عربي ودولي

منشق صيني: كورونا كشف بوليسية الدولة وتلاعبها بالمعلومات

22 أبريل 2020
اتهمت العديد من الدول الصين بعدم التحرك بشكل فعال في الأسابيع الأولى من انتشار الوباء وتقليلها من آثاره على أراضيها، فضلا عن إخفاء معلومات عنه
اتهمت العديد من الدول الصين بعدم التحرك بشكل فعال في الأسابيع الأولى من انتشار الوباء وتقليلها من آثاره على أراضيها، فضلا عن إخفاء معلومات عنه

بينما فرضت معظم دول العالم إجراءات إغلاق واسعة وغير مسبوقة للحد من انتشار كورونا المستجد، حذرت منظمات حقوقية وناشطون من أن تدابير مكافحة الفيروس، قد تستغلها أنظمة كغطاء للتضييق على الحريات وتشديد قمع مواطنيها. 

الفنان والناشط الحقوقي الصيني آي ويوي، الذي أمضى ثلاثة أشهر في غرفة صغيرة عندما كان قيد الاحتجاز لدى السلطات الصينية في عام 2011، انتقد تعامل بكين مع الوباء، الذي انطلق من مدينة ووهان في ديسمبر، قبل أن ينتشر في شتى أنحاء العالم، لتتجاوز الإصابات حتى الآن أكثر من 2.5 مليونا وتقترب الوفيات من 180 ألفا.

وكتب المنشق الصيني، البالغ من العمر 62 عاما والمقيم في كامبردج اليريطانية، في مقال رأي في جريدة الفن بعنوان "الحرب الأيديولوجية الحقيقية بدأت للتو وكوفيد-19 ليس سوى نقطة البداية"، أن تكتيكات احتواء الفيروس التي اتبعها الحزب الشيوعي الحاكم أثبتت "فعالية الحكم الاستبدادي"، في حين أن عدم قدرة الدول الأخرى على السيطرة على الوباء كشف عن "عيوب وممارسات خاطئة في المجتمعات الحرة والديمقراطية".

وتتماشى تعليقاته تلك مع تقييمه الأوسع لسلطات الدولة الصينية، فيما أن العديد من القضايا التي أثارها الوباء من الرقابة إلى المراقبة، هي قضايا أمضى آي سنوات طويلة في استكشافها.

وفي الآونة الأخيرة، اتهمت العديد من الدول الصين بعدم التحرك بشكل فعال في الأسابيع الأولى من انتشار الوباء، وتقليلها من آثاره على أراضيها، فضلا عن إخفاء التفشي الأولي للفيروس، وهو ما تنفيه بكين بشدة.

وبحسب آي، فإن تسليم الصين الانتقائي للمعلومات في وقت مبكر، وفر فرصة لانتشار الفيروس، مضيفا أنه مع ذلك فإن فهم دوافع الصين لا يقل أهمية عن  التستر المزعوم، أو الإيحاء بأن أعداد الإصابات والوفيات في البلاد لم يتم الإبلاغ عنها بشكل دقيق.

وقال إن "اللوم الغربي للصين سطحي للغاية"، مضيفا أن الغرب "يتحدثون فقط أن الصين عمليا لا تنشر معلومات. لكنهم لا يسألون أبدا لماذا".

وأعرب الناشط عن اعتقاده بأن "الصين لن تعمل كدولة من دون تحكمها وتلاعبها بالمعلومات".

وأردف أنه بالنسبة لبكين "كل شيء ينفع للاستخدام السياسي. ولديهم سبب واضح لإعطاء الأرقام التي يريدونها، أو تقييد أو تغيير أو تشويه ما يسمى بالحقيقة".

"الرقم لا يعني شيئا لهم"، برأي آي الذي تابع أنه لا يوجد اعتراف كبير بالأفراد والنفوس التي تشكل حصيلة القتلى. وقال "في العديد من الحالات في الصين، لا تحصل حتى على الأسماء الحقيقية أو عدد الأشخاص. لقد فقدوا بالكامل لأن الدولة تريد (الحفاظ) على صورتها الخاصة".

