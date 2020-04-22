عربي ودولي

مسؤول أميركي يتوقع إجراءات ضد الدول التي تجرم المثلية الجنسية

22 أبريل 2020
غرينيل الذي يقول علنا إنه مثلي الجنس من أشد المدافعين عن قضايا المثليين
غرينيل الذي يقول علنا إنه مثلي الجنس من أشد المدافعين عن قضايا المثليين

أعلن مسؤول في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنها تدرس قطع علاقاتها الاستخباراتية مع الدول التي تجرم المثلية الجنسية في محاولة للضغط على تلك الدول لتغيير قوانينها.

وقال ريتشار غرينيل مدير إدارة الاستخبارات الوطنية بالوكالة  في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز الأربعاء إن "محاربة التمييز (ضد المثليين) هي معركة من أجل حقوق الإنسان الأساسية... هذه هي القيم الأميركية وهذه هي سياسة الولايات المتحدة".

ويعد غرينيل، الذي يتبنى علنا أنه مثلي الجنس، من أشد المدافعين عن قضايا المثليين وقد وضعمناهضة التمييز ضدهم أولوية على رأس جدول أعماله. 

وقال في المقابلة إنه يحظى "بدعم كامل" من ترامب.

ورأى أنه ينبغي على أجهزة الاستخبارات أن تدفع بالقيم الأميركية في الدول التي تعمل معها.

ويوجد في الوقت الحالي نحو 70 دولة تجرم المثلية الجنسية، وتفرض ضد المخالفين عقوبات مختلفة، ومن بينها دول حليفة للولايات المتحدة.

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أعلن مفتى الجمهورية التونسية، الأربعاء، أن الخميس سيكون المتمم لشهر شعبان، وأن أول أيام شهر رمضان يوافق الجمعة، 24 أبريل، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية. 

وأعلنت كل من مصر والسلطات في لبنان والعراق الجمعة أيضا أول أيام شهر رمضان، بينما ذكرت السعودية أنها ستعمل على رصد الهلال مساء غد الخميس. 

ويتزامن شهر رمضان هذا العام مع إجراءات غير مسبوقة للتعامل مع تفشي فيروس كورونا المستجد، إذ أعلنت السعودية التخفيف من صلوات التراويح المقامة في الحرمين بمكة والمدينة. 