي بشأن الجائحة، وفق مصادر دبلوماسية.

وفي مقترحها دعت روسيا إلى "حسن الجوار" في سبيل رفع العقوبات على التجارة، بينما رفضت موسكو المقترح السعودي الذي يشدّد على ضرورة "التنسيق" من أجل التصدّي للمرض وتداعياته الاجتماعية والاقتصادية.

ويستعيد النص السعودي في جزء كبير منه مقرّرات قمّة مجموعة العشرين التي انعقدت برئاسة المملكة في 26 مارس.

أما النصّ الذي طرحته موسكو فيدعو لالتزام الدول الأعضاء في الأمم المتحدة "التصدّي للتحديات العالمية من منطلق حسن الجوار، عبر الامتناع عن تطبيق تدابير حمائية وتمييزية تناقض قواعد منظمة التجارة الدولية".

وفي 3 أبريل سقط اقتراح سابق قدمته روسيا يطالب برفع العقوبات الدولية من أجل تسهيل مكافحة كوفيد-19.

وانضمّت إسرائيل وكوريا الجنوبية إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في إسقاط الاقتراح الروسي.

وإزاء عدم إمكان الانعقاد في مقر المنظمة الأممية بسبب القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا المستجد، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ أواخرمارس آلية جديدة لتبنّي النصوص تلحظ فترة صمت خلال التصويت على نصّ معين. وبعد انقضاء الفترة التي يمكن أن تمتدّ لأيام، يتمّ تبنّي النص إن لم يبد أي بلد اعتراضاً. أما في حال سجّل اعتراض فيسقط الاقتراح وهو ما حصل خلال طرح الاقتراحين السعودي والروسي على التصويت.

وكانت الآلية السابقة للمصادقة على النصوص تلحظ الإجماع من دون اقتراع أو غالبية الأصوات من خلال عملية تصويت إلكترونية أو بطاقات سرية عندما يكون هناك انتخاب.

وباعتماد الآلية الجديدة بات كل عضو في الأمم المتحدة يمتلك "حق النقض"، الامتياز المعطى للدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن.