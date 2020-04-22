مسؤول أميركي يتوقع إجراءات ضد الدول التي تجرم المثلية الجنسية

أعلن مسؤول في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنها تدرس قطع علاقاتها الاستخباراتية مع الدول التي تجرم المثلية الجنسية في محاولة للضغط على تلك الدول لتغيير قوانينها.

وقال ريتشار غرينيل مدير إدارة الاستخبارات الوطنية بالوكالة في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز الأربعاء إن "محاربة التمييز (ضد المثليين) هي معركة من أجل حقوق الإنسان الأساسية... هذه هي القيم الأميركية وهذه هي سياسة الولايات المتحدة".

ويعد غرينيل، الذي يتبنى علنا أنه مثلي الجنس، من أشد المدافعين عن قضايا المثليين وقد وضعمناهضة التمييز ضدهم أولوية على رأس جدول أعماله.

وقال في المقابلة إنه يحظى "بدعم كامل" من ترامب.

ورأى أنه ينبغي على أجهزة الاستخبارات أن تدفع بالقيم الأميركية في الدول التي تعمل معها.

ويوجد في الوقت الحالي نحو 70 دولة تجرم المثلية الجنسية، وتفرض ضد المخالفين عقوبات مختلفة، ومن بينها دول حليفة للولايات المتحدة.