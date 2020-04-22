عربي ودولي

مقتل فلسطيني طعن شرطيا إسرائيليا بالضفة الغربية

22 أبريل 2020
ضابط بالشرطة الإسرائيلية - أرشيف
ضابط بالشرطة الإسرائيلية - أرشيف

أعلنت الشرطة الإسرائيلية أن أحد عناصرها تعرض للطعن الأربعاء عند نقطة مراقبة عسكرية في الضفة الغربية وتم قتل المهاجم الذي لم تكشف هويته.

وقال الناطق باسم الشرطة ميكي روزنفيلد إن المهاجم "اندفع باتجاه الشرطي بآليته وطعنه بمقص بعد ذلك"، موضحا أن الشرطي ليس مصابا بجروح خطيرة. وتابع أن "ضباطا آخرين ردوا بفتح النار وقتلوا الإرهابي".

وأكد أنه تم العثور على عبوة ناسفة وتطويق المنطقة.

وأظهرت صورة نشرتها الشرطة الإسرائيلية المهاجم وهو يقود شاحنة صغيرة تحمل لوحة تسجيل فلسطينية.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن المواطن المهاجم يدعى إبراهيم محمد هلسة ويبلغ من العمر 25 عاما.

من جهته، تمنى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو "الشفاء العاجل للشرطي". وهنأ رئيس الوزراء "العناصر التي استجابت بسرعة وحييدت الإرهابي".  

ووقع الهجوم بين مستوطنة معاليه أدوميم الإسرائيلية في الضفة الغربية وبلدة أبو ديس الفلسطينية المتاخمة للقدس.
ويعيش حوالي 635 ألف إسرائيلي في نحو 150 مستوطنة في الضفة الغربية والقدس الشرقية على أراضي الفلسطينيين الذين يناهز عددهم ثلاثة ملايين نسمة.

وشهدت الضفة الغربية وإسرائيل منذ أكتوبر 2015 ولعدة أشهر هجمات ضد إسرائيليين شنها غالبا بالسكين شباب فلسطينيون. وانخفضت أعمال العنف بشكل كبير، لكنه لا يزال مستمرا بشكل متقطع.

من جهة أخرى، أعلن صباح الأربعاء عن وفاة أسير فلسطيني يقبع في أحد السجون الإسرائيلية. 

من جهتها، قالت إدارة السجون الإسرائيلية في بيان إن معتقلا لم تذكر اسمه، فقد وعيه في زنزانته ليلة الثلاثاء، ونقل على إثرها إلى المستشفى لكنه توفي في وقت لاحق.

وأضافت أنها ستحقق في الحادثة. 

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انتشر فيروس كورونا في العالم من دون أن يعلما
انتشر فيروس كورونا في العالم من دون أن يعلما

منذ عام 2017 تعيش إيلينا مانيغيتي وريان أوزبورن في قارب ويجولان العالم عبر البحار والمحيطات، بعد أن تركا وظيفتيهما وانقطعا عن العالم.

الزوجان وحتى يستمتعان بالرحلة الطويلة، تركا فقط مساحة للتواصل مع أسرتيهما شرط أن يكون التواصل للأخبار الجيدة فقط " لا أخبار سيئة أبدا"، وفق تقرير لموقع شبكة بي بي سي البريطانية.

كان الزوجان، اللذان عاشا في مانشستر، يسافران عبر المحيط الأطلسي من جزر الكناري إلى منطقة البحر الكاريبي الشهر الماضي عندما انتشر فيروس كورونا في العالم من دون أن يعلما.

تقول إيلينا: "في فبراير سمعنا أن هناك فيروسا في الصين، ولكن مع المعلومات المحدودة  انذاك اعتقدنا أنه في الوقت الذي نصل فيه إلى منطقة البحر الكاريبي في غضون 25 يوما، سيكون كل شيء قد انتهى".

 ولكن بعد الوصول إلى منطقة في البحر فيها إشارة هاتفية جيدة، اكتشفا إغلاق حدود الجزيرة واكتشفا أن العالم يعاني من جائحة عالمية لم يسمعوا شيئا عنها.

 وحول الزوجان القارب إلى غرينادا، ولأن إيلينا مواطنة إيطالية، حذرتها صديقة لها تتواجد بالجزيرة من أنه قد لايسمح لها بالدخول، لكن لحسن الحظ وبفضل جهاز تتبع جي بي إس على القارب أظهرت للسلطات إنها لم تكن في إيطاليا بؤرة الفيروس منذ أشهر.

وتمكنا من إثبات تاريخ سفرهما، وأنهما كانا في عزلة لمدة 25 يوما في البحر. وأخيرا سمح لهما بالوقوف على اليابسة..

وقد وجدت كل من إيلينا وريان صعوبة في معرفة كيف أثر الوباء على عائلتيهما في البداية، قبل أن تتواصل مع والدها.

وأخبروها أن مسقط رأسها في منطقة لومبارديا الإيطالية هي واحدة من أكثر المناطق تضررا في العالم بالفيروس".

وتقيم  إيلينا وريان في بيكيا، سانت فنسنت، لكنهما يرغبان في الخروج  قبل بدء موسم الأعاصير في بداية يونيو لمواصلة استكشاف منطقة البحر الكاريبي.