وقال الناشط الحقوقي إن الحفاظ على سيطرة الدولة، ربما أصبح أسهل بكثير خلال الوباء، إذ طورت السلطات الصينية نظام "رمز صحي" مصمم لتتبع تحركات المواطنين لكبح انتشار الفيروس.

وباستخدام تكنولوجيا الهاتف المحمول وبيانات ضخمة، تم تخصيص رموز رقمية مميزة لمئات الملايين من المواطنين، تشير إلى حالتهم الصحية وتسمح لهم أو تمنعهم من استخدام وسائل النقل العام والذهاب إلى المطاعم ومراكز التسوق.

كل ذلك في نظر آي، جعل من الفيروس يعزز ما وصفها بـ"الدولة البوليسية"، وسمح للحكومة بمواصلة جمع البيانات وبناء فهم أعمق لمواطنيها.

يذكر أن الصين أعلنت تسجيل 82788 إصابة بينها 4632 وفاة، و77151 حالة شفاء منذ ديسمبر.

اقرأ أيضا

سيدات يرتدين كمامات الوجه لشراء احتياجات رمضان في بغداد
العراق

الوقف السني في العراق يحدد أول أيام شهر رمضان

حشوة سيليكون أنقذت على الأرجح امرأة أصيبت برصاصة في صدرها
منوعات

حشوة صدر تنقذ امرأة من رصاصة قاتلة

اتهمت العديد من الدول الصين بعدم التحرك بشكل فعال في الأسابيع الأولى من انتشار الوباء وتقليلها من آثاره على أراضيها، فضلا عن إخفاء معلومات عنه
عربي ودولي

منشق صيني: كورونا كشف بوليسية الدولة وتلاعبها بالمعلومات

تعد تجربة جامعة أكسفورد جزءا من جهد على مستوى الدولة في بريطانيا.
أزمة كورونا

لقاحا "فيروس الشمبانزي" و"بيونتيك".. خطوة هامة لضرب كورونا

بومبيو استنكر فشل السلطات الصينية في الإبلاغ عن تفشي الفيروس
عربي ودولي

"فشلت في الإبلاغ عن كورونا لشهر".. بومبيو يندد بانتهاك الصين لقوانين الصحة الدولية 

اعتقلت الأجهزة الأمنية حنين سالم بسبب مقاطع اعتبرت مسيئة
منوعات

والد المصرية حنين يخرج عن صمته.. ويكشف موقفه من تهمة "فيديوهات الفجور"

عملية إطلاق القمر الصناعي المزعومة والتي كذبتها الاستخبارات الأميركية
إيران

معلومات الاستخبارات الأميركية تكذب إيران.. عملية إطلاق جوية فاشلة

العراق

الوقف السني في العراق يحدد أول أيام شهر رمضان

22 أبريل 2020
سيدات يرتدين كمامات الوجه لشراء احتياجات رمضان في بغداد
سيدات يرتدين كمامات الوجه لشراء احتياجات رمضان في بغداد

أعلن الوقف السني في العراق، الأربعاء، أن غدا الخميس الموافق 23 أبريل الجاري، هو المتمم لشهر شعبان، أي أن يوم الجمعة المقبل هو أول أيام شهر رمضان.  

وقال المكلف بتسيير شؤون ديوان الوقف السني، سعد حميد كمبش، إنه "لم يتم رؤية الهلال بوجهيه، ولذا فإن أول أيام شهر رمضان المبارك سيكون يوم الجمعة". 

وتتحرى الدول في أنحاء العالم الليلة هلال شهر رمضان، في حين أن التوقعات الفلكية تقول إنه سيبدأ الجمعة. 

ويأتي رمضان هذا العام في ظل إغلاق معظم الدول للمساجد وصلوات الجماعة والتراويح، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد. 