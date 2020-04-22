مقتل فلسطيني طعن شرطيا إسرائيليا بالضفة الغربية

أعلنت الشرطة الإسرائيلية أن أحد عناصرها تعرض للطعن الأربعاء عند نقطة مراقبة عسكرية في الضفة الغربية وتم قتل المهاجم الذي لم تكشف هويته.

وقال الناطق باسم الشرطة ميكي روزنفيلد إن المهاجم "اندفع باتجاه الشرطي بآليته وطعنه بمقص بعد ذلك"، موضحا أن الشرطي ليس مصابا بجروح خطيرة. وتابع أن "ضباطا آخرين ردوا بفتح النار وقتلوا الإرهابي".

وأكد أنه تم العثور على عبوة ناسفة وتطويق المنطقة.

وأظهرت صورة نشرتها الشرطة الإسرائيلية المهاجم وهو يقود شاحنة صغيرة تحمل لوحة تسجيل فلسطينية.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن المواطن المهاجم يدعى إبراهيم محمد هلسة ويبلغ من العمر 25 عاما.

من جهته، تمنى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو "الشفاء العاجل للشرطي". وهنأ رئيس الوزراء "العناصر التي استجابت بسرعة وحييدت الإرهابي".

ووقع الهجوم بين مستوطنة معاليه أدوميم الإسرائيلية في الضفة الغربية وبلدة أبو ديس الفلسطينية المتاخمة للقدس.

ويعيش حوالي 635 ألف إسرائيلي في نحو 150 مستوطنة في الضفة الغربية والقدس الشرقية على أراضي الفلسطينيين الذين يناهز عددهم ثلاثة ملايين نسمة.

وشهدت الضفة الغربية وإسرائيل منذ أكتوبر 2015 ولعدة أشهر هجمات ضد إسرائيليين شنها غالبا بالسكين شباب فلسطينيون. وانخفضت أعمال العنف بشكل كبير، لكنه لا يزال مستمرا بشكل متقطع.

من جهة أخرى، أعلن صباح الأربعاء عن وفاة أسير فلسطيني يقبع في أحد السجون الإسرائيلية.

من جهتها، قالت إدارة السجون الإسرائيلية في بيان إن معتقلا لم تذكر اسمه، فقد وعيه في زنزانته ليلة الثلاثاء، ونقل على إثرها إلى المستشفى لكنه توفي في وقت لاحق.

وأضافت أنها ستحقق في الحادثة.